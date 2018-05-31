​Кто ответит за наваленную кучу?

В редакцию siapress.ru обратился читатель и сообщил, что по дороге в ПСОК «Заречный» образовалась стихийная свалка. Отметим, что проблема захламления актуальна для всего Сургута: на «Интерактивной карте свалок» указано более 30 активных точек.

Прокурор Ханты-мансийской межрайонной природоохранной прокуратуры Михаил Ольшевский сообщил, что согласно действующему законодательству, запрещается сброс отходов производства и потребления на почву. В случаях, когда нарушителя установить невозможно, очистить территорию должна местная администрация.

За свинство предполагается административная ответственность – штраф от 100 рублей до 250 тысяч. Сумма увеличивается, если нарушитель – юридическое лицо.

Ликвидация свалки занимает от 1 дня до многих лет с момента обнаружения, все зависит от того, кто собственник территории захламления и объема мусора.

Горожане могут обращаться в администрацию Сургута или района, местное отделение Роспотребназора, природоохранную прокуратуру, чтобы заявить о свалке, или указать проблему на «Интерактивной карте свалок».

В Сургуте есть и активисты, которые берут инициативу в свои руки: небольшая группа «Я за чистый город» еженедельно все лето выходит на субботники. Впервые единомышленники устроили уборку 3 июля прошлого года.





Фото vk.com/chistyi_surgut

Руководитель объединения Арам Гезлян отмечает, что для него главные мотиваторы в сохранении чистого облика города – это его дети. «Я лично не готов оставить им пластиковую природу» - признается мужчина. Сургутянин считает, что для решения глобальной проблемы необходимо больше социальной рекламы и беседы в детских садах, школах и вузах, потому что: «всё идёт от воспитания».





В этом году ребята уже открыли сезон, 27 мая активисты семьями чистили набережную реки Черная. Летом группа бросит силы на территорию улицы Заячий остров.





Участниками объединения могут стать все желающие. За новостями можно следить в сообществе VК.