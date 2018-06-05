16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  61,9822   EUR  72,5130  

Ревизор из Москвы раскритиковала темп и ход реконструкции 38 школы в Сургуте

Член центрального штаба ОНФ считает, что препятствий для начала строительства нет, а администрация «затягивает сроки»

«Школу нужно достраивать сегодня, а не через четыре года», «вы затягиваете сроки», «детям нужен уличный отдых, а не библиотечный», — эти и другие замечания услышали сургутские чиновники во время оценки хода реконструкции 38 школы членом Центрального штаба ОНФ Светланой Калининой. Напомним, что Калинина еще и координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды, эксперт рабочей группы «Качество повседневной жизни».

Встреча состоялась после обращения в ОНФ группы родителей, возмущенных затянувшейся реконструкцией учебно-спортивного блока школы, который обрушился еще в августе 2014 года.

Годы ожидания

Ориентировочный срок готовности объекта, озвученный чиновниками — 2021-2022 годы. «На текущий момент готова документация, пройдена государственная экспертиза. Ждем финансирования от округа в 2020-2021 годах, так как сейчас таких денег в горбюджете нет», — сообщил Калининой замглавы администрации Сургута Роман Меркулов.

Еще один замглавы Александр Пелевин рассказал, что до этого времени школу нужно будет закрыть, а детей перевести в другие учреждения. Причин тому несколько: работы соприкасаются со стеной пищеблока, плюс есть необходимость во время процесса отключить тепловые сети.

«Зачем закрывать школу, если идет просто пристройка? Почему нельзя, например, быстровозводимую временную постройку для столовой построить? — не поняла доводов чиновников Светлана Калинина. — Теплоузел находится в другом неразрушенном блоке. Так зачем его отключать? Нет, я понимаю, что вы в проект заложили дополнительную работу, чтобы увеличить его стоимость…»

Дабы избежать долгих разъяснений, Александр Пелевин предложил федеральному эксперту ознакомиться с документами, а потом делать выводы.

«Очень хочу посмотреть. Вы мне сейчас не доказали, почему обязательно должна быть закрыта школа, и отключен теплоузел. — согласилась Калинина. — Сейчас я не вижу никаких препятствий, чтобы начать строительство, кроме отсутствия денег. Вы затягиваете сроки. Да и вообще за 500 млн можно новую школу построить».


Директор школы №38 Лариса Самигуллина уточнила, что в итоговую сумму вошли не только строительные работы, но и многое другое: «Эта цена за объект «под ключ». Сюда входит и сама реконструкция, и внутренняя начинка (мебель, техника, оборудование). А также обустройство безбарьерной среды во всей школе, бассейн, полное благоустройство прилегающей территории и прочее».

Аргументы федерального эксперта не повлияли на решение городских чиновников закрыть школу на время реконструкции. «Безопасность детей превыше всего. Если положено закрыть, мы ее закроем. Надо на год, или на два — закроем. Насколько скажут строители. У нас есть готовая госэкспертиза…» — отстаивал позицию Александр Пелевин.

«Значит проверим эту экспертизу. Через три-четыре года ее нужно будет делать снова. Эта школа в нормальном состоянии, надо достраивать учреждение сегодня, а не в 2021 году. Я поговорю об этом с губернатором», — подытожила Калинина.

К тому же она пояснила, что перевод детей в другие школы — «не государственный подход» и «не качество жизни человека». Родительскому комитету эксперт дала задание еще раз собрать мнения каждого родителя, готовы они менять место учебы своих детей или нет.

И стадион подождет

Не меньше возмущения у Светланы Калининой вызвало и состояние спортивного ядра во дворе школы, в которой на каникулах организован летний лагерь. На территории учреждения построен универсальный комплекс, в котором проводят физкультурные и другие массовые мероприятия.

«Детям нужен отдых. Летние стадионы должны быть. Постелить искусственное покрытие или посадить травку — это не огромных денег стоит, — считает Калинина. — У вас не так много теплых дней, чтобы загонять детей в помещения. Зиму они сидят в закрытых пространствах, летом вы их снова в них загоняете. А солнце когда будут получать?»

Директор департамента образования Анна Томазова пояснила эксперту, что при создании лагерей в Сургуте учитываются те ресурсы и возможности, которые имеются — «и погодные, и инфраструктурные». Поэтому в случае с лагерем в 38 школе в программу внесены посещения библиотек, музеев, филармонии и прочее.

Александр Пелевин также пояснил, что благоустройство стадиона не может быть выполнено, так как рядом стоит строительный забор: «В 2021 году сможем благоустроить. Мы действуем поступательно. В этом году закончим ремонт здания 13 школы и максимально сделаем возможное благоустройство: чтобы дети могли безопасно подходить к школе. Но по спортивному ядру — это вопрос будущего».


Однако московский специалист осталась неумолима в своем мнении, что дети должны бегать на улице, а не дышать пылью в помещениях: «Я понимаю, когда это год, понимаю, когда два. Но вы стройку затеяли на десятилетие. Дети вообще-то растут. У вас поколение сменится уже. Сегодня дети должны быть в хороших условиях. И стройка тут не причем. Если бы президент увидел вот это вот… Он бы сказал, что 2021 год – это для вас, а детям нужно сейчас. Я не соглашусь ни с одним доводом, почему тут невозможно привести стадион в порядок», — подытожила Светлана Калинина.

Прислушаются ли местные чиновники к замечаниям члена Центрального штаба ОНФ, покажет время. Но, вероятнее всего, ситуация с реконструкцией 38 школы останется неизменной — все же представители родительского комитета на стороне местных властей, и готовы покорно ждать. Хотя среди мам и пап есть те, которых совсем не прельщает такая перспектива.

Справка: В настоящий момент новые учебные учреждения возводятся в 32, 33, 30а, 31б и 24 микрорайоне которые расположены неподалеку от школы №38.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 15:19, просмотров: 82, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Ревизор из Москвы раскритиковала темп и ход реконструкции 38 школы в Сургуте

Ревизор из Москвы раскритиковала темп и ход реконструкции 38 школы в Сургуте
Член центрального штаба ОНФ считает, что препятствий для начала строительства нет, а администрация «затягивает сроки»
Лилия Сулейманова Сегодня в 15:19
80 0
Самое время подумать о переезде

Самое время подумать о переезде
Сибпромстрой открыл продажи во втором доме на Солнечном
Полина Амирова Сегодня в 11:35
188 0
Пять часов у грумера, солнцезащитный крем на лето и поводок со стразами

Пять часов у грумера, солнцезащитный крем на лето и поводок со стразами
На выставке собак в Сургуте участники задирали носы
Ангелина Оленина, ученица гимназии им. Ф.Салманова Сегодня в 11:15
264 1
​Пока это не сквер, а стройплощадка

​Пока это не сквер, а стройплощадка
Сургутскую зону отдыха за 100 млн рублей оценила эксперт Центрального штаба ОНФ
Лилия Сулейманова 04 июня в 12:47
882 3
Государству все же придется обеспечить малый бизнес льготными кредитами. И вот почему

Государству все же придется обеспечить малый бизнес льготными кредитами. И вот почему
Мнения экспертов на ПЭМФ
Редакция СИА-ПРЕСС 04 июня в 10:30
579 0
​На работу – только вместе с вахтой

​На работу – только вместе с вахтой
Как буровая бригада Лёвина из-за жадности своей добилась фантастической проходки
Людмила Захарова 03 июня в 10:42
2025 1
Праймериз перед праймериз

Праймериз перед праймериз
Кандидаты в депутаты думы Сургута провели дружескую встречу для обмена мнениями накануне тренировочных выборов
Василий Голобородько 02 июня в 16:39
2086 12
​Отрава от аптеки № 100. Вы этого достойны, дураки!

​Отрава от аптеки № 100. Вы этого достойны, дураки!
Фармацевтическая драма в 4-х действиях. Действующие лица: мы, те и некоторые
Татьяна Грин-Кондрашина, член Совета ТОС № 29 микрорайона «Строитель» 02 июня в 10:17
2888 12
​Ондатры заполоняют Сургут // ФОТО, ВИДЕО

​Ондатры заполоняют Сургут // ФОТО, ВИДЕО
Зверьки, размером чуть больше ладони, все чаще появляются на улицах города
Анастасия Якупова 01 июня в 17:25
1699 1
Лай собак и Солженицын

Лай собак и Солженицын
В Сургутском музыкально-драматическом театре открыли VIII окружной театральный фестиваль «Белое пространство»
Надежда Макаренко 01 июня в 16:14
1235 45
Кто в детстве для нас являлся примером, советчиком, надежным плечом?

Кто в детстве для нас являлся примером, советчиком, надежным плечом?

Давайте нашей беззаветной любовью насколько возможно долго сбережем в маленьких сердцах желание жить с открытой душой, быть честным и искренним
Ирина Урванцева, депутат Думы ХМАО-Югры 01 июня в 12:00
583 1
Каждый ребенок имеет право на счастливое детство

Каждый ребенок имеет право на счастливое детство
Желаю юным жителям города крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях и веселых каникул
Вадим Шувалов, глава города Сургута 01 июня в 09:59
461 1
​Андрей Сенин: «Сургутские подростки генетически предрасположены к условиям Арктики»//ФОТО

​Андрей Сенин: «Сургутские подростки генетически предрасположены к условиям Арктики»//ФОТО

Основатель Центра «Сибирский легион» вернулся в строй с новыми стратегией и тактикой воспитания подростков.
Сергей Кукушкин 01 июня в 09:04
864 0
​Погибшим под Ханты-Мансийском детям установят мемориал в Нефтеюганске

​Погибшим под Ханты-Мансийском детям установят мемориал в Нефтеюганске
Уполномоченный по делам человека в Югре, представители региональной власти и глава Нефтеюганска в очередной раз встретились с родителями юных спортсменов
Лилия Сулейманова 31 мая в 13:24
399 0
Этот светлый праздник напоминает нам о самом лучшем времени в жизни каждого человека

Этот светлый праздник напоминает нам о самом лучшем времени в жизни каждого человека
Примите мои поздравления с Международным днем защиты детей
Надежда Красноярова, председатель думы г. Сургута 31 мая в 19:22
605 0
В Сургуте рассказали о настоящем и будущем блокчейна и рынка криптовалют

В Сургуте рассказали о настоящем и будущем блокчейна и рынка криптовалют

Несмотря на все сложности криптоэкономики на российском рынке, индустрия будет бурно развиваться
Ирина Калугина 31 мая в 17:49
610 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика