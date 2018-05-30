​Время циничных кандидатов

До настоящих выборов еще три месяца, а кандидаты на место в городскую думу уже закидывают народ тоннами «агитационно-печатного материала». Вдумайтесь: люди тратят сотни тысяч рублей на борьбу за право посидеть три года в кресле, за которое им даже платить не будут. И чем ближе час «Хэ», тем более отвратительные формы принимает эта борьба.

Кандидаты, видимо, так увлеклись грызней между собой, что забыли главную цель агитации – привлечь жителей на свою сторону, вызвать симпатию. Какую симпатию может вызвать лицо очередного кандидата, вторгшееся на частную территорию жильцов, цинично заклеившее собой телефоны экстренных служб и испоганившее стенд для информации от ЖЭУ, или лицо, цинично поклеенное на стену дома или ограждение детской площадки?

Ау, кандидаты, вы не забыли, кто вас избирает?! Кто вам дал право вторгаться на личную территорию жителей? И ведь никто из вас не отмоет обратно информационные стенды, не почистит стены домов и детские площадки. Знаете, как это трактуют законы нашей страны? Мелкое хулиганство!

Вот такие люди и рвутся во власть. Если кандидатам уже сейчас наплевать на мнения жителей, законы Российской Федерации, да даже на самое близкое – правила благоустройства нашего города, то что от них ждать после получения вожделенного мандата?!

Призываю всех читателей присылать мне в группу фотоматериалы нарушений размещения агиток кандидатами, что бы люди знали своих «мелких хулиганов», а мы потом передали эти материалы в полицию и администрацию города.

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