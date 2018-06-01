​Погибшим под Ханты-Мансийском детям установят мемориал в Нефтеюганске

Стела памяти детям, погибшим в аварии под Ханты-Мансийском, скоро появится возле спортшколы «Сибиряк», где тренировались попавшие в декабре 2016 года в трагическую аварию юные акробаты.Уже готово три эскиза памятника, из которых родителям предстоит выбрать подходящий вариант.

После согласования проекта, в течении пары месяцев монумент будет установлен на аллее возле спортивного учреждения. Об этом сообщил мэр Нефтеюганска Сергей Дегтярев на встрече Уполномоченного по правам человека в Югре Натальи Стребковой с родителями детей, погибших и пострадавших в аварии под Ханты-Мансийском.

Один из отцов — Сергей Алексеевич, поторопил присутствующих: «Я предлагал родителям попробовать и самим подобрать или разработать эскизы, а также пытался найти его сам, но ничего из этой затеи не вышло. Нам не стоит затягивать процесс — выберем один из имеющихся вариантов и сможем его дополнить по своему желанию».

В итоге, чтобы ускорить и облегчить процесс выбора, участники встречи решили создать рабочую группу, в которую войдут представители родительской общественности.

Не первая и не последняя

Такие встречи с родителями юных спортсменов власти проводят регулярно.«Заместитель губернатора Всеволод Кольцов, по имеющейся у меня информации, готов ежемесячно выезжать на встречи с родителями по вопросам оказания медицинской помощи и социальной поддержки», — рассказала нефтеюганцам Наталья Стребкова,отметив, что к диалогу готова не только окружная, но и местная власть. Впрочем, ставить на этом особый акцент не имело смысла: глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев был одним из основных спикеров. В частности, рассказал родителям спортсменов как продвигается строительство многофункционального спортивного комплекса, кстати — с акробатическими залами и легкоатлетическим манежем. Объект, по словам Дегтярева, будет введен в эксплуатацию до конца 2019 года.

А вот от строительства быстровозводимого спорткомплекса на базе школы №6 город отказался. «Стоимость объекта — 100 млн рублей. У нас сейчас на него нет денег. Был предприниматель, который изъявил желание построить комплекс за свой счет, хотел якобы сделать подарок, но в итоге выяснилось, что этот «подарок» имеет свою цену», - пояснил ситуацию глава Нефтеюганска.

С ГИБДД - не только на соревнования

Еще один вопрос, рассмотренный на встрече, — текущая ситуация с безопасными перевозками детей на соревнования и другие массовые мероприятия.

Директор департамента физкультуры и спорта ХМАО Игорь Губкин рассказал родителям, что в этом направлении уже проведена колоссальная работа. Прежде всего, появилась согласованная схема сопровождения транспорта с детьми сотрудниками ГИБДД региона.

«Допустим, нужно перевезти юных спортсменов на региональные соревнования в Ханты-Мансийск. Автобус с детьми из Радужного будут сопровождать инспекторы этого города до Нижневартовска, где их сменят местные коллеги и к колонне присоединятся ребята из Нижневартовска, — объяснил Губкин. — Затем по пути «подхватят» детей из Мегиона и так далее до места назначения».

Первый заместитель директора Департамента социального развития Югры Тереза Пономарева отметила, что в летний сезон эту схему активно будут применять и для перевозки детей к местам отдыха или оздоровления: «Так мы, например, планируем довезти детей из Пыть-Яха и Нефтеюганска до сургутского аэропорта».

Губкин напомнил, что в соцсетях распространен хэштег #ЮграЕдетПобеждать — это акция общественной обратной связи, которая помогает контролировать соблюдение всех требований безопасности при перевозке детей.

Родителям, тренерам, педагогам, вожатым и просто любым югорчанам предлагают фотографировать условия, в которых осуществляется перевозка детей: автобус, его внутреннее обустройство, специальные обозначения, ремни безопасности и выкладывать фото в сеть.

Разделить ответственность

Решили и вопрос перевозки детей вне организованных групп.

Одна из мам, присутствующих на встрече, — Елена Николаевна, рассказала о трудностях, с которыми сталкиваются родители: «Когда на соревнования едет больше спортсменов, чем заявлено, оставшихся детей приходится везти на своих автомобилях — для них не предусмотрены места в автобусе от школы. Да и получить подписанные заявки на участие в соревновании в таком случае тоже непросто».

Родители предложили обязать ГИБДД сопровождать колонны личных авто, в которых на соревнования своим ходом добираются маленькие спортсмены, не попавшие в заявку от спортшколы.

Но формирование команд — право и дело тренера: кого выбрал для участия в соревнованиях, за того и несет ответственность.

Игорь Губкин напомнил родителям, что, если везти ребенка на соревнования в другой город решили они сами, то и все риски в этом случае ложатся на них. В этом случае их просят сообщать, на каких авто они поедут, а также рекомендуют отзваниваться по приезду на место. Перемещение детей на личном транспорте не может регулировать никто, в том числе невозможно и сопровождение инспекторами ГАИ.

Наталья Стребкова предложила решение: подписывать соглашения между школой и родителями в случаях, когда семья решила самостоятельно доставить юного спортсмена к месту соревнований. В документе должно быть указано, на каком транспорте едет ребенок, информация о водителе и прочее. Родители предоставляют подтверждающие документы, а школа — подписанные заявки на участие в соревновании. «Это поможет разделить ответственность между сторонами», — считает Стребкова.

Методическую помощь в разработке такого соглашения она поручила оказать спорткомитету ХМАО.

фото на превью - mir24.tv