Соболезную родным и близким Ивана Егоровича Коровина

Приношу самые искренние слова соболезнования родным и близким почетного жителя Сургутского района Ивана Егоровича Коровина, который после продолжительной болезни ушел из жизни.

Он полностью посвятил ее своей малой родине. Руководил сначала Покурским, а потом и Локосовским сельсоветом. На этих должностях он проработал свыше 20 лет, а затем еще 10 возглавлял отдел народностей Севера администрации Сургутского района.

В 1997 году Иван Егорович вышел на заслуженный отдых, но продолжал заниматься общественной работой. Много сил отдавал краеведению. По собранным им материалам были изданы сборники о жизни тружеников тыла и школьников в годы Великой Отечественной войны, быте коренных народов Севера.

За свою жизнь Иван Коровин был награждён орденом «Знак Почета», медалями «За доблестный труд», «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири», «За трудовое отличие», «За заслуги перед Отечеством» II степени», «Ветеран труда». В 2004 году ему было присвоено звание «Почетный гражданин Сургутского района».

Память о Иване Егоровиче Коровине навсегда останется как в сердцах его большой семьи, где уже подрастают правнуки, так и тысячах других людей, с которыми он общался за свою долгую жизнь. Его смерть - это настоящая утрата для всего Сургутского района.