Пять часов у грумера, солнцезащитный крем на лето и поводок со стразами

Сургуские любители собак в минувшие выходные любовались участниками выставки всех пород на кубок президента федерации служебного собаководства РФ. Более шестисот четвероногих и их владельцев, для которых подобные шоу давно стали неотъемлемой частью жизни.

На подготовку к шоу белоснежной самоедской лайки Ивори у грумера (специалиста по уходу за животными) ушло более пяти часов!

Ее хозяйка говорит, что при покупке щенка об участии в выставках даже не думала, а собаку заводили исключительно в качестве друга «на подушку». На первое собачье шоу они пришли по приглашению своей заводчицы, а потом и сами поймали кураж. Теперь Ивори - еще и частая гостья на дрессировочной площадке, ведь выставочная собака должна демонстрировать и внешние данные, и поведение.

А вот Алена, хозяйка Американской акиты по кличке Дон, изначально мечтала о собаке шоу-класса. «Выставки для меня – это в первую очередь возможность показать красоту своего любимца», - рассказывает Алена.

Дон в полной мере оправдал надежды владелицы: поразил судей своей харизмой, став лучшим представителем породы. Однако сам победитель свои долгом считает отнюдь не получение розеток, а защиту любимой семьи.

Помимо уже опытных красавцев на выставке встречались и совсем юные участники. Щенок немецкой овчарки Чарли на таком крупном мероприятии впервые: много незнакомых собак и людей ему в новинку. В своем нежном возрасте он уже проявляет темперамент и не тушуется на фоне взрослых коллег.

По словам владелицы Чарли, с появлением собаки в доме времени на диван и телевизор стало меньше. Зато появились утренние пробежки, масса новых встреч и знакомств.

Но настоящим украшением выставки стали представители редких пород собак. Голубоглазые хаски, немецкие овчарки и лабрадоры — старые знакомые, а вот породу Гранта даже профессиональный заводчик выговаривает с трудом.

Ксолоитцкуинтли или мексиканская голая собака в груминге почти не нуждается, но в северных краях без специальной одежды никак. Летом экзотическая гостья и вовсе вынуждена пользоваться солнцезащитным кремом, чтобы не обгореть!

В Египте верят, что прародителем фараоновой собаки был сам Анубис – проводник царства мертвых. Единственный представитель породы — Колчак — в Сургут приехал не из Африки, а из питерского питомника, но его изящный профиль так напоминает изображения на стенах древних пирамид!

К чему надо быть готовым человеку, решившемуся на приобретение собаки шоу-класса? По словам самих участников, содержание выставочного животного сильно отличается от ухода за обычным домашним любимцем: «Такое хобби занимает много времени и сил, а еще требует денежных вложений. Иногда сто раз подумаешь: купить новую футболку себе или ринговку (специальный выставочный поводок) для своей собаки?»

Даже пятиминутное выступление на ринге требует максимальной сосредоточенности на командах хозяина. Прибавьте к этому многочасовую подготовку у собачьего парикмахера... Так что дома и собаки, и хозяева спят «без задних лап».

Неужели эти труды ради несчастной ленточки на стену? Участники клянутся, что такие жертвы не ради призов, а ради незабываемой атмосферы. Ведь выставки, шоу — это встречи с единомышленниками и море позитива, почти спорт! Не лишенный азарта, гордости, испытания воли. И зрителям хочется стать частью этого шоу. Собачники всегда рады приветствовать новичка в своих рядах, хоть и предупреждают: заразившись выставками, вылечиться уже непросто...