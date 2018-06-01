​Ондатры заполоняют Сургут // ФОТО, ВИДЕО

Последние две недели сургутяне все чаще видят на улицах города занятных зверьков. Грызуны рыжеватого окраса, размером чуть больше ладони, со слегка приплюснутым, чешуйчатым хвостиком – это ондатры.

«Не стоит удивляться встречам с ними, водоемы близ парков – их естественная среда, – рассказал корреспонденту siapress.ru Александр Прокофьев, заведующий сургутским минизоопарком, Эколого-биологическим центром. – Передвигаясь по городу, грызуны обычно ищут новое место». Кстати, живут они в хатках, подобно бобрам.

Фото Максима Солопьева.

Кроме того, специалист отметил, что зверьки могут быть переносчиками заразы. Однако даже если грызун здоров, не стоит вмешиваться в его личное пространство. Люди часто пользуются беззащитностью животного на суше, по земле зверьки передвигаются медленно. Горожане не раз пытались взять ондатру на руки или погладить, а животное отвечало агрессивно и защищалось, запрыгивая и кусая обидчика.

Видео Константина Шперлинга.

Справка: Первоначально ондатра была распространена в околоводных территориях Северной Америки. Несколько раз завозилась в Европу и Советский Союз. В итоге животное широко расселилось на территории Евразии.