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​ТОП-10 самых богатых сургутских депутатов // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС

dumasurgut.ru, vk.com/duma_surguta
dumasurgut.ru, vk.com/duma_surguta

Ранее СИА-ПРЕСС опубликовал рейтинг «Самых богатых сургутских чиновников».

Депутаты думы города также отчитались о своих доходах за 2017 год, на основании чего мы отобрали ТОП-10 самых крупных сумм, заработанных за прошлый год. Полный документ можно посмотреть здесь.

10 место. Более 4,6 млн рублей

Депутат 9 избирательного округа Сергей Макеев замыкает наш рейтинг. В этом году он задекларировал более 4,6 млн рублей. А в 2016 году — более 4,8 млн.

Отметим, что в настоящее время Макеев — директор управления спортивных сооружений «Факел» ООО «Газпром трансгаз Сургут».

9 место. Более 5,5 млн рублей

Генеральный директор Сургутской Торгово-промышленной палаты, исполнительный директор Ассоциации «Сибирский альянс» и депутат 6 округа Владимир Болотов в этом году получил более 5,5 млн рублей, почти столько же, сколько в 2016-м (более 5,4 млн).

8 место. Более 5,6 млн рублей

Депутат 7 округа Валерий Голодюк за 2017 год отчитался о полученных 5,6 млн рублей «с копейками». В 2016 году сумма в документе значилась 5,3 млн. Отметим, что Голодюк — заместитель начальника управления НГДУ «Быстринскнефть».

7 место. Более 6,2 млн рублей

Ольга Леснова, которая была избрана в депутаты от 12 округа, в 2017 году получила более 6,2 млн рублей. А в 2016 году — 78 тысяч «с копейками», так как находилась в отпуске по уходу за ребенком. Трудится Леснова заместителем генерального директора по перспективному строительству, имущественным и земельным вопросам ОАО «Сургутстройтрест».

6 место. Более 6,3 млн рублей

Заместитель начальника управления по организации обслуживания производства ОАО «Сургутнефтегаз» Игорь Бруслиновский, можно сказать, стабилен в своих доходах. Так за 2016 год он задекларировал чуть более 6,1 млн рублей, а за 2017 — больше 6,3 млн.

5 место. Более 8,41 млн рублей

В середине рейтинга — Владимир Клишин — сторонник партии «Единая Россия», который за прошлый год получил больше 8,41 млн рублей, а за 2016 — 7,8 млн «с хвостиком». Клишин — начальник Сургутского линейного производственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Сургут».


4 место. Более 8,49 млн рублей

Депутат Денис Синенко указал в декларации за 2017 год полученную сумму более 8,49 млн рублей. В нее входит зарплата по основному месту работы (начальник медицинской службы ООО «Газпром трансгаз Сургут»), доход от вкладов и иных кредитных организаций, продажи автомобиля и от сдачи квартиры в аренду. В 2016 году в отчетном документе стояла цифра, превышающая 5,5 млн рублей.

3 место. Более 8,7 млн рублей

На третьем месте нашего рейтинга генеральный директор ООО «УК «Сургутгазстрой» Татьяна Калиниченко. Она получила в 2017 году более 8,7 млн рублей. Сюда вошла зарплата по основному месту работы и по совместительству, деньги от продажи двух квартир и доход от вкладов в банке. В 2016 году депутат задекларировала чуть более 2,6 млн рублей.

2 место. Более 10,8 млн рублей

Председатель Объединенной профсоюзной организации ООО «Газпром переработка» Сергей Васин в прошлом году получил за счет зарплаты, дохода от вкладов в банках, от продажи авто и квартиры больше 10,8 млн рублей. А в 2016 — более 6,8 млн.

1 место. Более 14,8 млн рублей

Самый большой доход за 2017 год среди депутатов города у Виктора Пономарева. С учетом зарплаты по основному месту работы, от вкладов в банках и иных кредитных организаций, а также от продажи квартиры он получил более 14,8 млн рублей (8,4 млн «с копейками» в 2016-м).

Пономарев — начальник Управления по эксплуатации зданий и сооружений ООО «Газпром трансгаз Сургут», член партии «Единая Россия».

Доход именно от работы в парламенте получает только председатель думы Сургута Надежда Красноярова и ее заместитель Артем Кириленко. За 2017 год Красноярова задекларировала чуть более четырех млн рублей (заработная плата, доходы от вкладов в банках и других кредитных организаций, и иные доходы). За 2016 — больше 4,9 млн. Кириленко отчитался о получении более 4,5 млн рублей (зарплата, доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях, денежные средства от близких родственников и иные доходы) в 2017 году и более пяти миллионов в 2016-м.

Читайте предыдущие рейтинги СИА-ПРЕСС


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Сегодня в 15:59, просмотров: 187, комментариев: 0


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