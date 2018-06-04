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​Пока это не сквер, а стройплощадка

Сургутскую зону отдыха за 100 млн рублей оценила эксперт Центрального штаба ОНФ

Член Центрального штаба ОНФ, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды, эксперт рабочей группы «Качество повседневной жизни» Светлана Калинина оценила ход строительства сквера в 31 микрорайоне (между школой № 31 и ГМ «Богатырь»).

«Я бы такой сквер не приняла. Знаете, почему? Продолжения нет. Пока это не сквер, а строительная площадка. А деньги уже вложили большие — 32 млн рублей», — с таких замечаний начала свою беседу с главой города Вадимом Шуваловым и другими представителями администрации федеральный эксперт.

Напомним, работы по благоустройству рекреационной зоны начались осенью 2016 года и обойдутся Сургуту в немаленькую сумму — около 100 млн рублей.

Светлана Калинина подсказала чиновникам, что к содержанию территории перед парком было бы неплохо привлечь бизнесмена, чей гипермаркет находится неподалеку: «Здесь тоже нужно было провести городской субботник. Предложить собственнику торгового центра выйти и убрать участки между сквером и зданием — это же в его интересах: люди гуляют по скверу и заходят в магазин».

В целом же член Центрального штаба ОНФ оценила строительство сквера на пять с плюсом, если будут устранены ее замечания. «Сделано аккуратно, использовали качественные материалы, которые выдержали вашу суровую зиму», — отметила Калинина.

Директор Управления лесопаркового хозяйства и экологической безопасности Ольга Соколова сообщила присутствующим, что на задуманные в этом году работы будет выделено еще около 32 млн рублей. «Будем устанавливать оборудование — три детские (в том числе и для инвалидов) площадки для разных возрастных групп детей: 1-3 года, 3-6 лет и 7-12 лет. Появится спортивная площадка, скамейки, урны, высадят деревья и вазоны с цветами», — рассказала чиновница.

Заместитель главы города Роман Меркулов пояснил федеральному эксперту, что строящийся сквер будет выполнять еще одну функцию — станет общественной площадкой для прилегающих микрорайонов, потому что иных мест на близлежащей территории нет.

Также Калинина подсказала местной администрации как решить вопрос с зимним времяпрепровождением в парке: «Зима у вас длинная. Без чая/кофе не удобно, посетителям нужно где-то греться. Надо привлекать в рекреационные зоны бизнесменов, но с условием, что они будут содержать эти территории».

Роман Меркулов же предположил, что, возможно, предстоящей зимой тут появятся ледяные скульптуры и елка (в этом году она была впервые установлена в новом сквере).

Работы по установке детских и спортивных площадок, по заверениям администрации, будут выполнены за лето. Но заявленные сроки, вполне вероятно, могут сдвинуться, как это произошло в прошлом году. Тогда продолжение работ по обустройству сквера началось лишь в августе из-за сдвига сроков проведения аукциона.

Проект сквера можно скачать здесь.


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Сегодня в 12:47, просмотров: 327, комментариев: 3


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Комментарии:
Моби
не нравится
Сегодня в 13:00
Не в защиту наших чиновников, но всё же - "Член Центрального штаба ОНФ, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды, эксперт рабочей группы «Качество повседневной жизни» Светлана Калинина оценила ход строительства сквера в 31 микрорайоне (между школой № 31 и ГМ «Богатырь»)." - это еще кто такая? Какое имеет отношение женщина из какой-то искусственной общественной организации с пафосной должностью "федеральный эксперт" к деятельности органов местного самоуправления? Я понимаю Юсупов, он горожанин, он имеет право лезть в дела чиновников, но эта тетя из москвы каким боком?
Марина Соболевская Моби
не нравится
Сегодня в 13:11
А таким, что ОНФ заменяет собой ВСЕ БЕЗДЕЙСТВУЮЩИЕ чиновничьи структуры, которые получают за это деньги, но ничего не делают. Где работа жилищно-коммунальной госинспекции??? Кто-нибудь знает, ЧЕМ они должны заниматься во главе с Шутовой? Почему указания раздают общественные эксперты??? Я этого не понимаю. У нас просто куча разных контролеров, а работают за них общественники? как это понимать???
Моби Марина Соболевская
не нравится
Сегодня в 13:19
Ничего ОНФ не заменяет - лукавством выглядит то, что единоросовская структура "контролирует" единороссов-чиновников

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