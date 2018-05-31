Мы самые рыжие что ли?!

Сургутский пенсионер, проживающий с 1978 года на улице Энтузиастов, пожаловался на портале «Твой Сургут» о наболевшем. Он возмущен, что ремонт систем горячего водоснабжения начинается именно с микрорайона Нефтяников:

Первые капитальные дома мкрн НГДУ

«Как известно начало лета на севере — это ещё не лето, температура близка к нулю. В 2012 году когда нам произвели очередное плановое отключение, за окном падал снег. Мне с большим трудом удалось дозвониться до какого-то ( он не представился) чиновника от ЖКХ, когда я ему объяснил проблему, он со мной согласился и пообещал, что в дальнейшем при составлении графиков ремонта будут учитывать эти нюансы.

И действительно 2013, 2014, 2015 и 16 годы мы не были первыми на отключение. Когда же в 17 году наш микрорайон снова отключили первыми, мы решили что подошла наша очередь, а дальше будет соблюдаться чередование. Но вот сейчас в 2018 году, а мы опять первые на отключение ГВС! Хотелось бы узнать, за что нам такое "счастье"?»

Ответ департамента городского хозяйства долго ждать не пришлось. Коммунальщики напомнили обратившемуся, что за последние 40 лет положительные изменения по части летних плановых отключений ГВС все-таки были. Например, уже почти 10 лет это «счастье» длится всего две недели, а не три, как в прошлые годы. Также пенсионера подбодрили, что в этом году отсутствие горячей воды ему его соседям компенсируют теплые батареи т.к. отопительный период продлен.

«Предложение о переносе срока отключения горячего водоснабжения для жителей указанного микрорайона на более поздний срок будет учтено при составлении графиков отключения горячего водоснабжения на 2019 год», — пообещали в ДГХ.