Давайте скажем – баста!

Да, вы правы. Засорённость города лишь нарастает и усугубляется. Даже в геометрической прогрессии. Вдоль бордюров, на плешивых газонах и вместо них – пылюга. Зелень чахлая. Лужи, полные бацилл. Кругом ошмётки. Замурзанный донельзя город – босяк, город – рванина. А ведь бывшая сияющая крепость, алмаз в кольце тайги, наш северный форпост! За что, за какие провинности выставлен на посмешище? На радость чуждому элементу и пятой колонне. Смотрите, на этой полустихийной барахолке торгуют его именем, некогда славным. Честное слово, недорого. И чем утешаться? Дескать, золото и в грязи блестит… Да это же нам в лицо плюют! Что ж, утрёмся, как шуты на гульбище? И чей это, спрашивается, такой босховский пикник на обочине? Или скажем – баста!

Да, вы правы, я погорячилась. Не напрасно ли взываю к теням гениев Родины? Великая русская литература стояла и будет стоять на защите Русского мира. А его границы проходят через каждое наше живое сердце! Ми видим разруху - испытываем боль и недоумение. Все вопросы становятся риторическими. Но они не канут в бездну! Эта бессовестная мусорная ситуация не может продолжаться вечно. Если я захочу поговорить о высоком, пойду в театр, в библиотеку. Но идти придется через вот это низкое – грязное и заплёванное. И неужели я – один в поле воин? Сражаюсь с ветряными мельницами? Не верю в это. Да, гражданам видна только верхушка мусорного айсберга. А вся его мощь и тайная движущая сила кроется в глубине. И у нее есть должностные инструкции, законотворческие функции, а также ФИО. Неужели во власть пробрались враги народа? На себя накинули белые тоги, а нас, кирзу и ватников, смешивают со всей мировой пылью? С мусором придорожным? А вот это на самом деле низко.

Кто это там обзавидовался, что на моей стороне сам Владимир Владимирович? И не только он, а ещё Лев Николаевич, Николай Васильевич, Александр Сергеевич, Михаил Юрьевич. И другие, о фамилиях можно не говорить, и так не обмишуритесь. Нет, я молчать не буду. А клеветникам России придётся посторониться. Наши высокие идеалы, нашу георгиевскую ленту перегрызть не удастся никому. Честь имею.