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​Умер Почетный гражданин Сургутского района Иван Коровин

28 мая 2018 года на 83 году жизни после тяжелой болезни скончался истинный патриот нашего края, Почетный гражданин Сургутского района Иван Егорович Коровин.

Он родился 5 июля 1934 года в селе Гоголевка Колпашевского района Томской области.

В 1935 году семья переехала на постоянное местожительство в Покур Сургутского района. Родители вступили в колхоз «2-я пятилетка».

Иван после окончания Покурской семилетней школы начал трудовую деятельность в колхозе – на лесозаготовке и сплаве леса.

Отслужив в армии, вернулся на родину. По направлению комсомола три года заведовал Покурским сельским клубом. В 1963 году после учебы в Тобольском техникуме получил специальность мастера обработки рыбы и пять лет работал на Покурском рыбоучастке Сургутского рыбокомбината. За безупречный труд занесен в Книгу почета рыбокомбината.

В 1967 году жители села избрали Коровина председателем Покурского сельского Совета, где он проработал четыре года, после чего был избран председателем Локосовского сельского Совета, проработав на этом посту 17 лет.

В ноябре 1987 года Иван Егорович был назначен заведующим отделом народностей Севера Сургутского райисполкома.

В период трудовой деятельности Иван Егорович Коровин занимался развитием сельского хозяйства, промышленности, строительством жилья, объектов социально-бытового назначения и благоустройством населенных пунктов Покурского и Локосовского сельсоветов.

Награжден орденом «Знак Почета», медалями «За доблестный труд», «За заслуги перед Отечеством» и другими.

С 2013 года Локосовская библиотека носит его имя.


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Сегодня в 10:55, просмотров: 401, комментариев: 2


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Комментарии:
Маня
не нравится
Сегодня в 11:07
Светлая память. Скромнейший, добрейший человек
Dochimacho
не нравится
Сегодня в 11:41
Светлая память. Замечательный был человек.

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