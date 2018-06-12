Дорогие сургутяне!
Примите искренние поздравления с нашим общим праздником – Днем города!
Успехи и достижения нашего города - это заслуга не одного
поколения сургутян. Сургут занимает лидирующее место среди городов Югры, имеет
свои традиции и заслуженную славу, продолжает укреплять экономику
Ханты-Мансийского автономного круга и России. Город живёт благодаря его
душе и сердцу – людям, благодаря тем, кто трудится и прославляет своим трудом
родной край.
Каждый день Вы, дорогие сургутяне, отдаёте частичку себя, своих сердец и тепло души во благо процветания родного города.
В этот праздничный день от всей души желаем городу Сургуту дальнейшего плодотворного развития, а жителям – крепкого здоровья, созидательной работы, новых творческих и трудовых успехов, счастья и благополучия!
С наилучшими пожеланиями, Василий
Юркин,
директор СГМУП «ГТС» и коллектив «Городских тепловых сетей».
Как хобби может перерасти в бизнес расскажет руководитель студии «Полезных Букетов» и бутика цветов и подарков «Lavanda» Алина Хаматова // ONLINE 12 сентября в 14.00