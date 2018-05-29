Гомеопатия, планеты, биотопливо, химия в еде, пирамиды, ВИЧ... Чем нам запомнилась «Популярная наука в Сургуте»? // ВИДЕО

В субботу, 26 мая, был официально завершен первый сезон проекта «Популярная наука в Сургуте», поддержанного Фондом президентских грантов. Его закрыл исследователь лаборатории генных и клеточных технологий Института регенеративной медицины, выпускник школы лекторов фонда «Эволюция» Максим Казарновский. Он рассказал заинтересованной аудитории о том, как работает человеческий иммунитет, развеял мифы об иммуностимулирующих препаратах, а также рассказал, как человечество борется с ВИЧ и даже какую пользу ученые извлекают из этого страшного вируса.

После основного лектория прошла большая встреча Максима Казарновского с сургутянами, заинтересованными в вопросах популяризации науки. Он рассказал о том, как стать успешным и востребованным лектором, об условиях попадания в образовательный курс «Школа лекторов» фонда «Эволюция». Слушатели поделились с гостем своими идеями о том, на какие темы и в каком формате они могут подготовить собственные лекции. В ближайшее время будет сформирован план проведения лекций от местных начинающих популяризаторов науки в Сургуте на летний период.

Также авторы «Популярной науки в Сургуте» из АНО «Интеллектуальный клуб» планируют начать следующий сезон проекта в сентябре-октябре 2018 года. Предполагается, что перед выступлениями гостей – ведущих популяризаторов науки России – будет выделяться время для коротких лекций от начинающих популяризаторов из Сургута. Кроме того, проект планируется расширить при помощи подключения к мероприятиям других городов и поселений Югры через ВКС.

Напомним, что проект «Популярная наука в Сургуте» был разработан

АНО «Интеллектуальный клуб» в июле 2017 года, а в августе победил на первом конкурсе Фонда президентских грантов.

За время проекта в Сургут приехали семь ведущих популяризаторов науки. Они прочитали 13 лекций и провели встречи с сургутянами, на которых обсудили самые разные темы, касающиеся нашей жизни. За это время группа «Популярной науки в Сургуте» в сети «ВКонтакте» набрала более 600 постоянных подписчиков. Ее записи за девять месяцев работы прочитали более 230 тысяч раз. Живой аудиторией лекций были стали более 1000 человек.

Кто и с какими темами приезжал в Сургут в рамках проекта:

1. В сентябре 2017 года научный журналист и автор книги «Пациент разумный» Алексей Водовозов открыл проект своими лекциями с рассказом о вакцинах и гомеопатии.





2. В октябре 2017 года специалист по искусственному интеллекту Сергей Марков объяснил сургутянам принципы работы нейросетей и искусственного интеллекта.

3. Астроблогер и работник частной космической компании Виталий Егоров поведал о поиске экзопланет и коммерческом освоении космоса. Кстати, это единственный крупный популяризатор науки, который приехал в Сургут во второй раз – он уже приезжал в город с большой лекцией о перспективных космических технологиях.

4. Главный редактор портала neuronovosti.ru Алексей Паевский раскрыл сургутянам животрепещущую тему о перспективах биотоплива и его возможности заменить нефть.

5. Химик-флейворист Сергей Белков рассказал о том, какая химия в еде действительно вредная, а какая нет, и какие неприятности вас могут ждать от органической пищи.





6. Египтолог Максим Лебедев поведал сургутянам о том, как древние обитатели Египта смогли построить пирамиды Гизы, а также раскрыл все подробности работы российских археологов в древних гробницах и пирамидах.

7. Исследователь лаборатории генных и клеточных технологий Института регенеративной медицины, выпускник школы лекторов фонда «Эволюция» Максим Казарновский раскрыл принципы работы иммунитета и о том, как человечество справляется с ВИЧ (видео будут доступны в ближайшее время).

Автономная некоммерческая организация «Интеллектуальный клуб» в своем итоговом обращении благодарит за помощь в проведении проекта:

– Фонд президентских грантов – за саму возможность реализовать такой интересный научно-популярный проект в Сургуте;

– Сургутский Государственный университет и Сургутскую филармонию – за предоставление площадок для мероприятий;

– информационно-аналитический портал siapress.ru – за информационную поддержку;

– МАУ «Информационно-методический центр» – за привлечение школьной аудитории к проекту;

– гостиницу «Gala» – за организацию проживания лекторов;

– всех сургутян и гостей города, которые приходили на лекции и этим подтвердили, что проект нужен нашему городу.