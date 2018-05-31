Главный инженер Сургутских горэлектросетей дачникам: «Переключите тумблер!»

Надежность электроснабжения – один из главных критериев при выборе загородной недвижимости, особенно в Сургуте. Кооперативы с централизованным газоснабжением можно по пальцам перечесть, и потому большинству любителей жизни на природе приходится обогреваться либо дровами, углем и паллетами (редко), либо электроэнергией – гораздо чаще. Но вот техническое состояние электросетевого хозяйства, построенного десятки лет назад практически кустарным способом, на большинстве территорий не выдерживает критики. Особенно это ощущается зимой, когда без света и, что самое страшное, отопления периодически остаются сотни семей. Энергосетевые компании же решать эту проблему совсем не горят желанием, даже вопреки утверждению, что «Спрос рождает предложение». Почему энергетикам не интересны «горячие» клиенты и что можно сделать, чтобы решить проблему, – СИА-ПРЕСС рассказал главный инженер ООО «Сургутские городские электрические сети» Андрей Григорьев.

- Почему дачные кооперативы вам не особо интересны как клиенты?

- Они накопили очень много проблем. Прежде всего, это беспорядок и в документах, и с электросетевым оборудованием. Навести порядок они должны сами, это первое, что нужно сделать. Есть рекомендации Министерства энергетики, в которых все действия расписаны поэтапно: как провести собрание, какие земельные участки и как надо выделить под электросетевое хозяйство, как провести оценку активов и проч. Сейчас правления большинства сургутских кооперативов хотят переложить эти проблемы на электросетевые компании. Совсем не по адресу.

- Какой пример приходит в голову в первую очередь?

- Кооперативы в Барсово, с двух сторон проложившие себе газопроводы. Результат - опоры ЛЭП на их территориях просто невозможно поставить, не нарушив нормативное расстояние до газового оборудования. Теоретически остается только два варианта, где можно опоры разместить: либо у кого-то в огороде, либо посреди дороги. Понятно, что ни один не подходит: зачем нам эти проблемы? Людям надо было соображать, когда делали планировку территории кооператива. Думать не только о газо- , но и об электроснабжении.

- Не поняла… Газ в товариществе есть, а электричества нет?

- Электричество тоже есть. И электросетевое хозяйство, принадлежащее кооперативу, правление которого было бы не прочь отдать нам его на баланс. Но опоры стоят в огородах. Как только эта инфраструктура станет собственностью электросетевой компании, начнется шантаж со стороны владельцев этих огородов: «Либо вы выносите свои опоры за пределы моего земельного участка, либо платите арендную плату». Наша компания это уже проходила и еще рез обжигаться не хочет. Соответственно, ни при каком раскладе такие сети мы забирать не будем. Чтобы это произошло, кооператив сперва должен решить вопрос с участками, на которых размещены опоры ЛЭП. К примеру, договориться с собственниками, чтобы они согласились отдать эти «квадраты» в общее имущество товарищества. Есть еще одна проблема…

- Какая?

- Очень узкие дороги. Дачники «надвигали» свои заборы так, что и легковушке порой пробраться трудно. Что уж тут говорить о нашей спецтехнике. Такие клиенты нам тоже не нужны: не с лестницами же приставными нам по их дачам бегать!

- То есть, большинство кооперативов Сургута обречены на постоянные перебои с электричеством, нехватки напряжения в сети и проч.?И

- По сути, да. Хотя безвыходных ситуаций не бывает. Раньше же они как-то жили? Более того, развивались! Собирали деньги, реконструировали общее имущество, покупали новые трансформаторы, меняли ЛЭП.

- Ну, может просто дело в том, что кустарным образом это уже не получается ремонтировать и тем более развивать?

- Так и не надо кустарным! Собирайтесь всем кооперативом, определяйте, что надо сделать и когда, находите подрядчика среди профессионалов – компаний на рынке сейчас множество. Заплатите и вам все сделают. Но почему-то в одночасье многие решили, что раз они переехали на дачу на ПМЖ, да еще и с детьми, то их проблемы решать кто-то, кроме них самих: бюджет, электросетевые компании и проч. Таким хочется посоветовать: «Переключите тумблер, в головах! Это ваша собственность, ваш выбор и, следовательно, ваши проблемы, которые вы сами и решаете». Кстати, товариществ, в которых люди это понимают, тоже немало. У них, я вас уверяю, все очень хорошо. И передавать свое электросетевое хозяйство они ни одной профессиональной компании не просто не планируют, а не хотят! Для них инженерные сети – не источник проблем, а важный актив всего товарищества, увеличивающий стоимость имущества каждого собственника.

Что делать:

Вариант 1: Провести общее собрание собственников, определить фронт работ, подрядчика, приемную (контрольную) комиссию. За свои деньги привести электросетевое хозяйство в порядок, увеличив капитализацию всего товарищества.

Вариант 2: По рекомендациям Минэнерго навести порядок с документацией, определить и правильно оформить земельные участки, на которых размещены или планируется разместить опоры ЛЭП и трансформаторные подстанции. Попытаться договориться с энергетиками, чтобы взяли кооператив на обслуживание. Если товарищество большое, а «товарищи» - дисциплинированные, то есть шанс, что энергетики и опоры с трансформатором поставят, и кабель поменяют. К тому же за свой счет – прецеденты есть.