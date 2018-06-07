Прямая линия Натальи Комаровой: Итоги

Прошедшая 1 июня прямая линия губернатора Комаровой оказалась едва ли не самой масштабной. Достаточно сказать, что количество заданных вопросов почти вдвое превысило результаты прошлого года – 1320 против 700. Это стало возможным благодаря использованию всех возможных платформ для связи с главой региона: люди задавали свои вопросы по телефону, в социальных сетях, присылали обращения на видео и через прямые включения из муниципалитетов. В результате Наталья Комарова успела ответить на 34 вопроса, потратив на это почти три часа.

Больше всего вопросов, традиционно, поступило из Сургута. Особенно жителей города интересовала ситуация со второй сменой в школах. Из ответа Натальи Комаровой стало ясно, что положение остается сложным - только четыре образовательных учреждения Сургута в следующем учебном году будут учиться в одну смену. Остальные школы будут переходить на обучение в две смены согласно государственной программе и исходя из возможностей муниципалитета, заметила губернатор.

Помимо этого, сургутян волновала проблема кадров в медицине, особенно с учетом скорого завершения строительства Центра охраны материнства и детства в городе. В ответ на это, Наталья Комарова заявила, что власти округа работают в разных направлениях для обеспечения достаточного количества медицинских работников не только для сургутского центра, но и для всех медицинских учреждений округа.

В частности, в Югру на хороших условиях приглашаются квалифицированные врачи из других регионов. Здесь имеется положительная динамика: если в 2016 году в округ приехало 150 специалистов, то в 2017 году – уже 200. Однако, несмотря на это, дефицит медицинских работников в регионе все еще сохраняется. Как рассказала губернатор, для сокращения этого дефицита, в правительстве Югры разрабатывают форму специального приглашения для врачей из других регионов.

Прозвучал и другой актуальный и достаточно болезненный для округа вопрос – проблема ветхого и аварийного жилья. Приведенная губернатором цифра в 4 тысячи балков в округе кажется пугающей, но изначально количество таких домов достигало 10 тысяч. За последние годы удалось ликвидировать 60 процентов всех балков в округе, но, по словам губернатора, правительство Югры должно стремиться к тому, чтобы в регионе не осталось людей, которые жили бы в таких условиях.

То же самое касается и аварийного и ветхого жилья, но здесь проблема еще масштабнее – в округе такого жилья насчитывается более двух миллионов квадратных метров. Всех жителей таких домов необходимо переселить и для ускорения процесса в этом году правительство региона увеличило финансирование на 1 миллиард рублей.

В целом, губернатор показала хорошую осведомленность основных проблем муниципалитетов округа, отметила председатель сургутской думы Надежда Красноярова:

«Прошедшая прямая линия еще раз показала, что губернатор знает о каждой проблеме каждого муниципального образования, что округ готов помогать и помогает в решении этих проблем, но в свою очередь от руководителей требует конкретных, просчитанных и четких действий. Прямая линия – своеобразный стратегический план на год, требующий от глав правильных тактический решений».

Как стало понятно из результатов прямой линии, одним из самых актуальных для жителей округа остается блок социальных вопросов. К ним относится образование, здравоохранение, социальная и молодежная политика, спорт, культура. По всей видимости, Наталья Комарова сработала на упреждение и накануне прямой линии разделила кураторство в социальной сфере между двумя своими заместителями.

Всеволоду Кольцову достались департаменты образования и молодежной политики, социальной политики, здравоохранения, а Юрию Южакову передали физическую культуру, спорт и культуру. Это сделано для повышения эффективности работы правительства округа и фактически повторяет новую схему кураторства, введенную президентом Владимиром Путиным в мае этого года.

Вместе с тем, эксперты отметили, что среди вопросов прямой линии стало меньше местечковых вопросов, люди начали больше интересоваться вопросами государственной политики и управления округом.

«Положительный момент прямой линии в том, что становится все меньше совсем мелких вопросов, из серии «возле моего дома открытый канализационный люк», что не может не радовать. Это говорит о том, что муниципальные власти стали лучше справляться со своими обязанностями. Люди начали больше выходить на прямую линию с более системными и общими вопросами, которые касаются государственной политики органов управления Югры и каких-то идеологических моментов», - отметил политолог Андрей Бондарев.

Экспериментальный формат прямой линии с участием глав всех поселений Югры изначально вызывал некоторые опасения. Главным было то, что эфиру может не хватить динамичности и все сведется к долгим разговорам чиновников друг с другом. Этого, однако, не случилось, так что эксперимент можно считать удачным, несмотря на трехчасовой хронометраж.

Прямая линия показала, что не во всех муниципалитетах руководство справляется со своими обязанностями, особенно по части общения с собственным населением. Судя по всему, в отношении некоторых управленцев на местах могут последовать определенные выводы, уверен глава уральского отделения Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Анатолий Гагарин.

«В какой-то степени — это определенная проверка управленцев в муниципалитетах, которые держат ответ и перед населением, и перед губернатором. Скорее всего, некоторых руководителей на местах ждут не совсем благоприятные процедуры, после того, как будет проведен анализ озвученных проблем. Поэтому главы отчасти боятся этого общения, зная, что губернатор может принять соответствующие кадровые решения в отношении тех, кто не соответствует представлениям команды Югры. Мы знаем, что такие прецеденты были», - отметил Анатолий Гагарин.