Праймериз перед праймериз

Кандидаты в депутаты думы Сургута провели дружескую встречу для обмена мнениями накануне праймериз.

Напомним, что внутрипартийные выборы «Единой России» состоятся в это воскресенье, 3 июня.

Конкуренты — не враги

Новый формат общения предложил один из кандидатов праймериз — известный общественник Сергей Мелашенко. Участники встречи, несмотря на то, что являются конкурентами в предвыборной гонке, общались друг с другом уважительно и конструктивно. Ведь только в конструктивном диалоге можно решать проблемы. И только объединяясь, можно мирно развиваться и идти вперед.

Тональность диалога явно противоречила деструктивным статьям и порочащим имидж кандидатов слухам о том, что баллотирующиеся люди профаны в дипломатии, не умеющие адекватно воспринимать конкуренцию.

Участники предвыборной дискуссии обменялись мыслями о важности таких встреч, а также пожелали будущему победителю уже на настоящих выборах — кто бы им ни стал — успешной реализации планов и нужного настроя.

Модерировал встречу основатель Югорской школы переговоров Артем Злобин, больше известный как директор Творческого центра «Пространство». Планировалось, что мероприятие будет состоять из трех этапов: беседа, дебаты, конкурсы.

«В итоге вместо запланированного часа проговорили все три, что еще раз доказывает: формат правильный», — считает модератор.

Этапов получилось четыре. Во время дебатов участники подумали — а не провести здесь и сразу импровизированные выборы? И провели. Каждый голосующий мог выбрать только двоих человек и по условиям выборов не мог голосовать за себя.

В итоге большинство голосов набрал Григорий Матвийчук, второе место разделили Владимир Колядин и Надежда Болдырева, третье место у Сергея Мелашенко.

Мне кажется, что после этой игры окончательно стерлись грани скованности, а люди вовсе и не соперничали. Ведь они уже и так давно и периодически встречаются после окончания трудовой недели. Участники поделились своими впечатлениями о встрече.

Мнения участников

Сергей Мелашенко: «Большая часть моей работы состоит в том, что бы объединять людей, направления, течения. Мои друзья говорят, что это талант — объединять и соединять порой, казалось бы, совсем несовместимые вещи. Я очень рад, что люди от этого только выигрывают и становятся счастливее».

Сергей Мыльников: «Такие встречи — новое и довольно интересное направление в общественной жизни города. Здесь каждый участник может донести до оппонентов свои идеи, программы, мысли. Обратиться за советом и получить обратную связь. А также — получить поддержку единомышленников».

Владимир Колядин: «Замечательная, душевная, продуктивная встреча! Еще раз доказывающая нашу сплоченность и готовность служить людям».

Надежда Болдырева: «Новый, интересный и достаточно продуктивный формат общения был инициирован Сергеем Мелашенко. Этот формат оказался органичным и актуальным в настоящее время настолько, что позволил посмотреть на предвыборную кампанию в другом ракурсе — человеческом. Как правило, в ходе предвыборного голосования появляется так называемый «политический фальстарт» — начало политической борьбы еще до стадии общих выборов, что приводит к скандалам и расколам внутри партийных организаций еще на стадии отбора праймериз. Такого рода конфликты приводят к снижению репутации и привлекательности партийных брендов в целом, вредят имиджу партии как таковой. Первый блин не оказался комом, вопреки известной пословице, а наоборот, способствовал единению помыслов и практических действий сторонников и членов партии «Единая Россия». Респект и уважение выражаю от себя лично и присоединяюсь ко всем положительным отзывам моих новых друзей, Сергею Мелашенко и, надеюсь, что это взаимно! Таким встречам в Сургуте — БЫТЬ!»

Григорий Матвийчук: «Я очень рад состоявшейся встрече! Считаю, что именно такое дружеское соперничество должно быть между кандидатами от партии. Это в очередной раз доказывает, что партия едина и все ее члены дружны не смотря на предвыборную гонку».

Ринат Миннуллин: «Многогранность взглядов участников минувшей встречи и созидательный вектор их мыслей убеждают меня, что из этой группы получилась бы эффективная команда в составе думы города».

Так же хочу отметить и поблагодарить студию ZAKADROM, узнаваемую в основном по своим работам съемок с воздуха на всех городских мероприятиях. Они провели фото и видео съемку в инновационном формате 360.

Кстати

Как стало известно уже чуть позже Сергей Мелашенко и Сергей Кочетов решили поддержать кандидата Григория Матвийчука, сняв свои кандидатуры с выборов и тем самым усилить позиции Григория Матвийчука. Он пообещал поддержать инициативы обоих кандидатов в случае своей победы, с условием, что они примут в этих проектах прямое участие.