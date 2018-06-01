Уважаемые сургутяне, поздравляю вас с Днем защиты детей!

В нашем округе сегодня проживает более 420 тысяч маленьких югорчан. А это 420 тысяч судеб, добрых сердец, которые нуждаются в особой заботе и внимании.

Пусть незрелые, наивные, но дети - это личности, со своими желаниями, мыслями, идеями. И прежде, чем наказать ребенка или пуститься в нравоучения, каждому из нас, взрослому, следует вспомнить, откуда мы все родом. Кто в детстве для нас являлся примером, советчиком, надежным плечом?

Родитель – опора, но не кукловод повелитель. Давайте нашей беззаветной любовью насколько возможно долго сбережем в маленьких сердцах желание жить с открытой душой, быть честным и искренним, добрым и чутким, воспитывая не детей, а себя.