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​Районные ревизоры посетили «ЭТНОград»

Образовательный лагерь круглосуточного пребывания «ЭТНОград» еще до открытия заработал репутацию прогрессивного проекта. Уже 1 июня на первую из четырех смен приедут 50 ребят Сургутского района. В последующие три смены Русскинская примет по 130 детей из Ханты-Мансийска, Сургута и района. В основном участники лагеря – школьники возрастом от 11 до 13 лет.

У смен разные тематики, ребятам расскажут о современном искусстве и travel-журналистке; спорте и туризме; безопасности на дороге и в жизни; а на заключающей августовской смене научат быть лидерами. Не смотря на непохожесть направлений, организаторы определили «красную нить», которая свяжет всю летнюю деятельность, - участников познакомят с самобытностью и культурой Югры.

Все участники лагеря совместно разработают проект «ЭТНОпарка». Осенью сквер в деревне Русскинская украсят восемь фигур. Арт-объекты, созданные по мотивам сказок народов Севера, появятся на территории между Музеем природы и человека и Центром культуры и искусства. Проектировать скульптуры ребята будут после экскурсий на хантыйские стойбища, посещения музеев, а также участия в этнопоходе на базе «Картохи».

«Русскинской Музей природы и человека имени Ядрошникова» по праву считается гордостью округа.

Инновационные идеи уже оценили в Югре. А вчера лагерю предстояла проверка районной комиссии. Напомним, в ее состав входят представитель Общественного совета Сургутского района, специалисты департамента образования, государственного пожарного надзора, врач и сотрудник национальной гвардии.

По прибытию в деревню гостей угостили обедом. С уверенностью можно сказать, что ребят будут отменно кормить.


На вкус и цвет питание детей – высший класс.

После оценки гастрономии на вкус комиссия отправляется на кухню, чтобы проверить санитарно эпидемиологическое состояние. Ведущий специалист отдела дополнительного образования, воспитательной и профилактической работы Елена Коростелева –внимательный ревизор. Она проверяет, нет ли сколов на посуде, какую маркировку имеют столовые принадлежности, как остужает продукты холодильник и массу прочих факторов. Вердикт эксперта –столовой ставим «пятерку».

«Все чисто, аккуратно и соответствует правилам. Учреждение не только отвечает уровню округа, но и превосходит его», - заявляет специалист.

После вкусного обеда, как известно, не помешает хорошо выспаться. Именно поэтому мы проверили и кровати на мягкость и прочность.


Ребята разместятся в комнатах по 2-3 человека.

Кстати об удобствах: санузел расположен в каждом блоке на 3 комнаты. Туалетные комнаты оборудованы датчиками движения.


Санузлы чистые и комфортабельные.

Комиссия проверяет и медицинские книжки сотрудников лагеря, в том числе наличие прививок, а также содержимое аптечек первой помощи и количество медикаментов.

Лечебная база также отвечает всем необходимым нормам.

Кстати, ребята во время смен будут проходить и оздоровительную программу, включающую зарядку, йогу, фитотерапию, кислородные коктейли и дыхательную гимнастику.

Без пристального внимания не остались вопросы безопасности. Пожарный надзор проверил школу, не выписав ни одного предписания.

Изображения коренных народов севера украшают уголки безопасности.

Сотрудник Национальной Гвардии Анастасия Маркина в свою очередь,оценивая базу «ЭТНОграда», заявила, что уровень системы безопасности в русскинской школе достаточно высокий: установлено качественное видеонаблюдение, а сигнал от тревожной кнопки будут получать сразу три человека – участковый, директор школы и специалисту по охране труда. Кроме того, персонал проинструктирован по действиям при чрезвычайной ситуации, и имеются наглядные пособия.

Однако эксперт отметила, что проблема любой удаленной территории – это отсутствие патрульных экипажей, которые помогают в обеспечении безопасности. В случае внештатной ситуации, моментально оказать содействие сможет только участковый полицейский.

Член Общественного совета, председатель Совета ветеранов Сургутского района в Русскинской Нина Лазарева считает, что поселение достойно примет гостей со всей Югры. «Школа просторная и безопасная. То, что на ее базе будет открыт лагерь окружного масштаба – большой плюс. Здесь дети отлично отдохнут», - отмечает.


Ребятам будет, где развернуться: квадратуру помещений оценили все члены комиссии.

Отметим, что первая смена уже сформирована. Желающие могут стать участниками подав заявку через портал «Госуслуги». Путевка предоставляется бесплатно, оплатить необходимо только транспортные расходы – 3 тысячи рублей.


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Сегодня в 10:38, просмотров: 38, комментариев: 0


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