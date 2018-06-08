​«Бактерии» помогли Краснодару поймать главную «гагару» экологического фестиваля в Югре

Гран-при международного экологического телевизионного фестиваля «Спасти и сохранить» получили представители Краснодарской киностудии Станислав Ставинов и Андрей Тимощенко за фильм «Жизнь с бактериями». Главную награду форуму вручила губернатор Югры Наталья Комарова.

«Международный телевизионный фестиваль и экологическая акция «Спасти и сохранить» становятся брендом Ханты-Мансийского автономного округа. В этом году в фестивале приняли участие представители 53 стран мира. Среди них есть новички – Уругвай, Мозамбик, Мальта, Румыния», – подчеркнула глава региона

Работы участников оценивали эксперты из России, Чехии, Белоруссии и Эстонии.

По итогам конкурсной программы фестиваля победителем в номинации «Публицистическая программа, документальное кино» был признан фильм «All inclusive, или как осиротело небо» авторства Константина Одегова из тюменской студии «Прессинг». Золотая гагара в номинации «Авторская работа» отправилась к Александре Марковой из Минска за фильм «Тихая улица».

Лучшим в номинации «Режиссерская работа» был признан представитель Москвы Эдуард Мухамадиев за фильм «Один из нас». Лидерами номинации «Операторская работа» судейская коллегия признала участников из румынского города Брашов Козмина Думитрака и Дэна Дину за фильм «Природа Брашова». В номинации «Информационный сюжет» золотая гагара была присуждена представительнице ГТРК «Ямал» из Салехарда Марине Ковалевой за сюжет «Кречеты». Совместная работа Ольги Огневой, Юлии Потахиной, Игоря Ареховского и Кирилла Огнева из ГТРК «Карелия» Петрозаводска «Егоровна» принесла авторскому коллективу победу в номинации «Этноэкология (природа и коренные народы)». Первое место в номинации «Заповедные места России» по результатам конкурса было присуждено Ольге Карелиной и Евгению Кривцову из московской «Студии-А» за фильм «Королева леса». Представительница ГТРК «Орел» Наталья Волошина была удостоена лидерства в номинации «Телевизионный проект» за фильм «Провинциалы».

Судейская коллегия отдала победу в номинации «Альтернативный взгляд» фильму «Арктический велонавт» авторства Тамары Сушко из шведского города Буден. Специальный приз «Преодоление» за работу в экстремальных условиях получил участник из Праги Стив Лихтаг за фильм «Альдабра. Путешествие к таинственному острову». Также спецприз «За преданность теме» отправился в Таллин к Рейну Марану за фильм «На деревню дедушке».

Дипломом жюри фестиваля отмечен авторский коллектив Нефтеюганского филиала компании «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» за сюжет «Ликвидация». Еще один участник из Таллина Маит Лаас получил диплом жюри за фильм «Лиза Лимон и апельсин Марко. Бурная история любви». Представитель Москвы Арнольд Гискин награжден дипломом жюри за многолетний труд в освещении экологических проблем. На фестивале он представил фильм «В диких условиях». Диплом жюри за выдающееся визуальное решение при работе в экстремальных условиях увезла в Пермь операторская группа фильма «Медведи Камчатки. Начало жизни» студии «Лэсфильм».

В конкурсе выступили и юные югорчане: в возрасте от 6 до 10 лет и от 10 до 14 лет два победителя – детская художественная школа из Мегиона и детская студия школы искусств «Волшебство» из Пыть-Яха. Победу в номинации «Лучшая творческая работа в возрастной категории 6-10 лет» одержал коллектив студии «ТаЁЖкина» из Мегиона. Лауреатами жюри признало ученицу школы №3 Ханты-Мансийска Софью Нарыгину и воспитанницу мегионской детской художественной школы Елену Степанову.В той же номинации, но уже в возрастной группе 10-14 лет лучшим оказался коллектив студии «Волшебство» детской школы искусств Пыть-Яха, а лауреаты – Александр Дедык из Нягани и Александра Сорокина из Москвы.

Лучшую творческую работу детского конкурса в возрастной категории 14-18 лет представила участница из казахстанского города Шымкент Алия Тугелбай. Решением судейской коллегии лауреатами оказались юный журналист из молодежного кинообъединения «Респект» город Лысьва Артем Палкин и ребята из телекомпании «Керчь». За талантливое журналистское расследование специальный приз детского конкурса получил маленький конкурсант из Серпухова Марк Акинфеев. Диплом жюри за верность теме отправился к жителю Пыть-Яха Михаилу Бакшееву. Фонд поддержки театральной деятельности «Гулливер» из Кургана был отмечен дипломом жюри за яркое художественное решение анимационных персонажей. Также обладателями дипломов жюри телефестиваля стали Марк Карасев из Нягани, Ульяна Комиссарова и Никита Арсеньев из Твери.

Напомним, что международный экологический телевизионный фестиваль «Спасти и сохранить» Ханты-Мансийский автономный округ принимал уже в 22 раз. В этом году для участия в нем было заявлено 450 работ из 53 стран мира.