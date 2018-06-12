Уважаемые жители Сургута!

12 июня – День России и День города! Это день всех, кто вкладывает свой труд, свои знания в процветание и могущество нашей страны, в развитие родного города!

Гоголь сравнивал Русь с летящей вперед птицей-тройкой! Так и есть – наша страна смотрит, идет и летит только вперед. Наш курс неизменен, и мы должны всегда помнить о том, что все вместе и каждый в отдельности несет общую ответственность за свой город и свою страну!

Мы должны быть патриотами своей земли – и той, которая зовется Россия, и той маленькой, но важной ее части – города Сургута, который сегодня отмечает свой День рождения! Мы должны делать его лучше, жить и трудиться так, чтобы нам, нашим детям, нашим внукам жилось комфортно, чтобы они любили свою малую родину, гордились ей.

И пусть с каждым годом все наши достижения приумножаются! Пусть наши дети живут в передовой стране, в современном и комфортном городе и городятся им и своей страной!