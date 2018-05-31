​ФАС взяла под контроль цены на бензин // ИНФОГРАФИКА

Ведомство считает, что подъем цен на топливо мог быть создан искусственно. Причиной этому послужило снижение объемов продаж нефтепродуктов.

Основная доля снижения продаж пришлась на Роснефть, в следствие чего ФАС выдала компании предупреждение.

«Компании надлежит обеспечить производство светлых нефтепродуктов и их устойчивую поставку на внутренний рынок в объеме не менее 20 процентов от объема добытой нефти в России», – говорится в документе. «Роснефть» должна обеспечить достаточное предложение нефтепродуктов на внутреннем рынке, увеличив производство и снизив объем экспорта. Ведомство считает, что такие действия вкупе со снижением акцизов на топливо стабилизируют цены на бензин.

По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, с января по май текущего года рост розничных цен на бензин составил 3,5 процента и на дизельное топливо – 4,1 процента.

В свою очередь Росстат сообщает, что в январе средняя цена за литр бензина АИ-92 была 38,12 руб., АИ-95 - 41,05 рублей. По состоянию на 21 мая она уже составляла 40,28 руб. за АИ-92 и 43,27 за АИ-95. Таким образом, в среднем по России, бензин марок АИ-92 подорожал на 5,7 процента, АИ-95 на 5,4 процента.

Однако если рассматривать цены в Югре, то ситуация изменилась гораздо значительнее: в январе литр 92 бензина стоил 39,42 рубля, к концу мая подорожал на 4,63 рубля. Стоимость литра 95 выросла на 4,13 с 41,47 рублей в январе. То есть, рост составил 11,75 процента и 10 процентов соответственно.

Данные по Росстату на 21 мая.

В связи с резким ростом цен на топливо в последние месяцы правительство решило впервые с 2015 года снизить акцизы.

С 1 июля акцизы на бензин могут быть снижены на 3000 руб. за тонну. По мнению экспертов, это сделает литр бензина дешевле в среднем на 2,2 рубля. Цена литра дизельного топлива снизится на 1,7 рубля. Такие данные привел замруководитель ФАС Анатолий Голомолзин.

В итоге такой рост цен стал поводом для всеобщей истерии. Причем, по сути, беспредметной: в среднем цена на бензин в России выросла чуть более чем на 5 процентов. Однако в нашем регионе эти цифры достигли 10-12 процентов. Изменения прогнозируемы: так происходит каждый год накануне сезонного повышения спроса. Кроме того, существенно повлияли внеплановые ремонты нефтеперегонных заводов, а также недостаточность предложения нефтяными компаниями моторного топлива на биржевых торгах.

Кстати:

Первый вице-премьер—министр финансов Антон Силуанов сообщил, что снижение акцизов на бензин лишит бюджет порядка 140 млрд рублей.

Справка:

Санкт-Петербургской товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) – крупнейшая товарная биржа России, через нее осуществляется около 99% объемов организованных торгов нефтью и нефтепродуктами, газом, лесом и минеральными удобрениями в нашей стране. В состав акционеров биржи входят: «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», «Роснефть» и другие. «Роснефть» является крупнейшим продавцом нефтепродуктов на СПбМТСБ.