​Умение жить вместе, оставаясь разными

В 2018 году фестиваль «Соцветие» состоится 12 июня - в День России и День города, что придает культурному событию особую значимость. В основу концепции Фестиваля положена идея сотворчества представителей различных национальностей в создании и становлении нашего города, начиная уже с основания Сургутского острога в 1594 году.

Выбранный лейтмотив фестиваля позволит наполнить его новыми смыслами, связанными, с одной стороны, темой единения народов Российского государства и, с другой стороны, с отражением традиций национальной культуры и фольклора этнических сообществ, представленных в Сургуте.

Эти идеи найдут отражение в театрализованном прологовом действии «Связь времен», в котором председатели этнических объединений в национальных костюмах будут совместно «созидать» Сургутский острог в виде масштабного макета символического деревянного города. На площадках фестиваля его тема раскроется через родовую историю представителей этнических объединений в её неразрывной связи с историей России, Сибири и Сургута.

Самобытные и разнообразные традиции сплетутся в единый узор на главной сцене во время концертной программы с участием творческих коллективов. Впервые в гостях у фестиваля побывает уникальный Театр обско-угорских народов «Солнце» - единственный в мире профессиональный театр, посвящённый культуре и творчеству народов ханты и манси. Актеры и режиссеры креативного театра покорили многие сцены и известны не только в Югре и России, но также в Европе и Америке.

Фото-летопись «Соцветия»продемонстрирует яркие кадры фестивальных событий с момента его основания.

Многочисленные этнические площадки встретят гостей хлебом и солью, песнями и танцами, покажут свои костюмы, национальную кухню и традиционные ремесла.

Праздник единения и дружбы состоится в 14.00 на площади театра СурГУ (Ленина, 1)