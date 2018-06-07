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Как модернизировать городское освещение, не потратив сотни миллионов рублей из бюджета? Только с привлечением бизнеса

Инспектируя в вечернее время объекты с архитектурной подсветкой, расположенные на первых линиях Сургута, я обращаю внимание на состояние дорожного освещения. Сегодня картина даже в центральной части города не самая радужная. Практически повсеместно, не считая пары экспериментальных улиц, установлены устаревшие натриевые светильники, которые технически не в состоянии обеспечить нужный уровень освещенности дорожного полотна. Не говоря уже о том количестве электроэнергии, которую они «пожирают», в буквальном смысле этого слова. Более того, в некоторых точках города нет даже мало-мальски эффективного освещения – например, на Пролетарском проспекте (участок от ТЦ «Гера» до улицы Югорской), где темнота и отсутствие нормальных тротуаров создают опасность для каждого пешехода.

Сургут, город с колоссальным энергетическим и нефтяным потенциалом, утопает в километрах проводов, неряшливо навешанных на эстетически не привлекательные и местами покосившиеся опоры уличного освещения. В то время как другие города-прогрессоры (взять даже нашу ближайшую соседку – Тюмень) пестрят нарядными декоративными элементами городского убранства, украшающими не только центр города, но и его окраины.

Центр города, Тюмень

Виноват ли в происходящем муниципальный «Горсвет», который отвечает за функциональное освещение Сургута? Однозначно, нет.

Предприятие, являющееся своего рода технологическим “игроком” на рынке освещения Сургута, имеет превосходный потенциал для развития. Однако одних только эксплуатационных задач, которые ставит перед «Горсветом» городская власть, недостаточно, чтобы сдвинуть с мертвой точки вопрос модернизации городского освещения Сургута. Сегодня, когда нам необходимо внедрять новые технологии, предприятию крайне важно стратегическое понимание, куда ему нужно двигаться, вкупе с поддержкой власти и депутатского корпуса.

И президент в своих программных выступлениях, и губернатор в своих поручениях для муниципалитетов постоянно говорят о принципиальных задачах: модернизации городской среды и благоустройстве вкупе с внедрением инновационных и энергоэффективных технологий. Если говорить про уличное освещение, то в Сургуте есть проблески позитива – на Лермонтова и Университетской устаревшие лампы заменены на светодиодные. Но это, во-первых, капля в море. Во-вторых, те же провода как висели, так и продолжают висеть. Как же кардинально и стратегически улучшить эту сферу, не затратив огромные бюджетные деньги? Позвольте объяснить это на конкретных примерах.

В среднем Сургут тратит на оплату электроэнергии городского освещения порядка 50 миллионов рублей в год. Чтобы произвести полноценную модернизацию всех существующих 12 000 светоточек, городу потребовалось бы единоразово вложить только на покупку светодиодных светильников около 264 миллионов бюджетных средств. Для муниципального бюджета это неподъемная нагрузка. Но есть такой финансовый инструмент, как концессионное соглашение, по которому основную нагрузку можно переложить на бизнес.

Вот как это работает.

В город приходит концессионер и за свой счет меняет все опоры освещения и кабельные линии. В результате грамотного современного подхода к освещению за счет уменьшения количества металлоконструкций и установки энергоэффективного осветительного оборудования из заложенных в бюджете 50 миллионов рублей на оплату электроэнергии будет уходить в два раза меньше – порядка 25 млн. рублей. Еще 20 миллионов ежегодно муниципалитет будет выплачивать концессионеру за установленное оборудование. В итоге ежегодно в бюджете будет еще и сохраняться 5 миллионов, которые уже можно будет направить на нужды «Горсвета» – внедрение новых технологий, оптимизацию работы и другие необходимые процессы. Город не повышает расходы на освещение, но получает комплексную модернизацию. Бизнес в течение 10-15 лет эксплуатирует установленные собственными силами мощности, возвращает вложенные средства и получает прибыль (все расчеты приведены ориентировочно, необходима детальная проработка по каждому из показателей).

Выгодно? Эффективно? Думаю, да.

К тому же любая концессия предполагает через какое-то время возврат имущества муниципалитету. Впоследствии именно «Горсвет» будет эксплуатировать это оборудование. Применить сейчас механизм концессии точечно и позволить концессионерам разобрать «на куски» городское освещение – значит развалить муниципальное предприятие, имеющее все технические возможности для эксплуатации. Это как минимум нецелесообразно.

Мы направили губернатору Югры официальное письмо с предложением рассмотреть участие нашей компании в процессе модернизации освещения в Сургуте – мы готовы предложить городу эффективную комплексную концессию, которая при этом не создаст замену «Горсвету», напротив – обеспечит муниципальное предприятие достаточным объемом работ по эксплуатации.

Симбиоз двух компаний, способных совместно решить проблемы со всеми видами освещения в городе, станет уникальным решением не только для нашего округа, но и, возможно, для всей страны.

Объединив имеющийся в нашем распоряжении высокопрофессиональный кадровый состав и грамотный управленческий актив с превосходной базой по эксплуатации в виде «Горсвета», мы сможем за несколько лет превратить недостаточно эффективное муниципальное предприятие в экономически прибыльную и технически грамотную компанию, способную предложить городу те наглядные комплексные решения, в которых он сегодня остро нуждается.

У этого предложения есть еще несколько позитивных аспектов. В прошлом году мы с Администрацией Сургута подписали соглашение о разработке единой светоцветовой концепции освещения Сургута, и практически сразу столкнулись с тем, что у города при всем желании нет возможности реализовать даже самые скромные предложения по модернизации этой сферы.

То есть, велик шанс, что все выполненные нами эскизные и проектные решения, включая нормативно-правовую базу, так и останутся красивыми глянцевыми картинками, лежащими в архиве местной Администрации. Потратить уйму времени, чтобы потом наша работа ушла «в стол», мы не готовы.

Поэтому мы готовы вложить в реализацию этого масштабного проекта время, силы и собственные средства. Опережая возможные негативные комментарии о коммерческой выгоде, сразу скажу – разумеется, она будет. Концессия, как и писал выше, по умолчанию предполагает, что бизнес получает прибыль – но только за счет эффективного исполнения прозрачных и понятных договорных обязательств с городом, запланированных «на берегу» и с долгосрочной перспективой.

При этом мы гарантируем качественную модернизацию городского освещения, в результате которой в плюсе останутся все заинтересованные стороны. Город, который получит современные технические решения, что улучшит его визуальный облик и повысит статус в рейтинге, определяющем уровень качества жизни российских городов. Жители, на чье мнение мы в первую очередь будем опираться, составляя план работы. И инвесторы, которые смогут принять участие в реализации этого долгосрочного проекта и извлечь прибыль.

Заложенные нами новые идеи, правила и технологии по истечении срока действия концессионного соглашения будут переданы городу в лице СГМУП «Горсвет», который сможет длительное время эффективно использовать наработанные нами инструменты.

Учитывая все вышеизложенные факты, мы рассчитываем на деятельную поддержку нашего предложения со стороны окружной и городской власти, депутатского корпуса – которые, уверен, также заинтересованы в устойчивом развитии муниципальных предприятий.

Так или иначе, контроль за развитием «Горсвета», являющегося одним из стратегических опорных рычагов в управлении жизнеобеспечением города, должен быть в руках Администрации – поэтому принципиально важно сохранить за предприятием статус муниципальной собственности. И наша общая задача сегодня – вывести его на качественно новый, современный уровень.


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Сегодня в 15:39, просмотров: 196, комментариев: 5


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Комментарии:
Моби
не нравится
Сегодня в 15:44
А, вот зачем в депутаты.
Моби
не нравится
Сегодня в 16:12
ну а если по существу, то предложение не найдёт отклика - чиновники же не мыслят категориями эффективности и рациональности
mrak lexx
не нравится
Сегодня в 16:19
Мыслят когда фирма из Костромы)
Иван Меньшенин
не нравится
Сегодня в 17:06
Зачем сотни миллионов из бюджета, когда можно тратить миллиарды?
Будулай Алмазов
не нравится
Сегодня в 17:31
Не раскрыта тема конкурентного доступа к сей концессии. Автор концессионером подразумевает исключительно себя. Даже если он, на сегодняшний день, и лучше других владеет вопросом, то конкуренция, в любом случае, позволила бы муниципалитету еще поторговаться.

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