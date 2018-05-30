16+
Наверх
Логотип Сиапресс

​Не работает интернет. Куда обращаться?

5 способов решить проблему, не прибегая к блогу на информационном портале

Интернет стал для нас такой же физиологической потребностью, как еда и сон, а домашний интернет сейчас чуть ли не важнейшая из коммунальных услуг наряду с водой и светом. Поэтому, когда связь дома не работает, сбоит или постоянно обрывается, это доставляет массу неудобств всей семье.

За стабильность связи и поддержку клиентов со стороны провайдера отвечают тысячи людей. Еще сотни занимаются подключением новых абонентов и настройкой оборудования.

И хотя в проблемах с интернетом принято винить оператора связи, чаще всего аварии или ошибки случаются по вине третьих лиц или по невнимательности самого абонента.

Например, если к вам пришли подключать услугу интернет, ТВ или телефонию Югрател (Wifire), важно знать, что оператор готов провести работы надлежащего качества и наличие свисающих проводов или беспорядок в щитках далеко не всегда причина подключения. Но даже в этом случае представители оператора будут аккуратно относится к имуществу собственников жилья и устранят недочеты связанные с подключением в вашем доме. Как это и случилось в ситуации, описанной в блоге на siapress: проблема устранена при обращении в компанию.

Но поговорим про интернет и о том, что делать если он не работает и вам нужна помощь.

1.Проверьте лицевой счет

Самая частая причина внезапно отключившегося интернета – отрицательный баланс на счету.

К примеру, тарификация домашнего интернета Wifire (Югрател) настроена таким образом, что деньги списываются равными частями каждый день. А это значит, что вы можете забыть, какого числа у вас заканчиваются средства на лицевом счете.

Проверить состояние счета легко с помощью мобильного приложения Wifire. Это ваш личный кабинет, где можно посмотреть статус подключения, баланс, тариф, а также задать вопросы в чате с оператором, который доступен круглосуточно. Лучший вариант для тех, кто ненавидит звонить по телефону и ждать ответа специалиста.

2.Перезагрузите роутер

Еще один простой совет решить проблему самостоятельно – перезагрузить роутер. Отключите устройство от сети на 10-15 секунд и включите снова. Чаще всего интернет и скорость передачи данных возобновляют свою работу в полном объеме. Если такая простая манипуляция не помогла, читайте дальше.

3.Позвоните в службу поддержки

Иногда причиной отсутствия интернета может стать авария на сети, вызванная ремонтными работами в конкретном жилом районе, или любое другое механическое повреждение кабеля. О таких случаях оператор сообщает на официальных страницах компании в соцсетях и указывает, в какие сроки будет устранена авария. Проверить подключение и узнать, что случилось конкретно у вас, можно позвонив на номер 8 346 256 00 75. Техническая поддержка работает круглосуточно. Звонить на номер техподдержки можно и в любой другой ситуации – пожаловаться на недобросовестность сотрудников при подключении, вызвать специалиста на дом или подключить дополнительные услуги, такие как цифровое телевидение или мобильный интернет.

4.Свяжитесь с оператором в мессенджерах Telegram (@NETBYNET_BOT), Viber(NETBYNET) или в чате Личного кабинета на сайте или в мобильном приложении. Найти чаты компании Югрател (Wifire) можно также на сайте

5.Напишите в социальных сетях оператора

Пожалуй, это самый удобный способ связаться с оператором, когда из доступных средств только смартфон и мобильный интернет. На официальных страницах Wifireв Твиттере, Фейсбуке и Вконтакте операторы доступны круглосуточно и отвечают практически мгновенно.

Если вдруг перечисленные способы связи не дали результата или у вас есть вопросы/предложения другого порядка, всегда можно написать письмо нам на support@netbynet.ru или лично руководителю массового рынка в Сургуте – Садакову Никите на его почту Nikita.Sadakov@wifire.ru

Ну и главное, что необходимо знать о своем провайдере. Операторы на горячей линии колл-центра, специалисты в чатах и в соцсетях круглосуточно помогают абонентам и как никто заинтересованы, чтобы интернет у вас дома летал ровно на той скорости, за которую вы заплатили.

Ваш опыт использования услуги, а также любая обратная связь (положительная или отрицательная) – очень ценная информация для провайдера, помогающая не только устранять проблемы со связью, но и работать над качеством сервиса в целом.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 15:20, просмотров: 27, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Не работает интернет. Куда обращаться?

​Не работает интернет. Куда обращаться?
5 способов решить проблему
Андрей Егоров, директор по развитию бизнеса на массовом рынке NETBYNET Сегодня в 15:20
25 0
​Настоящий цинизм избирателей

​Настоящий цинизм избирателей
Все отлично понимают, что вряд ли кто-то будет куда-либо избираться из альтруизма и желания принести пользу обществу
Кирилл Акинцев, сургутянин Сегодня в 15:13
54 0
​Если приспичило: в парке «За Саймой» появился капитальный туалет и обещают еще три био-версии

​Если приспичило: в парке «За Саймой» появился капитальный туалет и обещают еще три био-версии
Сергей Степанов Сегодня в 11:52
262 1
​Время циничных кандидатов

​Время циничных кандидатов
Какую симпатию может вызвать лицо очередного кандидата, вторгшееся на частную территорию жильцов, цинично заклеившее собой телефоны экстренных служб и испоганившее стенд для информации от ЖЭУ?
Аркадий Паровозов, сургутянин Сегодня в 09:48
503 4
​Районные ревизоры посетили «ЭТНОград» // ФОТО

​Районные ревизоры посетили «ЭТНОград» // ФОТО
Окружной лагерь примет детей уже 1 июня. Чем удивят организаторы?
Анастасия Якупова Сегодня в 09:46
259 0
​ТОП-10 самых богатых сургутских депутатов // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС

​ТОП-10 самых богатых сургутских депутатов // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС

Народные избранники отчитались о доходах за 2017 год
Лилия Сулейманова 29 мая в 15:59
712 0
«Давайте сменим трагичную тональность в отношении КАРИКАТУРУМа!»

«Давайте сменим трагичную тональность в отношении КАРИКАТУРУМа!»
Исполняющая обязанности директора Сургутского художественного музея Ольга Перепечина рассказала о судьбе одного из самых успешных культурных проектов города
Надежда Макаренко 29 мая в 13:57
494 1
Соболезную родным и близким Ивана Егоровича Коровина

Соболезную родным и близким Ивана Егоровича Коровина
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района 29 мая в 12:23
1013 1
Правительство поддержало законопроект о допуске родных в реанимации

Правительство поддержало законопроект о допуске родных в реанимации
В Сургуте посещение таких отделений разрешается на определенных условиях
Лилия Сулейманова 29 мая в 12:08
342 0
Гомеопатия, планеты, биотопливо, химия в еде, пирамиды, ВИЧ... Чем нам запомнилась «Популярная наука в Сургуте»? // ВИДЕО

Гомеопатия, планеты, биотопливо, химия в еде, пирамиды, ВИЧ... Чем нам запомнилась «Популярная наука в Сургуте»? // ВИДЕО
Завершен первый сезон большого научно-популярного проекта. Вспоминаем, о чем рассказали сургутянам
Редакция СИА-ПРЕСС 29 мая в 11:26
281 0
​Умер Почетный гражданин Сургутского района Иван Коровин

​Умер Почетный гражданин Сургутского района Иван Коровин
Людмила Захарова 29 мая в 10:55
774 5
​Безопасно ли в музеях Сургута?

​Безопасно ли в музеях Сургута?
Реакция на вандализм в столичной Третьяковке: представители культурных учреждений города рассказали о том, могут ли к ним пробраться вандалы, и как с ними бороться
Надежда Макаренко 28 мая в 16:17
434 0
ТОП-10 самых богатых сургутских чиновников // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС

ТОП-10 самых богатых сургутских чиновников // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС
Высшие должностные лица и руководители структурных подразделений администрации города отчитались о доходах за 2017 год
Лилия Сулейманова 28 мая в 13:52
1943 8
​Тунис, Адель и Кукуевицкий: какая связь? // ВИДЕО

​Тунис, Адель и Кукуевицкий: какая связь? // ВИДЕО
У будущих музыкантов прошёл выпускной вечер
Егор Митин 28 мая в 12:12
419 0
​Кого-то придется вычесть!

​Кого-то придется вычесть!
Школы новых микрорайонов Сургута не вмещают всех детей — больше 700 человек в резерве
Вера Куликова 28 мая в 10:48
927 5
В Сургуте прошел велоквест по библиотекам UPD. 19:30

В Сургуте прошел велоквест по библиотекам UPD. 19:30
Объявлены победители
Константин Шперлинг 27 мая в 11:05
1102 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика