16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  62,5937   EUR  72,5211  

​ФАС взяла под контроль цены на бензин // ИНФОГРАФИКА

Ведомство считает, что подъем цен на топливо мог быть создан искусственно

Фото tvk6.ru
Фото tvk6.ru

Ведомство считает, что подъем цен на топливо мог быть создан искусственно. Причиной этому послужило снижение объемов продаж нефтепродуктов.

Основная доля снижения продаж пришлась на Роснефть, в следствие чего ФАС выдала компании предупреждение.

«Компании надлежит обеспечить производство светлых нефтепродуктов и их устойчивую поставку на внутренний рынок в объеме не менее 20 процентов от объема добытой нефти в России», – говорится в документе. «Роснефть» должна обеспечить достаточное предложение нефтепродуктов на внутреннем рынке, увеличив производство и снизив объем экспорта. Ведомство считает, что такие действия вкупе со снижением акцизов на топливо стабилизируют цены на бензин.

По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, с января по май текущего года рост розничных цен на бензин составил 3,5 процента и на дизельное топливо – 4,1 процента.

В свою очередь Росстат сообщает, что в январе средняя цена за литр бензина АИ-92 была 38,12 руб., АИ-95 - 41,05 рублей. По состоянию на 21 мая она уже составляла 40,28 руб. за АИ-92 и 43,27 за АИ-95. Таким образом, в среднем по России, бензин марок АИ-92 подорожал на 5,7 процента, АИ-95 на 5,4 процента.

Однако если рассматривать цены в Югре, то ситуация изменилась гораздо значительнее: в январе литр 92 бензина стоил 39,42 рубля, к концу мая подорожал на 4,63 рубля. Стоимость литра 95 выросла на 4,13 с 41,47 рублей в январе. То есть, рост составил 11,75 процента и 10 процентов соответственно.

Данные по Росстату на 21 мая.

В связи с резким ростом цен на топливо в последние месяцы правительство решило впервые с 2015 года снизить акцизы.

С 1 июля акцизы на бензин могут быть снижены на 3000 руб. за тонну. По мнению экспертов, это сделает литр бензина дешевле в среднем на 2,2 рубля. Цена литра дизельного топлива снизится на 1,7 рубля. Такие данные привел замруководитель ФАС Анатолий Голомолзин.

В итоге такой рост цен стал поводом для всеобщей истерии. Причем, по сути, беспредметной: в среднем цена на бензин в России выросла чуть более чем на 5 процентов. Однако в нашем регионе эти цифры достигли 10-12 процентов. Изменения прогнозируемы: так происходит каждый год накануне сезонного повышения спроса. Кроме того, существенно повлияли внеплановые ремонты нефтеперегонных заводов, а также недостаточность предложения нефтяными компаниями моторного топлива на биржевых торгах.

Кстати:

Первый вице-премьер—министр финансов Антон Силуанов сообщил, что снижение акцизов на бензин лишит бюджет порядка 140 млрд рублей.

Справка:

Санкт-Петербургской товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) – крупнейшая товарная биржа России, через нее осуществляется около 99% объемов организованных торгов нефтью и нефтепродуктами, газом, лесом и минеральными удобрениями в нашей стране. В состав акционеров биржи входят: «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», «Роснефть» и другие. «Роснефть» является крупнейшим продавцом нефтепродуктов на СПбМТСБ.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 12:21, просмотров: 139, комментариев: 1


QR код
Комментарии:
альберт леонов
не нравится
Сегодня в 12:45
Взяли на контроль, а дальше чего?!
Зачем надо было поднимать акцизы? Понятно было сразу - цена взлетит! А кто принимал? Он наказан?

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​ФАС взяла под контроль цены на бензин // ИНФОГРАФИКА

​ФАС взяла под контроль цены на бензин // ИНФОГРАФИКА
Ведомство считает, что подъем цен на топливо мог быть создан искусственно
Константин Шперлинг Сегодня в 12:21
137 1
​Умение жить вместе, оставаясь разными

​Умение жить вместе, оставаясь разными
В 2018 году Сургутский фестиваль «Соцветие» состоится в День города и День России
Людмила Захарова Сегодня в 12:10
100 0
​Весь мир узнает про Югру

​Весь мир узнает про Югру
В Ханты-Мансийске придумали, как продвигать окружную столицу и привлечь в нее туристов из разных стран с помощью...указателей
Надежда Макаренко Сегодня в 11:52
177 1
Главный инженер Сургутских горэлектросетей дачникам: «Переключите тумблер!»

Главный инженер Сургутских горэлектросетей дачникам: «Переключите тумблер!»
Из-за чего садовые товарищества Сургута испытывают проблемы с электричеством и что надо сделать, чтобы цивилизация пришла в пригород
Маргарита Стройнова 29 мая в 13:23
397 1
​Не работает интернет. Куда обращаться?

​Не работает интернет. Куда обращаться?
5 способов решить проблему
Андрей Егоров, директор по развитию бизнеса на массовом рынке NETBYNET 30 мая в 15:20
728 16
​Настоящий цинизм избирателей

​Настоящий цинизм избирателей
Все отлично понимают, что вряд ли кто-то будет куда-либо избираться из альтруизма и желания принести пользу обществу
Кирилл Акинцев, сургутянин 30 мая в 15:13
675 2
​Если приспичило: в парке «За Саймой» появился капитальный туалет и обещают еще три био-версии

​Если приспичило: в парке «За Саймой» появился капитальный туалет и обещают еще три био-версии
Сергей Степанов 30 мая в 11:52
741 1
​Время циничных кандидатов

​Время циничных кандидатов
Какую симпатию может вызвать лицо очередного кандидата, вторгшееся на частную территорию жильцов, цинично заклеившее собой телефоны экстренных служб и испоганившее стенд для информации от ЖЭУ?
Аркадий Паровозов, сургутянин 30 мая в 09:48
1065 12
​Районные ревизоры посетили «ЭТНОград» // ФОТО

​Районные ревизоры посетили «ЭТНОград» // ФОТО
Окружной лагерь примет детей уже 1 июня. Чем удивят организаторы?
Анастасия Якупова 30 мая в 09:46
549 0
​ТОП-10 самых богатых сургутских депутатов // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС

​ТОП-10 самых богатых сургутских депутатов // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС

Народные избранники отчитались о доходах за 2017 год
Лилия Сулейманова 29 мая в 15:59
816 0
«Давайте сменим трагичную тональность в отношении КАРИКАТУРУМа!»

«Давайте сменим трагичную тональность в отношении КАРИКАТУРУМа!»
Исполняющая обязанности директора Сургутского художественного музея Ольга Перепечина рассказала о судьбе одного из самых успешных культурных проектов города
Надежда Макаренко 29 мая в 13:57
533 1
Соболезную родным и близким Ивана Егоровича Коровина

Соболезную родным и близким Ивана Егоровича Коровина
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района 29 мая в 12:23
1338 1
Правительство поддержало законопроект о допуске родных в реанимации

Правительство поддержало законопроект о допуске родных в реанимации
В Сургуте посещение таких отделений разрешается на определенных условиях
Лилия Сулейманова 29 мая в 12:08
379 0
Гомеопатия, планеты, биотопливо, химия в еде, пирамиды, ВИЧ... Чем нам запомнилась «Популярная наука в Сургуте»? // ВИДЕО

Гомеопатия, планеты, биотопливо, химия в еде, пирамиды, ВИЧ... Чем нам запомнилась «Популярная наука в Сургуте»? // ВИДЕО
Завершен первый сезон большого научно-популярного проекта. Вспоминаем, о чем рассказали сургутянам
Редакция СИА-ПРЕСС 29 мая в 11:26
306 0
​Умер Почетный гражданин Сургутского района Иван Коровин

​Умер Почетный гражданин Сургутского района Иван Коровин
Людмила Захарова 29 мая в 10:55
827 5
​Безопасно ли в музеях Сургута?

​Безопасно ли в музеях Сургута?
Реакция на вандализм в столичной Третьяковке: представители культурных учреждений города рассказали о том, могут ли к ним пробраться вандалы, и как с ними бороться
Надежда Макаренко 28 мая в 16:17
448 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика