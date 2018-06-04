​Пока это не сквер, а стройплощадка

Член Центрального штаба ОНФ, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды, эксперт рабочей группы «Качество повседневной жизни» Светлана Калинина оценила ход строительства сквера в 31 микрорайоне (между школой № 31 и ГМ «Богатырь»).

«Я бы такой сквер не приняла. Знаете, почему? Продолжения нет. Пока это не сквер, а строительная площадка. А деньги уже вложили большие — 32 млн рублей», — с таких замечаний начала свою беседу с главой города Вадимом Шуваловым и другими представителями администрации федеральный эксперт.

Напомним, работы по благоустройству рекреационной зоны начались осенью 2016 года и обойдутся Сургуту в немаленькую сумму — около 100 млн рублей.

Светлана Калинина подсказала чиновникам, что к содержанию территории перед парком было бы неплохо привлечь бизнесмена, чей гипермаркет находится неподалеку: «Здесь тоже нужно было провести городской субботник. Предложить собственнику торгового центра выйти и убрать участки между сквером и зданием — это же в его интересах: люди гуляют по скверу и заходят в магазин».

В целом же член Центрального штаба ОНФ оценила строительство сквера на пять с плюсом, если будут устранены ее замечания. «Сделано аккуратно, использовали качественные материалы, которые выдержали вашу суровую зиму», — отметила Калинина.

Директор Управления лесопаркового хозяйства и экологической безопасности Ольга Соколова сообщила присутствующим, что на задуманные в этом году работы будет выделено еще около 32 млн рублей. «Будем устанавливать оборудование — три детские (в том числе и для инвалидов) площадки для разных возрастных групп детей: 1-3 года, 3-6 лет и 7-12 лет. Появится спортивная площадка, скамейки, урны, высадят деревья и вазоны с цветами», — рассказала чиновница.

Заместитель главы города Роман Меркулов пояснил федеральному эксперту, что строящийся сквер будет выполнять еще одну функцию — станет общественной площадкой для прилегающих микрорайонов, потому что иных мест на близлежащей территории нет.

Также Калинина подсказала местной администрации как решить вопрос с зимним времяпрепровождением в парке: «Зима у вас длинная. Без чая/кофе не удобно, посетителям нужно где-то греться. Надо привлекать в рекреационные зоны бизнесменов, но с условием, что они будут содержать эти территории».

Роман Меркулов же предположил, что, возможно, предстоящей зимой тут появятся ледяные скульптуры и елка (в этом году она была впервые установлена в новом сквере).

Работы по установке детских и спортивных площадок, по заверениям администрации, будут выполнены за лето. Но заявленные сроки, вполне вероятно, могут сдвинуться, как это произошло в прошлом году. Тогда продолжение работ по обустройству сквера началось лишь в августе из-за сдвига сроков проведения аукциона.

Проект сквера можно скачать здесь.