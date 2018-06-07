​Половина моя: Самые богатые супруги сургутских чиновников // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС

СИА-ПРЕСС ранее составил рейтинг самых богатых чиновников города по результатам деклараций за 2017 год.

Сейчас мы на основе данных из деклараций, подготовили ТОП-5 самых богатых жен/мужей чиновников сургутской администрации. Подобные рейтинги за прошлый год можно посмотреть тут и тут.

Жены

5 место

Более 749 тысяч рублей задекларировала жена начальника управления по природопользованию и экологии Семена Бондаренко. Сам же он за 2017 год заработал свыше 1,645 млн рублей

4 место

Супруга заместителя главы города Романа Меркулова заработала в 2017-м более 844 тысяч рублей. Отметим, что годом ранее она тоже попала в наш рейтинг с чуть большей суммой — 891 327,07. И была на 4 месте в топе.

Сам Меркулов задекларировал в прошлом году более 3,3 млн рублей, заняв 6 место в рейтинге.

3 место

Больше 924 тысяч рублей в 2017 году составил доход жены Анатолия Коренкова — начальника управления по обеспечению деятельности административных и других коллегиальных органов. Отметим, что сам чиновник получил в этом году меньшую сумму — 907 тысяч «с хвостиком».

2 место

Замглавы Николай Кривцов не вошел в рейтинг СИА-ПРЕСС (его доход — почти 2,5 млн рублей), в отличие от своей супруги. В ее декларации значится одна из самых больших сумм среди жен сургутских чиновников — более 1,063 млн рублей. Отметим, что в 2016 году она заняла 3 место в нашем рейтинге с меньшей цифрой — 956,5 тысяч рублей.

1 место

1,098 млн рублей получила жена начальника управления по ГО и ЧС Олега Пухтеева. В декларации ее доход указан с учетом пенсионных начислений. Сам чиновник заработал с учетом пенсии чуть больше 2,4 млн рублей.

Мужья

5 место

Супруг директора департамента образования задекларировал почти 1,4 млн рублей, полученных в 2017 году. А Анна Томазова — 2,5 млн «с копейками».

4 место

Более 1,6 млн рублей с учетом пенсии получил в 2017 году муж Ирины Вербовской (ее доход — почти 2 млн рублей). Напомним, Вербовская — начальник управления организационной работы и документационного обеспечения.

3 место

Почти два миллиона рублей задекларировал супруг директора департамента финансов. В эту сумму включены и поступления от ценных бумаг, вкладов в банках и пенсии. Сама Елена Дергунова получила больше3,4 млн рублей (5 место среди доходов чиновников).

Отметим, что ее супруг в рейтинге за 2016 год занял второе место с сумой более 2,3 млн рублей.

2 место

Чуть больше 3,2 млн рублей (с учетом дохода от продажи транспортных средств, гаража, сдачи имущества в аренду) получил в 2017 году муж Татьяны Макаровой — начальника управления ЗАГС. В рейтинге годом ранее он занял пятое место с суммой немногим более 1,3 млн.

Татьяна Макарова за прошлый год отчиталась о полученных 2,2 млн рублей.

1 место

На первом месте нашего рейтинга оказался супруг заместителя главы города Натальи Алешковой. С учетом дохода от пожизненного содержания он заработал за 2017 год более 4,2 млн рублей. Отметим, что годом ранее он тоже стал лидером среди самых богатых супругов сургутских чиновниц.

Наталья Алешкова за 2017 год получила 1,1 млн рублей.

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