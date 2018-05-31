​Весь мир узнает про Югру

Акция-конкурс «Все дороги ведут в Ханты-Мансийск» — это оригинальный способ рассказать о югорской столице в различных точках земного шара.

Проект, созданный Туристским информационным центром Ханты-Мансийска, предлагает всем желающим создать собственный указатель и разместить его в любом из городов планеты. Знак должен сообщать, в какой стороне и на каком расстоянии находится город на семи холмах.

Только вообразите себе, что на одном из столбов где-то посреди Будапешта, например, появится указатель «До столицы Югры — 4 441 км»! И тысячи любопытных иностранцев полезут в интернет, чтобы узнать, что такое Югра, а у наших соотечественников, проходящих мимо, вдруг защемит сердце.

«Идея проведения акции-конкурса родилась спонтанно, — рассказали нашему изданию в Управлении по развитию туризма Ханты-Мансийска. — В наше учреждение обратился путешественник, который в июле собирался сплавляться по реке Конде (Большая река в ХМАО, левый приток Иртыша. — Прим. ред.) Он хотел установить по своему маршруту знаки, обозначающие места стоянок, т.е. названия деревень и поселков, возле которых пройдет его путь».

Поскольку главная цель управления заключается в том, чтобы продвигать окружную столицу и привлекать в нее туристов, было решено: пусть этот странник осуществит задуманное. Так и родился конкурс «Все дороги ведут в Ханты-Мансийск».

«Важно, чтобы путешественники не просто установили знаки, обозначающие местонахождение Ханты-Мансийска, но и чтобы их работы были оригинальными и необычными, — отмечают в Управлении по развитию туризма. — В нашем городе есть немало творческих людей и мастеров, которые могут это сделать».

Конкурс был объявлен 14 мая и продлится до 10 июля.Мы поинтересовались, прислал ли кто-нибудь свои арт-объекты за минувшие две недели. «Этого слишком мало для того, чтобы изготовить достойную работу, поэтому пока представленных знаков нет, но мы знаем мастеров, которые уже приступили к работе, и с нетерпением ждем результата!» — ответили организаторы акции. Они уверены, что самобытных и уникальных знаков, отражающих специфику нашего региона, будет немало.

Организаторы конкурса говорят, что указатели могут быть изготовлены из чего угодно — из дерева, металла, нитей, проволоки. Чем оригинальнее — тем лучше! (Источник фото: http://mtkachenko.su)

Способствовать созданию интересных знаков будет партнерская помощь: акцию поддержали столярная мастерская «Стружка» и студия художественного творчества «ART ROOM». Кроме того, возможно, изготовление знаков навигации войдет в программу проекта «Папина школа», проводимого Музеем геологии, нефти и газа.

В рамках мастер-классов, проводимых партнерами акции, любой желающий сможет изготовить свой авторский знак под руководством опытных мастеров.

Конкурс насчитывает три номинации: «Ханты-Мансийск — туристический» (работы, отражающие туристскую составляющую города Ханты-Мансийска), «Технический уникум» (знаки с применением инженерно-технических механизмов) и событийный знак «Ханты-Мансийск — Новогодняя столица».

Победители получат не только мировую (в буквальном смысле) славу, но и ценные призы от спонсоров акции.

С подробностями конкурса можно ознакомиться на сайте администрации города и туристическом портале Ханты-Мансийска: http://visit-hm.ru

Кстати, согласно отчету о развитии сферы туризма в ХМАО-Югре за 2017 год, наш округ входит в топ-15 самых популярных регионов для этнографического туризма и занимает 22 место в Золотой лиге Национального рейтинга развития событийного туризма (из 85 регионов).