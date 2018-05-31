В Сургуте рассказали о настоящем и будущем блокчейна и рынка криптовалют

19 мая в Сургуте прошла первая блокчейн конференция UGRA: DIGITAL & BLOCKСHAIN DAY 2018. На ней участникам рассказали о возможностях технологии блокчейн, как можно инвестировать в стартапы, каким образом разобраться сегодняшнем состоянии рынка криптоэкономики.

Гости и спикеры разместились в СИА-ПРЕСС ЦЕНТРЕ, где в течение всего дня вели дискуссии, которые, главным образом были посвящены текущим условиям работы в России для тех, кто занимается развитием стартапов, блокчейном технологиями и ICO. Нужно отметить, что в наш город в этот день прилетели очень именитые специалисты из разных сфер. Дмитрий Калаев, директор акселератора Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ),руководитель акселератора TECHMAFIA Сан-Франциско Максим Чеботарёв, директор по развитию рынка ICO компании SmartValley Алексей Крылов, эксперт Центра Россия-ОЭСР РАНХИГС Иван Ермохин и многие другие. Они рассказали о подводных камнях, которые ожидают первопроходцев в цифровой экономике. А нюансов, как выяснилось, немало.

«Нужно сказать, что сегодня позиция регуляторов в России – ЦБ и Минфина – достаточно консервативна. Криптовалюта, по их мнению, не является средством платежа, но является крайне спекулятивным финансовым инструментом. Поэтому те инициативы, которые мы видели от регуляторов, выглядели как попытка урегулировать ICO и вывести все остальные отношения с криптовалютой из правого поля. Можно с уверенностью утверждать, что до создания легальных криптофондов в России еще далеко», - рассказал Иван Ермохин.

По мнению экспертов, действия ЦБ и Минфина направлены прежде всего на предотвращение социальных катаклизмов, которые могут возникнуть в случае полной легализации крипторынка, а не на создание благоприятного климата для развития индустрии.

При этом в мире уже есть опыт законодательного оформления криптовалют. Япония, Южная Корея, США, Великобритания, ЕС – во всех этих странах уже есть возможность обращения цифровых денег, создания бирж и создания платежных институтов.

Так как на встрече присутствовало большое количество как опытных трейдеров, инвесторов и майнеров, так и тех, кто только планирует делать первые шаги в цифровой экономике, спикеры давали много практических советов. Особенно это касалось юридических сложностей. Так эксперты рекомендовали всем трейдерам и майнерам зарегистрироваться как ИП и вести финансовую отчетность, дабы избежать уголовного преследования за уклонение от уплаты налогов. В то же время трейдинг, как и майнинг не является лицензированным видом деятельности и для него не требуется каких-то специальных разрешений.

Меж тем сейчас во всем мире разрабатываются правовые нормы, которые бы позволили полностью упорядочить рынок криптовалют и все финансовые процессы с ними связанные. Они универсальны и их можно применить в России. Предварительная формула следующая: налоговые органы и Минфин разъясняют порядок уплаты налогов в разных ситуациях, как ставить криптовалюты на бухучет.

Также необходимы точечные изменения в закон о противодействии отмыванию доходов, где вводятся требования для криптообменников и криптобирж по идентификации клиентов. По аналогии с фондовым рынком криптовалюты и токены должны регистрироваться как ценные бумаги.

Много вопросов у собравшихся на конференции вызвала современная практика ICO. Об этом подробно рассказал стартап эксперт ICO Bench, адвайзер блокчейн проектов Василий Суманов:

«На данный момент в России нет никаких законных способов проведения ICO, впрочем, как и легальной конвертации криптовалюты в бумажные деньги. Но сейчас в разработке находится законопроект, который будет регламентировать эту деятельность. Сейчас самый громкий проект в ICO – это то, что делает Telegram. Фактически, это даже не ICO, а скорее венчурный проект – те, кто вложил сейчас деньги в этот проект получают документ, позволяющий им получить токены, когда их выпустят, то есть в 2019 году. Но нужно понимать, что ICO Telegrama ориентирован прежде всего на международный рынок. Что касается России, то, если здесь и будут проводить какие-то ICO, то они будут направлены на внутренний рынок, но я сильно сомневаюсь, что кто-то в нашей стране станет делать проекты глобального масштаба».

В завершении конференции все собравшиеся сошлись на том, что несмотря на все сложности криптоэкономики на российском рынке, индустрия будет бурно развиваться.

При этом многие выразили надежду, что государство в создании правовой базы будет ориентироваться на международный опыт и сможет правильно регулировать отрасль. В конце концов, криптовалюты, как и технология блокчейн являются частью цифровой экономики, о которой много говорят в последние годы.

По итогам конференции, идейный вдохновитель этого мероприятия, инвестор и бизнес ангел Тарас Криштанович, предложил собравшимся объединить усилия и создать инвест клуб, где смогут встречаться инвесторы и стартапы. Тем более, что начало данной идеи уже было положено Фондом поддержки предпринимательства Югры, который уже провел несколько успешных инвест сессий. К слову сказать, данное мероприятие прошло также пре поддержке ФПП Югры и тренингового центра Практикум.