Дорогие сургутяне!

Примите искренние поздравления с нашим общим праздником – Днем города!

Успехи и достижения нашего города - это заслуга не одного поколения сургутян. Сургут занимает лидирующее место среди городов Югры, имеет свои традиции и заслуженную славу, продолжает укреплять экономику Ханты-Мансийского автономного круга и России. Город живёт благодаря его душе и сердцу – людям, благодаря тем, кто трудится и прославляет своим трудом родной край.

Каждый день Вы, дорогие сургутяне, отдаёте частичку себя, своих сердец и тепло души во благо процветания родного города.

В этот праздничный день от всей души желаем городу Сургуту дальнейшего плодотворного развития, а жителям – крепкого здоровья, созидательной работы, новых творческих и трудовых успехов, счастья и благополучия!

С наилучшими пожеланиями, Василий Юркин,

директор СГМУП «ГТС» и коллектив «Городских тепловых сетей».