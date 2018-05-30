​Если приспичило: в парке «За Саймой» появился капитальный туалет и обещают еще три био-версии

Деликатная проблема в главном сургутском парке стояла десятки лет. Только с благоустройством территории со стороны улицы Университетской она стала решаться: возле детской площадки «Фантазия» весной заработал общественный туалет с удобствами:

Как пояснили в управлении лесопаркового хозяйства горадминистрации, он бесплатный, обслуживается частной фирмой. Кроме того, в управлении по природопользованию и экологии пообещали, что еще три биотуалета после схода снега должны появиться в пляжной зоне парка. Напомним, в прошлом году на берегу были установлены лежаки.

Также в прошлом году загорающим обещали стационарные зонтики и душевые кабины. Пока их в парке нет, как, впрочем, и загорающих.

Напомним, раньше посетителям приходилось искать, терпеть видеть и ненавидеть одновременно, желая отойти по нужде. Туалет, который, кстати, до сих пор стоит со стороны главного входа в парк «За Саймой», не отвечал не санитарным ни эстетическим требованиям.