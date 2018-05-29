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Правительство поддержало законопроект о допуске родных в реанимации

И. Швец
И. Швец

Идея законопроекта о допуске родных в реанимации родилась в 2016 году, когда в социальных сетях и мессенджерах активно начал распространяться призыв подписать петицию к главе Минздрава Веронике Скворцовой с просьбой узаконить такие посещения.

Спустя два года дело сдвинулось — правительство поддержало депутатский законопроект, который закрепляет эту обязанность за медучреждениями. Вскоре он будет рассмотрен в первом чтении в Госдуме.

Заместитель главного врача по анестезиологии-реанимации Сургутской клинической травматологической больницы Галина Семенькова рассказала siapress.ru, что имеющиеся на данный момент ограничения в посещении реанимационных отделений и требования к посетителям распространяются как на родственников больных, так и на сотрудников других подразделений Травматологии.

«В реанимации лечатся пациенты с нарушением систем жизнеобеспечения, независимо от причин, которые привели к этому состоянию. В этих отделениях установлен ограничительный режим, как в операционной. — говорит Семенькова — Некоторым пациентам мучительно дается нахождение в сознании в тяжелом состоянии, изолированными от близких людей. Их присутствие и поддержка иногда может благотворно сказываться на пациенте. Но это и нагрузка, которую необходимо минимизировать на этапе реанимации, а иногда и исключить совсем».

При этом в учреждении отмечают, что чаще всего инициатива посещения реанимации исходит не от пациентов этих отделений, а от родственников, которые расстались с близким на время лечения.

В Сургутской ОКБ посещение пациентов в реанимационном отделении считают целесообразным, когда состояние больного предполагает неблагоприятный исход. Об этом корреспонденту сообщил заместитель главного врача по ОМР Сергей Колесников.

Отметим, что сейчас руководство каждой медорганизации принимает решение самостоятельно. И зачастую оно запрещает визиты к людям в реанимации. Основные причины для отказа — риск заноса инфекции извне и ее дальнейшее распространение в учреждении, и возможное неадекватное поведение родственников. Теперь же порядок посещений будет определен Минздравом.

В 2016 году после того, как петиция к Скворцовой стала набирать обороты, министерство направило в регионы письмо «О правилах посещения родственниками пациентов в отделениях реанимации и интенсивной терапии». В нем было указано, при соблюдении каких условий доступ родных к больному может быть одобрен.

Так, посетители не должны иметь признаков острых инфекционных заболеваний, но подтверждающие медсправки при этом не требуются. Родственники обязаны не шуметь и не мешать медперсоналу, не приходить в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Допуск в реанимацию закрыт для детей до 14 лет.

Перед посещением медики должны провести с родственниками краткую беседу, в которой в том числе рассказать о том, что те могут увидеть в отделении. Визитерам выдаются бахилы, халат, маски, шапочки. Одновременно в палате могут находиться два посетителя — не больше.

В палате не должно быть посторонних при проведении больным инвазивных манипуляций (интубация трахеи, катетеризация сосудов, перевязки и прочее) и проведении сердечно-легочной реанимации.

Кстати, если медицинское учреждение отказывает в возможности посещения родственником пациента в реанимации по необоснованным причинам, то в этом случае может помочь обращение в страховую компанию, в которой выдан полис ОМС, органы управления здравоохранением региона и органы контроля.


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Сегодня в 12:08, просмотров: 124, комментариев: 0


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