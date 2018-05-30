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​Настоящий цинизм избирателей

На сайте СИА-пресс вышли две заметки, посвящённые появлению в городе необычной для нашего городе информационной технологии. В социальных сетях появилась группа «Циничный избиратель», которая перед выборами сентябрьскими вообще и перед предстоящими на этой недели праймериз одной политической партии в частности озаботилась проблемами одного микрорайона нашего города.

Сначала в группе предложили устроить голосование за самую большую яму микрорайона. Потом раскритиковали одного из кандидатов, который одну из ям заделал. Про прошедший субботник, фотографии с которого массово появились во многих социальных сетях, в группе не написано. Возможно потому, что там другой из кандидатов принимал участие. Потом там стали клеймить позором тех кандидатов, чью агитацию расклейщики прилепили в неудачных местах.

Группа является подчёркнуто анонимной: администратором является не реальный человек, и даже не какой-нибудь придуманный Андрей Петров, проверить реальное существование которого было бы затруднительно. Администратор группы избрал себе псевдоним «Аркадий Паровозов», что, вероятно, должно ассоциироваться с героем мультфильма, который всегда появляется в нужный момент и выручает из беды неразумных детишек.

Лично я на основании этих данных на 99% уверен, что группа является продуктом политтехнологий.

Спрашивается, кому и зачем сдались политтехнологии сейчас, на этапе мелкого ничего не значащего внутрипартийного выбора кандидата на участие в осенних выборах?

Ответ достаточно просто: это репетиция «на кошках». Базовый опыт участия в «понарошечных» выборах приобретают сами кандидаты: сделают для себя какие-то выводы, наступят на какие-то грабли, которых будет проще избежать в «реальной» выборной гонке. С этой точки зрения «Единая Россия» поступает правильно, т.к. другие партии проводить не могут позволить себе подобные мероприятия.

Можно прогнозировать, что «кандидаты от оппозиции» и самовыдвиженцы на осенних выборах разыграют карту «зачем телеге пятое колесо, зачем в думе 25-й единоросс»? Именно на этот случай сейчас и делается «прививка» малым негативом, дабы «выработать иммунитет» своих кандидатов.

Впрочем, давайте вернёмся от кандидатов к избирателям.

Наверное, все отлично понимают, что вряд ли кто-то будет куда-либо избираться из альтруизма и желания принести пользу обществу. Человек либо преследует свои материальные интересы, либо хочет выйти на новый уровень, когда ему становится тесно в рамках уже достигнутых компетенций. Определить, что именно движет человеком, простому человеку не реально. Поэтому нужно смотреть, насколько интересы кандидата совпадают с интересами жильцов микрорайона.

Если у человека фирма, которая занимается ремонтами, то он будет продвигать идею ремонта подъездов. Если у человека управляющая компания – идеи благоустройства дворов и ремонта дорог. Если частный детский сад – то он будет выбивать дотации для подобных учреждений. Конечно, в и интересах своей фирмы. Это выгодно избирателям? Да, выгодно. Они получат заделанные ямы, чистые подъезды ухоженные дворы и, возможно, снижение стоимости дополнительного детского образования за счёт бюджета. Какая разница, кто конкретно на этом заработает? Позиция «назло бабушке отморожу уши» в данном случае малопродуктивна.


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Сегодня в 15:13, просмотров: 55, комментариев: 0


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