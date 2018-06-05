Ревизор из Москвы раскритиковала темп и ход реконструкции 38 школы в Сургуте

«Школу нужно достраивать сегодня, а не через четыре года», «вы затягиваете сроки», «детям нужен уличный отдых, а не библиотечный», — эти и другие замечания услышали сургутские чиновники во время оценки хода реконструкции 38 школы членом Центрального штаба ОНФ Светланой Калининой. Напомним, что Калинина еще и координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды, эксперт рабочей группы «Качество повседневной жизни».

Встреча состоялась после обращения в ОНФ группы родителей, возмущенных затянувшейся реконструкцией учебно-спортивного блока школы, который обрушился еще в августе 2014 года.

Годы ожидания

Ориентировочный срок готовности объекта, озвученный чиновниками — 2021-2022 годы. «На текущий момент готова документация, пройдена государственная экспертиза. Ждем финансирования от округа в 2020-2021 годах, так как сейчас таких денег в горбюджете нет», — сообщил Калининой замглавы администрации Сургута Роман Меркулов.

Еще один замглавы Александр Пелевин рассказал, что до этого времени школу нужно будет закрыть, а детей перевести в другие учреждения. Причин тому несколько: работы соприкасаются со стеной пищеблока, плюс есть необходимость во время процесса отключить тепловые сети.

«Зачем закрывать школу, если идет просто пристройка? Почему нельзя, например, быстровозводимую временную постройку для столовой построить? — не поняла доводов чиновников Светлана Калинина. — Теплоузел находится в другом неразрушенном блоке. Так зачем его отключать? Нет, я понимаю, что вы в проект заложили дополнительную работу, чтобы увеличить его стоимость…»

Дабы избежать долгих разъяснений, Александр Пелевин предложил федеральному эксперту ознакомиться с документами, а потом делать выводы.

«Очень хочу посмотреть. Вы мне сейчас не доказали, почему обязательно должна быть закрыта школа, и отключен теплоузел. — согласилась Калинина. — Сейчас я не вижу никаких препятствий, чтобы начать строительство, кроме отсутствия денег. Вы затягиваете сроки. Да и вообще за 500 млн можно новую школу построить».





Директор школы №38 Лариса Самигуллина уточнила, что в итоговую сумму вошли не только строительные работы, но и многое другое: «Эта цена за объект «под ключ». Сюда входит и сама реконструкция, и внутренняя начинка (мебель, техника, оборудование). А также обустройство безбарьерной среды во всей школе, бассейн, полное благоустройство прилегающей территории и прочее».

Аргументы федерального эксперта не повлияли на решение городских чиновников закрыть школу на время реконструкции. «Безопасность детей превыше всего. Если положено закрыть, мы ее закроем. Надо на год, или на два — закроем. Насколько скажут строители. У нас есть готовая госэкспертиза…» — отстаивал позицию Александр Пелевин.

«Значит проверим эту экспертизу. Через три-четыре года ее нужно будет делать снова. Эта школа в нормальном состоянии, надо достраивать учреждение сегодня, а не в 2021 году. Я поговорю об этом с губернатором», — подытожила Калинина.

К тому же она пояснила, что перевод детей в другие школы — «не государственный подход» и «не качество жизни человека». Родительскому комитету эксперт дала задание еще раз собрать мнения каждого родителя, готовы они менять место учебы своих детей или нет.

И стадион подождет

Не меньше возмущения у Светланы Калининой вызвало и состояние спортивного ядра во дворе школы, в которой на каникулах организован летний лагерь. На территории учреждения построен универсальный комплекс, в котором проводят физкультурные и другие массовые мероприятия.

«Детям нужен отдых. Летние стадионы должны быть. Постелить искусственное покрытие или посадить травку — это не огромных денег стоит, — считает Калинина. — У вас не так много теплых дней, чтобы загонять детей в помещения. Зиму они сидят в закрытых пространствах, летом вы их снова в них загоняете. А солнце когда будут получать?»

Директор департамента образования Анна Томазова пояснила эксперту, что при создании лагерей в Сургуте учитываются те ресурсы и возможности, которые имеются — «и погодные, и инфраструктурные». Поэтому в случае с лагерем в 38 школе в программу внесены посещения библиотек, музеев, филармонии и прочее.

Александр Пелевин также пояснил, что благоустройство стадиона не может быть выполнено, так как рядом стоит строительный забор: «В 2021 году сможем благоустроить. Мы действуем поступательно. В этом году закончим ремонт здания 13 школы и максимально сделаем возможное благоустройство: чтобы дети могли безопасно подходить к школе. Но по спортивному ядру — это вопрос будущего».





Однако московский специалист осталась неумолима в своем мнении, что дети должны бегать на улице, а не дышать пылью в помещениях: «Я понимаю, когда это год, понимаю, когда два. Но вы стройку затеяли на десятилетие. Дети вообще-то растут. У вас поколение сменится уже. Сегодня дети должны быть в хороших условиях. И стройка тут не причем. Если бы президент увидел вот это вот… Он бы сказал, что 2021 год – это для вас, а детям нужно сейчас. Я не соглашусь ни с одним доводом, почему тут невозможно привести стадион в порядок», — подытожила Светлана Калинина.

Прислушаются ли местные чиновники к замечаниям члена Центрального штаба ОНФ, покажет время. Но, вероятнее всего, ситуация с реконструкцией 38 школы останется неизменной — все же представители родительского комитета на стороне местных властей, и готовы покорно ждать. Хотя среди мам и пап есть те, которых совсем не прельщает такая перспектива.

Справка: В настоящий момент новые учебные учреждения возводятся в 32, 33, 30а, 31б и 24 микрорайоне которые расположены неподалеку от школы №38.