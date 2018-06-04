Государству все же придется обеспечить малый бизнес льготными кредитами. И вот почему

Майский указ президента поставил правительству серьезную задачу: до 2024 года они должны увеличить количество субъектов МСБ до 25 млн субъектов. Второй важный момент – в структуре валового регионального продукта долю МСБ предстоит увеличить с 20 до 40 процентов. Эта тема стала одной из ключевых Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

Эксперты панельной сессии «Малый и средний бизнес: приоритеты известны, как достигать?» в один голос говорили о необходимости большего числа кредитов по льготной процентной ставке, иногда называя экономически обоснованные ставки в 3,5% годовых.

Сегодня МСБ крайне остро нуждается в доступном финансировании и внятном законодательстве, при этом определенные шаги, которые уже показали свою успешность, сделаны, осталось найти тактику их масштабирования.

Если не предпринять действий сейчас, конкретно - не дать длинных дешевых кредитов, то майские указы останутся фикцией. А, значит, необходимый объем льготного кредитования государству в партнерстве с коммерческими банками все же придется обеспечить.

Аргументы экспертов:

Бизнес надо заправить. Тогда и полетим

Мы два года анализировали количество предпринимателей, которые готовы обратиться в банк за кредитом – их число не превышало 20 процентов. Сегодня же их стало на 10 процентов больше. И этот показатель нам говорит, что в экономике страны началось оживление, о том, что настроение предпринимателей улучшилось, что они верят в развитие экономической системы и сегодня готовы брать заемные средства и инвестировать их в развитие собственных компаний.

По нашим опросам количество людей, которые верят в улучшении экономического состояния на их конкретном предприятии, больше 50 процентов от общего числа респондентов. Инвестиционная активность малого бизнеса за последний год увеличилась в два раза. Мы видим, пусть небольшой – 1,5-2%, но все-таки рост. Я считаю, что сейчас необходимо малому предпринимательству дать понятные, недорогие деньги, без них не будет развития, не будет инвестиций.

Сегодня уже найден очень эффективный и востребованный инструмент – льготный кредит по ставке 6,5% - идеальная ситуация, когда люди получают деньги, а банки компенсацию до 3%. Таким образом, банки могут фондироваться в ЦБ, получать компенсацию и выдавать кредиты уже под 3,5% годовых.

В систему льготного кредитования уже выделили 1,6 млрд рублей, но эта сумма крайне мала, ее «расхватывают» буквально за пару недель. Необходимы гораздо большие вливания, если направлять на компенсацию процентной ставки 20 млрд в год, то на выходе мы получим порядка 2 трлн кредитов, взятых под 6,5%ю И это уже нормально, это уже деньги.

Но если мы хотим, чтобы портфель к 2030 вырос с 3 трлн рублей, коим он является сегодня, до 13 млрд рублей, то необходимы гораздо большие суммы компенсационной поддержки.

По данным ФНС в прошлом году доход от малого бизнеса вырос на 30%, так верните что-то назад, при этом не в виде господдержки, а в виде банковских субсидий, чтобы они дали нам кредиты под 6,5%.

Еще одна важная проблема, требующая безотлагательного решения – венчурные фонды. У нас в стране зарегистрировано более 200 венчурных компаний, часть за счет бюджетных средств, но где результат их работы?! Без венчурного финансирования можно совершенно забыть про StartUp.

Необходимо доносить до предпринимателей информацию о внебюджетных мерах финансирования.

Чтобы подстегнуть рост в МСБ, бизнесу надо дать топливо, то есть доступные деньги, тогда и полетим.

Александр Калинин

Президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

Ответственность ЛПР должна стать больше

Одна из ключевых проблем в развитии малого бизнеса – административные барьеры. Сейчас принят в первом чтении законопроект, который направлен на регулирование этой проблемы с помощью так называемого рискоориентированного надзора – когда учитываются риски деятельности соответствующего бизнеса. Я уверен, что по принятию данного закона многие вопросы, связанные с административными барьерами, прессингом, «кошмарингом» и т.д., снимутся.

Сейчас важно составить требования к бизнесу, проанализировать их адекватность и целесообразность. Также в данном законе обязательно должна быть увеличена ответственность проверяющих структур и лиц, принимающих решения.

Что касается процентной ставки по кредитам, то мне непонятно поведение ЦБ. Сейчас инфляция находится на уровне 2,5%, дефляционные процессы продолжаются, но дефляция, как правило, ведет к сдерживанию экономического роста. При этом мы наблюдаем большой спред между ключевой ставкой и инфляцией, хотя сам ЦБ говорит о том, что спред не должен превышать 1,5-2%. Ключевой показатель сегодня 4%, реальная – 2,5% по инфляции, но при этом мы наблюдаем рост реальных ставок. Номинально ставки, в том числе в банковской системе снижаются, а реально – растут, и это, естественно, тоже сдерживает кредитование малого бизнеса.

Мы работаем над рядом инструментов, которые помогут изменить ситуацию: страхование средств малых предприятий, увеличение суммы микрозаймов до 5 млн рублей и так далее. По микрозаймам в первом чтении закон уже принят. Надеюсь, что нам удастся реализовать закон для малого бизнеса, который позволит им приобретать арендуемое у государства или муниципальных образований имущество.

Анатолий Аксаков

Председатель комитета по финансовому рынку, Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации; председатель Ассоциации банков России

Заколдованная цифра

Доля малого бизнеса в экономике России сохраняется на отметке 20 процентов уже около 15 лет, прям заколдованная цифра. При этом на изменение ситуации не влияет даже изменение позиций страны в индексе duingbussines, в котором Россия буквально за 5 лет переместилась с 720 на 35 место, обогнав своих коллег по странам БРИКС: Китай занимает 78 место, Бразилия – 125.

Мы как инвесторы считаем главной причиной стагнации низкое качество бизнес среды. Мы проанализировали более детально ситуацию, создав свой индекс, и увидели несколько точек приложения усилий. Например, необходимо улучшить законодательство правоприменительной практики в части защиты прав миноритарных акционеров и повышения качества юридической судебной защиты, потому что в отсутствии внешней среды, позволяющей неконтролирующим акционерам защищать свои интересы лишь за счет наращивания пакета до статуса контрольного, возникает тупиковая ситуация, в которой акционер вынужден всецело полагаться на менеджмент команды, при этом по нашим оценкам уровень корпоративного управления набрал лишь 14 баллов из 100 возможных. Я предлагаю опираться на индексы и исследования, анализировать, определять точки, которые требуют развития и работать в определенном направлении.

Елена Сапожникова

Партнер, исполнительный директор, Инвестиционная группа UCP

Это мы должны адаптироваться под бизнес

Важно синхронизировать государственную и региональные стратегии развития 2030, тогда возможен существенный экономический рост. Сейчас предприниматель зачастую не понимает откуда взялись те или иные меры поддержки и почему именно они. Он и не должен этого понимать, его задача управлять предприятием, это наша задача – обеспечить его необходимой информацией, дать ему удобный инструмент (ресурс), где он сможет без труда ориентироваться, но главное – ресурс, который поможет предпринимателю развиваться.

Если мы говорим о мерах поддержки, то они в первую очередь должны быть эффективными и клиентоориентированными. Бизнес – это наш клиент, и он не должен адаптироваться под наши меры поддержки, это мы должны создавать востребованные предложения и перед тем, как начать их разрабатывать необходимо общаться с бизнесом.

Мы в этом году провели ряд встреч с бизнесменами, на основании которых сформулировали идеи. Сегодня они есть в доступе на сайте мин эконом развития, там можно оставить свой комментарий, и мы призываем субъекты МСП высказывать свое мнение. В ходе общения мы работали по трем трекам: финансово-кредитная поддержка, бизнес инфраструктура, информационно-образовательная деятельность.

На основе полученной информации мы пересмотрели изменение структуры KPIобъектов инфраструктуры (Центры поддержки предпринимательства и центры поддержки экспорта), существенно увеличив объем необходимой оказываемой поддержки.

Также после диалога мы увидели необходимость создания единого цифрового ресурса, где будут синхронизированы все меры поддержки всех ведомств.

Всего было сформулировано порядка 200 идей, которые в итоге должны будут качественно изменить бизнес среду в России.

Если говорить о скорости изменений, то мы уже сегодня готовы к запуску нескольких инициатив, в полном объеме мы планируем реализовать все идеи к 2019 году.

Юлия Алферова

Советник министра экономического развития РФ

Бизнес требует доверия

За последние 40 лет в Германии было много сделано для популяризации сферы МСБ, сегодня мы стремимся привлекать в малый бизнес большее количество молодежи, стараемся научить их работать вместе с государством, вселить в них уверенность в успехе, рассказать как вести бизнес. Мы часто проводим образовательных мероприятий, рассказываем об успешных бизнесменах и примерах роста компаний.

Малый бизнес – это гарантия стабильности страны, он необходим. Даже в период кризиса малые предприятия более охотно сохраняют рабочие места, нежели крупные, потому что к каждому сотруднику компании относятся как к члену своей семьи.

Сегодня рынок Германии уже насыщен товарами, поэтому наши производители должны выходить на международный рынок. К сожалению, малые предприятия в Германии еще дегитализированы. В России с этим аспектом ситуация обстоит гораздо лучше. Например, за парковку в России можно заплатить с телефона, Wi-Fiв России практически везде, а у нас этого очень мало, цифровизация в Германии идет очень медленно и получается, что германские предприятия недостаточно участвуют в мировом экономическом процессе. При этом мы стараемся информировать наших предпринимателей о путях выхода на рынки других стран, мы уверенны, что нам удастся активизировать взаимодействие между малым бизнесом Германии и России в ближайшее время. Порядка 500 германских компаний сейчас работают с Россией, но интерес к этому выразило более 40 тыс. германских компаний. И мы верим, что деловые отношения между нашими странами улучшатся.

Бизнес требует поддержки и доверия, когда бизнес чувствует, что он может доверять партнерам в другой стране и когда он чувствует, что его поддержат, тогда он пойдет в эту страну.

Маркус Йергер

Главный исполнительный директор, Ассоциация малого и среднего бизнеса Германии (BVMW)

Предприниматель – не уголовник

В Италии в отличие от России 20 процентов - крупный бизнес, а 80 - малый и средний. Но это все относительно. Например, тот бизнес, который считается крупным в Италии, считается малым в Мексике. Мы считаем, что России в МСБ не хватает именно производства, в среднем на 15-20% в общем количестве предпринимательских субъектов.

Я хотел бы обратить внимания властей на необходимость классификации и разработки норм и правил именно с ее учетом, потому что не должны быть одинаковые нормативы и для торговли, и для производства, и для сферы услуг.

В Италии классификацию провели давно – в 50-60х годах прошлого столетия. И после этого просто не мешали бизнесу.

У нас есть система внутреннего кредитования – консорциум предпринимателей, которые ежемесячно вносят фиксированную сумму, тем самым создавая финансовый фонд, которым может на определенных коммерческих условиях воспользоваться любой из участников объединения в нужный для него момент. Такие структуры позволяют бизнесу развиваться, позволяют его кредитовать.

На мой взгляд в России корпорация МСП создала слишком много инструментов поддержки, сегодня предпринимателю трудно сориентироваться и выбрать подходящий именно для него, я бы рекомендовал упростить систему, оставив наиболее востребованные и универсальные форматы поддержки. Но главное, что необходимо изменить – это сознание людей, которое сформировалось в эпоху советской власти, что предприниматель – это уголовник. Предприниматель – это не уголовник, это человек, который занимается бизнесом и решает свои вопросы».

Витторио Торрембини

Вице-президент, Ассоциация итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa)





Кстати: еще одно важное направление – это легализация самозанятых граждан, количество которых сегодня, по данным различных экспертных оценок, составляет порядка 30% от общего числа МСБ. Для того, чтобы они вышли из тени, необходимо создать особые, привлекательные условия, которые позволят им оказывать услуги легально, получая при этом дополнительные социальные гарантии.