Меньше знаешь — не крепче спишь

В Сургуте закончились проверки мест массового скопления людей. Пожнадзор посетил 77 объектов, по итогам которых было составлено по 62 административных протокола на юридических и должностных лиц.

Получается, что почти везде были найдены нарушения пожарной безопасности. Учитывая, что проверки не стали сюрпризом (о Кемерово ведь слышали все), то даже за небольшое время у предпринимателей был шанс «подшаманить» свои магазины, а, значит, замечаний могло быть еще больше.

Мой коллега попытался узнать у сотрудников Пожнадзора, какие из торговых центров оказались наиболее неподготовленными и получили больше всех нареканий. Или, наоборот, меньше всех. Но его собеседник отказался предоставить эти данные, сославшись на то, что боится обвинений в коррупции.

Это странно, учитывая, что в других городах данные об аутсайдерах ведомствами были опубликованы в свободный доступ. Например, в Перми и Сыктывкаре.

Почему же тогда нам нельзя знать те места, тех людей, которые подвергают наши жизни опасности в погоне за рублем? Понятно же, предприниматели не боятся штрафов, ведь прибыли у них намного больше.

А если покопаться еще глубже, то встает вопрос: нарушения не фиксировали раньше? Если да, то почему они не устранены до сих пор? Может, стоило прикрыть парочку ТЦ в назидание другим? Или подождем, пока у нас случится своя трагедия?

Может, если бы горожане знали, что в таком-то торговом центре творится настоящий беспредел, они бы сами наказали собственника — просто не ходя туда за покупками? Нет потока кошельков — нет арендаторов и прибыли.

Разве сургутяне не имеют права знать своих «героев» в лицо? Я вот хочу знать.