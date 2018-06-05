16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  61,9822   EUR  72,5130  

Самое время подумать о переезде

А. Андронов
А. Андронов

Солнечный — один из активно развивающихся поселков Сургутского района, в котором пару лет назад свои дома начал возводить крупнейший застройщик города — Сибпромстрой.

Первый дом компании так понравился жителям района, что квартиры в нем раскупили очень быстро. Сейчас застройщик открыл продажи во второй многоэтажке по адресу Советская, 1. Она, однозначно, тоже придется по душе потенциальным новоселам.

Во-первых, тут компания отошла от своего традиционного, узнаваемого оформления фасада. Это не привычная высотка в стандартных для Сибпромстроя цветах, тут для декора был использован орнамент.

Во-вторых, в этом доме 16 этажей (в городе застройщик возводит 17 и 25-этажные здания, а первый дом в поселке — 14-этажный). Учитывая, что в Солнечном преобладает малоэтажная застройка, с окон высотки будут открываться прекрасные виды на поселок и окружающую его природу.

А главное отличие от первого дома — разнообразие по площади жилья. Всего в здании 256 квартир на два подъезда. Есть однокомнатные (от 41 до 56 квадратных метров), стоимостью от двух миллионов рублей; двушки двух видов — 62 и 65 квадратов (от 2,85 млн рублей) и просторные трешки (70 кв. м) с ценой всего от трех миллионов. Студий в этой многоэтажке нет.

Еще одно новшество компании — в первом подъезде жилье реализуется с чистовой отделкой, а во втором — с черновой. Именно поэтому при указании цен за «квадраты» мы указали «от». Ведь, например, трешка одного и того же размера, но уже с ремонтом, не может стоить столько же, сколько в черновой вариант.

Отдельное внимание стоит уделить придомовой территории у новой многоэтажки. После того как рядом достроится второй дом, жилой комплекс будет огорожен. Во дворе уже есть современные безопасные детские игровые и спортивные площадки и места для отдыха жильцов.

В Солнечном Сибпромстрой возводит дома без подземно-наземных паркингов, предпочитая оборудовать для жителей-авто­владельцев просторные наземные стоянки.

Несмотря на отличие солнечных домов Сибпромстроя от городских, есть у них и общие черты. Все высотки, возводимые застройщиком, имеют высший класс энергоэффективности. К тому же новоселы дома на Советской, 1, будут экономить на коммунальных платежах до 40 процентов.

Для тех, кто мало что знает о самом поселке, но совсем не против переехать в тихое и спокойное место из Сургута, расскажем, чем же привлекает Солнечный новых жителей.

Тут живет чуть больше 13 тысяч человек. В муниципалитете есть все необходимое для комфортного проживания: школа и школа-интернат, два детских сада, библиотека, спорткомплекс, центр спортивной подготовки, тир и другие объекты социальной сферы. Есть и благоустроенный сквер отдыха. А вообще, все кто знаком с Солнечным, отмечают, что этот поселок буквально утопает в зелени.

До города отсюда можно добраться за 15 минут на автомобиле. Дорога займет немногим больше времени, если ехать на общественном транспорте. Для сравнения — жителям Сургута за такое короткое время не всегда удается доехать из одного района города в другой.

Можно с уверенностью сказать, что жизнь в Солнечном мало чем отличается от городской, только вот плюсов тут намного больше: свежий воздух, лесной массив по периметру, тишина и спокойствие.

Оформить покупку в Солнечном у застройщика можно за наличный расчет, в рассрочку или ипотеку (минимальная ставка — 7,5 процента).

Кстати, дома, возведенные застройщиком за последний год, проверяются специалистами Сибпромстроя по новой системе контроля. Отдел, который занимается этим делом, организован в составе одной из «дочек» Сибпромстроя — компании «СПС ЛОГИСТИК». Если в работе подрядчиков выявлены недочеты, то пока они их не устранят и не предоставят подтверждение — они не получат деньги.

«Рабочий инструмент контролера — планшет. С ним он обходит готовящиеся к сдаче объекты, фотографирует строительные недочеты, фиксирует их в системе. Снять замечание самостоятельно подрядчик не может — у него нет на это прав администратора, — поясняет принцип работы нового отдела и уникального программного комплекса директор СПС ЛОГИСТИК Олег Миненков. — Вся история того или иного недочета, предписание, дата устранения и фотоподтверждение будут храниться в облаке. Такого в Сургуте нет ни у кого».

Квартиры от Сибпромстроя в Сургуте можно купить без комиссий в трех местах: отделе продаж компании, который расположен на территории микрорайона № 38. Телефон для справок в Сургуте: 600-190. А также в сургутском филиале Ипотечного агентства Югры и АН «Этажи».


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 11:35, просмотров: 189, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии закрыты.

Мнения

Ревизор из Москвы раскритиковала темп и ход реконструкции 38 школы в Сургуте

Ревизор из Москвы раскритиковала темп и ход реконструкции 38 школы в Сургуте
Член центрального штаба ОНФ считает, что препятствий для начала строительства нет, а администрация «затягивает сроки»
Лилия Сулейманова Сегодня в 15:19
80 0
Самое время подумать о переезде

Самое время подумать о переезде
Сибпромстрой открыл продажи во втором доме на Солнечном
Полина Амирова Сегодня в 11:35
188 0
Пять часов у грумера, солнцезащитный крем на лето и поводок со стразами

Пять часов у грумера, солнцезащитный крем на лето и поводок со стразами
На выставке собак в Сургуте участники задирали носы
Ангелина Оленина, ученица гимназии им. Ф.Салманова Сегодня в 11:15
264 1
​Пока это не сквер, а стройплощадка

​Пока это не сквер, а стройплощадка
Сургутскую зону отдыха за 100 млн рублей оценила эксперт Центрального штаба ОНФ
Лилия Сулейманова 04 июня в 12:47
882 3
Государству все же придется обеспечить малый бизнес льготными кредитами. И вот почему

Государству все же придется обеспечить малый бизнес льготными кредитами. И вот почему
Мнения экспертов на ПЭМФ
Редакция СИА-ПРЕСС 04 июня в 10:30
579 0
​На работу – только вместе с вахтой

​На работу – только вместе с вахтой
Как буровая бригада Лёвина из-за жадности своей добилась фантастической проходки
Людмила Захарова 03 июня в 10:42
2025 1
Праймериз перед праймериз

Праймериз перед праймериз
Кандидаты в депутаты думы Сургута провели дружескую встречу для обмена мнениями накануне тренировочных выборов
Василий Голобородько 02 июня в 16:39
2086 12
​Отрава от аптеки № 100. Вы этого достойны, дураки!

​Отрава от аптеки № 100. Вы этого достойны, дураки!
Фармацевтическая драма в 4-х действиях. Действующие лица: мы, те и некоторые
Татьяна Грин-Кондрашина, член Совета ТОС № 29 микрорайона «Строитель» 02 июня в 10:17
2888 12
​Ондатры заполоняют Сургут // ФОТО, ВИДЕО

​Ондатры заполоняют Сургут // ФОТО, ВИДЕО
Зверьки, размером чуть больше ладони, все чаще появляются на улицах города
Анастасия Якупова 01 июня в 17:25
1699 1
Лай собак и Солженицын

Лай собак и Солженицын
В Сургутском музыкально-драматическом театре открыли VIII окружной театральный фестиваль «Белое пространство»
Надежда Макаренко 01 июня в 16:14
1235 45
Кто в детстве для нас являлся примером, советчиком, надежным плечом?

Кто в детстве для нас являлся примером, советчиком, надежным плечом?

Давайте нашей беззаветной любовью насколько возможно долго сбережем в маленьких сердцах желание жить с открытой душой, быть честным и искренним
Ирина Урванцева, депутат Думы ХМАО-Югры 01 июня в 12:00
583 1
Каждый ребенок имеет право на счастливое детство

Каждый ребенок имеет право на счастливое детство
Желаю юным жителям города крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях и веселых каникул
Вадим Шувалов, глава города Сургута 01 июня в 09:59
461 1
​Андрей Сенин: «Сургутские подростки генетически предрасположены к условиям Арктики»//ФОТО

​Андрей Сенин: «Сургутские подростки генетически предрасположены к условиям Арктики»//ФОТО

Основатель Центра «Сибирский легион» вернулся в строй с новыми стратегией и тактикой воспитания подростков.
Сергей Кукушкин 01 июня в 09:04
864 0
​Погибшим под Ханты-Мансийском детям установят мемориал в Нефтеюганске

​Погибшим под Ханты-Мансийском детям установят мемориал в Нефтеюганске
Уполномоченный по делам человека в Югре, представители региональной власти и глава Нефтеюганска в очередной раз встретились с родителями юных спортсменов
Лилия Сулейманова 31 мая в 13:24
399 0
Этот светлый праздник напоминает нам о самом лучшем времени в жизни каждого человека

Этот светлый праздник напоминает нам о самом лучшем времени в жизни каждого человека
Примите мои поздравления с Международным днем защиты детей
Надежда Красноярова, председатель думы г. Сургута 31 мая в 19:22
605 0
В Сургуте рассказали о настоящем и будущем блокчейна и рынка криптовалют

В Сургуте рассказали о настоящем и будущем блокчейна и рынка криптовалют

Несмотря на все сложности криптоэкономики на российском рынке, индустрия будет бурно развиваться
Ирина Калугина 31 мая в 17:49
610 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика