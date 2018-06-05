Самое время подумать о переезде

Солнечный — один из активно развивающихся поселков Сургутского района, в котором пару лет назад свои дома начал возводить крупнейший застройщик города — Сибпромстрой.

Первый дом компании так понравился жителям района, что квартиры в нем раскупили очень быстро. Сейчас застройщик открыл продажи во второй многоэтажке по адресу Советская, 1. Она, однозначно, тоже придется по душе потенциальным новоселам.

Во-первых, тут компания отошла от своего традиционного, узнаваемого оформления фасада. Это не привычная высотка в стандартных для Сибпромстроя цветах, тут для декора был использован орнамент.

Во-вторых, в этом доме 16 этажей (в городе застройщик возводит 17 и 25-этажные здания, а первый дом в поселке — 14-этажный). Учитывая, что в Солнечном преобладает малоэтажная застройка, с окон высотки будут открываться прекрасные виды на поселок и окружающую его природу.

А главное отличие от первого дома — разнообразие по площади жилья. Всего в здании 256 квартир на два подъезда. Есть однокомнатные (от 41 до 56 квадратных метров), стоимостью от двух миллионов рублей; двушки двух видов — 62 и 65 квадратов (от 2,85 млн рублей) и просторные трешки (70 кв. м) с ценой всего от трех миллионов. Студий в этой многоэтажке нет.

Еще одно новшество компании — в первом подъезде жилье реализуется с чистовой отделкой, а во втором — с черновой. Именно поэтому при указании цен за «квадраты» мы указали «от». Ведь, например, трешка одного и того же размера, но уже с ремонтом, не может стоить столько же, сколько в черновой вариант.

Отдельное внимание стоит уделить придомовой территории у новой многоэтажки. После того как рядом достроится второй дом, жилой комплекс будет огорожен. Во дворе уже есть современные безопасные детские игровые и спортивные площадки и места для отдыха жильцов.

В Солнечном Сибпромстрой возводит дома без подземно-наземных паркингов, предпочитая оборудовать для жителей-авто­владельцев просторные наземные стоянки.

Несмотря на отличие солнечных домов Сибпромстроя от городских, есть у них и общие черты. Все высотки, возводимые застройщиком, имеют высший класс энергоэффективности. К тому же новоселы дома на Советской, 1, будут экономить на коммунальных платежах до 40 процентов.

Для тех, кто мало что знает о самом поселке, но совсем не против переехать в тихое и спокойное место из Сургута, расскажем, чем же привлекает Солнечный новых жителей.

Тут живет чуть больше 13 тысяч человек. В муниципалитете есть все необходимое для комфортного проживания: школа и школа-интернат, два детских сада, библиотека, спорткомплекс, центр спортивной подготовки, тир и другие объекты социальной сферы. Есть и благоустроенный сквер отдыха. А вообще, все кто знаком с Солнечным, отмечают, что этот поселок буквально утопает в зелени.

До города отсюда можно добраться за 15 минут на автомобиле. Дорога займет немногим больше времени, если ехать на общественном транспорте. Для сравнения — жителям Сургута за такое короткое время не всегда удается доехать из одного района города в другой.

Можно с уверенностью сказать, что жизнь в Солнечном мало чем отличается от городской, только вот плюсов тут намного больше: свежий воздух, лесной массив по периметру, тишина и спокойствие.

Оформить покупку в Солнечном у застройщика можно за наличный расчет, в рассрочку или ипотеку (минимальная ставка — 7,5 процента).

Кстати, дома, возведенные застройщиком за последний год, проверяются специалистами Сибпромстроя по новой системе контроля. Отдел, который занимается этим делом, организован в составе одной из «дочек» Сибпромстроя — компании «СПС ЛОГИСТИК». Если в работе подрядчиков выявлены недочеты, то пока они их не устранят и не предоставят подтверждение — они не получат деньги.

«Рабочий инструмент контролера — планшет. С ним он обходит готовящиеся к сдаче объекты, фотографирует строительные недочеты, фиксирует их в системе. Снять замечание самостоятельно подрядчик не может — у него нет на это прав администратора, — поясняет принцип работы нового отдела и уникального программного комплекса директор СПС ЛОГИСТИК Олег Миненков. — Вся история того или иного недочета, предписание, дата устранения и фотоподтверждение будут храниться в облаке. Такого в Сургуте нет ни у кого».

Квартиры от Сибпромстроя в Сургуте можно купить без комиссий в трех местах: отделе продаж компании, который расположен на территории микрорайона № 38. Телефон для справок в Сургуте: 600-190. А также в сургутском филиале Ипотечного агентства Югры и АН «Этажи».