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​Дешевле, увы, не станет

1 июня состоялось экстренное правительственное совещание, где вице-премьер Дмитрий Козак совместно с представителями крупнейших нефтяных компаний обсудил ситуацию на бензиновом рынке.

С начала года бензин в среднем по России подорожал на 7,3 процента, дизельное топливо — на 7,9 процента. Если рассматривать цены на топливо в Югре, то обстановка хуже – цена за литр 92 бензина возросла на 13,06 процента и достигала почти 46 рублей.

Ситуация продолжает накалятся. Автомобилисты устраивают протестные акции, которые прошли в нескольких городах: Махачкале, Новосибирске, Омске. Согласно опросу Фонда общественного мнения, каждый третий респондент считает, что рост цен на бензин «очень сильный».

При этом особых позитивных изменений в ближайшее время не предвидится. Да, действия правительства, Федеральной антимонопольной службы и Совета Федерации привели к заморозке цен. Но это – временная мера.

Буквально на прошлой неделе все говорили о том, что цена на топливо растет из-за повышения налогов и мировых цен, а также из-за ремонтов на нефтеперабатывающих заводах, в том числе – внеплановых. И как следствие – снижения предложений от нефтяных компаний на биржевых торгах. Правительство было уверено, что снижение акцизов на топливо стабилизирует ситуацию, но это помогло лишь сдержать повышение цен, не более того.

Сейчас на первый план выводится высокая цена на нефть на внешних рынках. «Если цены на нефть на внешних рынках выше, то производство бензина может оказаться относительно невыгодно. Поэтому для того, чтобы обеспечить баланс цен, нефтяники подняли цены на нефть, нефтеперерабатывающие заводы — цены на бензин. Соответственно, мы получили ту ситуацию, которую имеем на оптовом рынке. Дефицита бензина нет», – заявил в эфире программы «Вести в субботу» Дмитрий Козак.

Нефтяники уверены, что для выравнивания доходности между экспортом и внутренним рынком произошедшего снижения акцизов недостаточно, и попросили правительство добавить еще процентов десять. Кроме того, в качестве альтернативы пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леоньтев озвучил альтернативный вариант, предложенный компанией: временно, но жестко ограничить экспорт нефтепродуктов. В компании признали, что экспорт нефтепродуктов выгоднее продаж на внутреннем рынке: реализация каждой тонны 92 бензина за рубежом приносит на 4300 рублей больше, чем в России.

«Мы подчеркиваем, что базовой причиной сложившейся картины в отрасли является фискальная модель, которая дискриминирует переработку в пользу экспорта», — заявил «Интерфаксу» Леонтьев. Он уверен, что ответственность за сложившуюся ситуацию лежит не на нефтекомпаниях, а на фискальных органах, «которые, во-первых, способствовали формированию такой ситуации, а во-вторых, вовремя не приняли меры, чтобы хоть как-то ее скорректировать».

Если наполняемость внутреннего рынка бензином не увеличится, то существенного снижения цены на моторные топлива россиянам ждать не стоит. Снижение акцизов позволит уменьшить цену бензина на оптовом рынке не более, чем на 2,5 р за литр. На розничной стоимости снижение акцизов отразится и того меньше. По мнению экспертов, в лучшем случае, бензин подешевеет на рубль. Хотя, вероятно, цена останется прежней.


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Сегодня в 16:18, просмотров: 93, комментариев: 0


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