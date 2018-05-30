​Не работает интернет. Куда обращаться?

Интернет стал для нас такой же физиологической потребностью, как еда и сон, а домашний интернет сейчас чуть ли не важнейшая из коммунальных услуг наряду с водой и светом. Поэтому, когда связь дома не работает, сбоит или постоянно обрывается, это доставляет массу неудобств всей семье.

За стабильность связи и поддержку клиентов со стороны провайдера отвечают тысячи людей. Еще сотни занимаются подключением новых абонентов и настройкой оборудования.

И хотя в проблемах с интернетом принято винить оператора связи, чаще всего аварии или ошибки случаются по вине третьих лиц или по невнимательности самого абонента.

Например, если к вам пришли подключать услугу интернет, ТВ или телефонию Югрател (Wifire), важно знать, что оператор готов провести работы надлежащего качества и наличие свисающих проводов или беспорядок в щитках далеко не всегда причина подключения. Но даже в этом случае представители оператора будут аккуратно относится к имуществу собственников жилья и устранят недочеты связанные с подключением в вашем доме. Как это и случилось в ситуации, описанной в блоге на siapress: проблема устранена при обращении в компанию.

Но поговорим про интернет и о том, что делать если он не работает и вам нужна помощь.

1.Проверьте лицевой счет

Самая частая причина внезапно отключившегося интернета – отрицательный баланс на счету.

К примеру, тарификация домашнего интернета Wifire (Югрател) настроена таким образом, что деньги списываются равными частями каждый день. А это значит, что вы можете забыть, какого числа у вас заканчиваются средства на лицевом счете.

Проверить состояние счета легко с помощью мобильного приложения Wifire. Это ваш личный кабинет, где можно посмотреть статус подключения, баланс, тариф, а также задать вопросы в чате с оператором, который доступен круглосуточно. Лучший вариант для тех, кто ненавидит звонить по телефону и ждать ответа специалиста.

2.Перезагрузите роутер

Еще один простой совет решить проблему самостоятельно – перезагрузить роутер. Отключите устройство от сети на 10-15 секунд и включите снова. Чаще всего интернет и скорость передачи данных возобновляют свою работу в полном объеме. Если такая простая манипуляция не помогла, читайте дальше.

3.Позвоните в службу поддержки

Иногда причиной отсутствия интернета может стать авария на сети, вызванная ремонтными работами в конкретном жилом районе, или любое другое механическое повреждение кабеля. О таких случаях оператор сообщает на официальных страницах компании в соцсетях и указывает, в какие сроки будет устранена авария. Проверить подключение и узнать, что случилось конкретно у вас, можно позвонив на номер 8 346 256 00 75. Техническая поддержка работает круглосуточно. Звонить на номер техподдержки можно и в любой другой ситуации – пожаловаться на недобросовестность сотрудников при подключении, вызвать специалиста на дом или подключить дополнительные услуги, такие как цифровое телевидение или мобильный интернет.

4.Свяжитесь с оператором в мессенджерах Telegram (@NETBYNET_BOT), Viber(NETBYNET) или в чате Личного кабинета на сайте или в мобильном приложении. Найти чаты компании Югрател (Wifire) можно также на сайте

5.Напишите в социальных сетях оператора

Пожалуй, это самый удобный способ связаться с оператором, когда из доступных средств только смартфон и мобильный интернет. На официальных страницах Wifireв Твиттере, Фейсбуке и Вконтакте операторы доступны круглосуточно и отвечают практически мгновенно.

Если вдруг перечисленные способы связи не дали результата или у вас есть вопросы/предложения другого порядка, всегда можно написать письмо нам на support@netbynet.ru или лично руководителю массового рынка в Сургуте – Садакову Никите на его почту Nikita.Sadakov@wifire.ru

Ну и главное, что необходимо знать о своем провайдере. Операторы на горячей линии колл-центра, специалисты в чатах и в соцсетях круглосуточно помогают абонентам и как никто заинтересованы, чтобы интернет у вас дома летал ровно на той скорости, за которую вы заплатили.

Ваш опыт использования услуги, а также любая обратная связь (положительная или отрицательная) – очень ценная информация для провайдера, помогающая не только устранять проблемы со связью, но и работать над качеством сервиса в целом.