​Отрава от аптеки № 100. Вы этого достойны, дураки!

Действие mоnо. Рискуют все! Особенно дети, чем меньше – тем больше. Именно они обречены стать бледной немочью, чахлой порослью.

Отравленное поколение!

Как, за что и почему? А просто так, по кочану… Неужто ничего не поделаешь и нам не спастись?! Ах, отчего же…

Решение имеется… Однако, будьте любезны, шибко дорого. Руки вверх, кто за ценой не постоит. Мы, мы, мы и мы!

- А как же наш барыш? – воскликнула Аптека 100. – Лучше мы вас отравим. А потом залечим! А денежку несите в наш фармацевтический общак!

И щёлк, щёлк, щёлк кассой своей ненасытной! Ой, ой, ой, куда деваться, помогите, мы жаловаться будем! А те в ответ зловеще: ха, ха, ха. Да хоть зажалуйтесь, так сказать, на здоровьице. Плевать!





Действие extra. Человеческое поселение в категории «город» должно быть защищено от вредоносной субстанции в категории «пыль городская». Так как она содержит пустынные, вулканические, мертво-морские, гаревые, промышленные компоненты. Миллионы автомобильных шин, истираясь, делают свой канцерогенный взнос в состав нашего дыхания. Всё это – крупнодисперсная пыль с кадмием, свинцом и прочей менделеевщиной. Для мирового ветра нет преград!

Песок хрустит под ногами, а потом на зубах. Кашель, астма, аллергия и прочая холера ясна.

Все открытые грунтовые поверхности город должен огораживать и засеивать. По газону пролегла тропинка?

Укладывается плитка, принцип «по человеческим следам». А затоптанный краёшек отсыпается щебёнкой. Так должно быть, и это – закон!

А закон есть закон – какой знак препинания поставить? Сто вопросительных или двести восклицательных?

Действие ultra. Ау, ау, ау! Где вы городские наши озеленители, экологи, ландшафтники, архитекторы! Не должны ли вы тиграми бросаться на любую угрозу жизни и здоровью сограждан? Для чего дипломировались? Уверены, что честно живете?

В этом месте исполняется куплет «Какое мне дело до всех до вас, а вам до меня».

Но вернемся к нашим баранам, сиречь к аптеке этой самой № 100.

Вот где несокрушимый бастион смертоносной заразы! Неиссякаемый источник разных хворей, но для некоторых – ценного хабара.

Спрашивается, почему надо уламывать, упрашивать, на коленях умолять оформить её полтора палисадника как следует?

Много лет ни за что и нипочем лбы аптечные не согласны ликвидировать свои 7-8 квадратно-кубических метров пылищи. Знай себе играются, копают ямки, а должна быть лужайка!

Всего делов-то, мешок земли, полкило семян. Честно говоря, это нечеловеческое бесчувствие поражает воображение!

Ходим, уговариваем… Смотрят с выражением таким, будто психиатр на связанного буйного. По Гиппократу – с чисто медицинской любовью.

А, между прочим, так ли уж они не правы?

Вот рыбки в аквариуме – кто они? Не жители они, а обитатели. Хотим – глядим, хотим – съедим…

А мы-то с вами кто? А? Граждане мы или никто и звать таких никак?

И получается, мы в своём собственном городе – обитатели бессловесные? Жертвы беспрерывной пылевой атаки? Приговоренный к пыли, чуток мыслящий планктон?

Купите, купите, купите – это чей любимый глагол? Купите это, то и сё, особенно таблетки. Вы этого достойны, дураки! Вот он, волчий оскал капитализма. Плюс аптека № 100.

Действие cito. И почему считается, что пешком ходить полезно? Опасно, однако! Гораздо поздоровее – в авто с кондишн. Как некоторые ответственные, власть предержащие лица и делают. А ну, жми по газам! Мимо, мимо, мимо разных ходоков с их челобитными, мимо плебса, недочеловеков!

Тут и так жизнь мимолётна, так ещё пристают с вопросами, то им мусор не по нраву, то пыль не по душе!

Такова, товарищи, краткая экспозиция мусорно-пылевой проблемы. Но есть предложение ко всем, кто ЗА зелёный, чистый, уютный Сургут. Давайте объединимся и победим. Пусть будет город-сад!

Dixi.