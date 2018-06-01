Уважаемые сургутяне!

Искренне поздравляю вас с Международным днем защиты детей!

Этот праздник напоминает нам, взрослым, об огромной ответственности перед нашими детьми. Каждый ребенок имеет право на счастливое детство, обеспечить которое – первоочередная задача семьи, общества и власти.

Сегодня в городе есть все условия для всестороннего развития подрастающего поколения, которое, я уверен, достойно продолжит славные традиции и приумножит богатство нашей малой Родины. Радует, что юные сургутяне имеют возможность реализовывать себя и в учебе, и в спорте, и в творчестве. Подтверждением тому являются победы в олимпиадах, конкурсах и соревнованиях окружного, всероссийского и международного уровней.

Желаю юным жителям города крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях, веселых каникул, новых друзей, а родителям, бабушкам и дедушкам – детских улыбок, достатка и семейного благополучия! Пусть в каждой сургутской семье царят мир, любовь и взаимопонимание!