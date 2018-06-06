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​Надзорные органы плохо следят за управляющими компаниями Сургута, а те не умеют взаимодействовать с жителями

Жители двух дворов Сургута обратились в ОНФ за помощью. В одном жильцов не спросили, хотят они благоустроить территорию за огромные деньги, а во втором ремонт был желанным, но имеет много недоработок.

Во время своего визита в Сургут член Центрального штаба ОНФ, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды, эксперт рабочей группы «Качество повседневной жизни» Светлана Калинина успела встретится с возмущенными жильцами домов на Пролетарском проспекте, 8/1, и Дзержинского, 6.

Пользуются все, а платите — вы

Обустройство «Двора мечты», который появился на Пролетарском проспекте, сильно ударило по карманам жильцов.

Изначально, согласно проекту, участниками программы должны были стать четыре рядом расположенных дома. Однако жители двух многоэтажек сразу отказались от участия, а третьего — №8/2, согласились лишь на обустройство на своей отмежеванной территории просторной парковки.

В итоге жители дома №8/1 теперь оплачивают построенные детскую и спортивную площадки и спортивную коробку. Хотя ими, естественно, пользуются дети всех четырех домов.

«Не все жильцы дома дали согласие на участие в этом проекте. В протоколе общего собрания кто-то подделал подписи. Затем практически вся процедура принятия обустроенного двора проходила без участия собственников», — рассказала Светлане Калининой жительница дома на проспекте Пролетарском, 8/1, Валентина Андреева.

Также у жильцов есть претензии к качеству детской площадки. Например, ее искусственное покрытие положили прямо на гальку, металлические основания конструкции, которые должны быть утоплены в грунт, уже снова поднялись на поверхность, а краска пачкает одежду.

Светлана Калинина сообщила, что попросит Жилинспекцию проверить документы, изучит их сама и только тогда сможет точно сказать жителям, что им делать. А также порекомендовала по детской площадке обратиться с претензией к подрядчику, который обязан устранить нарушения: «За год конструкция не должна приходить в такое состояние».

Федеральный эксперт отметила, что суммы по детским и спортивным площадкам должны быть разделены на дома в равных долях, а не взиматься только с одного. А для того, чтобы уменьшить оплату за благоустройство двора, необходимо провести общее собрание жильцов МКД, где согласовать новую схему: управляющая компания будет возмещать эти затраты из средств, поступающих на текущий ремонт.

«Я вообще против, чтобы одному двору создавали такие условия, а другому — шиш. Пока ехала к вам, заметила, что в других дворах яма на яме», — подытожила Калинина.

Такое благоустройство даром не нужно

О проблемах второго двора — на Дзержинского, 6, СИА-ПРЕСС уже писал годом раньше http://www.siapress.ru/blogs/68653

Тогда председатель совета дома Виктория Чагрина пыталась разобраться, почему жильцы платят за ремонт территории, которая им не принадлежит. К тому же после приемки работ выяснилось, что благоустройство выполнено без соблюдения правил доступности для маломобильных групп населения. Во дворе нет водоотведения ливневых стоков, подтапливает детскую площадку и обустроен узкий тротуар.

Вопрос по узкому тротуару уже, видимо, не будет решен. Директор УК ДЕЗ ЦЖР Рафаиль Ульбеков считает, что он соответствует строительным нормам — его ширина один метр.

Однако координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды не согласилась с ним: «Метр ходовой части, а не вместе с бордюром, который вообще должен быть выше. Вы сэкономили три копейки, но зато создали неудобства жильцам. Вот припарковалась машина, ее багажник «съел» дополнительные сантиметры. Нужно было поднять бордюр, сделать откосы и отливы, чтобы уходила вода», — объяснила Светлана Калинина.

Ульбеков настаивал, что все необходимые процедуры управляющей компанией были соблюдены: «Мы собирали людей, предлагали план работы. Все делали по проекту. Мы учли все пожелания жителей, в том числе ширину проезда и тротуара».

Но присутствующие на встрече жители опровергли его слова, заявив, что не все они были согласны с предложенным проектом и его реальным воплощением. В итоге выяснилось, что документ подписал один житель, которого якобы уполномочили на это решением общего собрания. И это был не председатель дома.

«Мы проверим ваш проект, — решила Калинина. — Я приеду и научу людей, как с вами работать. Вы вообще-то за деньги этих людей существуете. Если вы не находите общий язык с жителями, ведете себя с ними не тактично, значит вы не такая уж и хорошая управляющая компания».

По итогам изучения проблем двух дворов города, и по своим собственным наблюдениям, московский специалист сделала вывод, что у нее имеется «много нареканий в адрес Жилинспекции»: «Надзорные органы очень плохо с вами работают», — сообщила она представителю УК.

Для жильцов на Дзержинского, 6, член Центрального штаба ОНФ решила провести обучающий вебинар, как работать с управляющими компаниями.


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Сегодня в 16:28, просмотров: 230, комментариев: 4


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Комментарии:
Моби
не нравится
Сегодня в 17:04
О, боже, чего Ульбеков не послал подальше эту тётю?? Жителей он обязан слушать, а её-то с какого перепугу? СИА, хватит уже онф пиарить
Сургутянин
не нравится
Сегодня в 17:19
а я гляжу что то активизировался ОНФ) не уж то заметили что в Сургуте жопа.
Моби Сургутянин
не нравится
Сегодня в 17:30
нет, просто кто-то в депутаты хочет
Сургутянин Моби
не нравится
Сегодня в 17:46
Ну если это как то исправит положение в городе то только вперед) хватит с нас нахлебников бездельников.

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