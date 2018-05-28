​Угроза Грозному

Занимательная культурная рекурсия: пьяный мужик попытался уничтожить картину, на которой Иван Грозный уничтожает своего сына. В первом случае вандал испортил легендарное полотно художника Ильи Репина заградительным столбиком, а во втором — царь приложился к голове отпрыска тяжелым посохом.

Дело было в Третьяковской галерее. Посетитель учреждения рванулся сквозь охрану к двухметровому холсту и порвал его в трех местах. Досталось от агрессора и авторской раме. Эксперты оценили ущерб в полмиллиона рублей.

Вы спросите — зачем мужик вступил в неравный бой с беззащитным полотном Репина? Оказывается, подозреваемый Игорь Подпорин «возмутился содержанием картины».

Да, на сегодняшний день не доказано, что Грозный приложил руку к смерти царевича Ивана. Но дает ли это право кому-либо прикладывать свои возмущенные ручонки к данному произведению искусства?

А это дело у нас любят: то разгромят выставку линогравюр Сидура в Манеже, то обольют мочой фотографии Стерджеса, то устраивают поджоги во имя запрета «Матильды»…

Инцидент с картиной «Иван Грозный и сын его Иван» поднимает не только проблему вандализма как такового. Во-первых, обязаны ли художественные книги, фильмы и плоды живописи стопроцентно отображать реальность? Или все-таки их задача не в том, чтобы документировать события? Возможно, художественные произведения обладают свободой выражения, осмысления, создаются «по мотивам» каких-то исторический событий и не лишены фантазии? Зритель должен понимать: жанр может быть не только документальным, но и художественным.

Во-вторых, случай в Третьяковке в очередной раз заставляет задуматься о безопасности музеев в целом.

А что остановит гипотетического нарушителя от порчи экспоната? Вдруг кому-то хочется искромсать «Неравный брак» Пукирева, вскрывшего нарыв бесприданницы и бесправия молодых девушек своего времени?

Василий Пукирев «Неравный брак»

Или пырнуть ножичком «Всадницу» Карла Брюллова?

Карл Брюллов «Всадница»

Ведь его картина еще как заслуживает негодования: раньше на конях живописцы изображали полководцев да императоров, но никак не дам в пышных платьях. Оба этих шедевра русских художников, к слову, находятся в вышеупомянутой галерее.

Вроде и камеры стоят в учреждениях, и охранники в зданиях присутствуют, но акты бессовестного вандализма, случающиеся из года в год, показывают, что многие музеи обладают лишь иллюзией безопасности. По-видимому, возлагается надежда исключительно на сознательность и порядочность граждан.

Да, всем нам иногда что-то не нравится в мире искусства. Однако живя в цивилизованном обществе, мы все же понимаем — это не повод бросаться фекалиями в неугодный продукт чьего-то воображения. Иногда сигара — это просто сигара. Иногда сериал «Кровавая барыня» — это просто сериал, созданный на основе образа известной помещицы-садистки Дарьи Салтыковой, но никак не попытка взять на себя роль учебника по истории.

В общем, жалко картину Репина. Прилетело ей не в первый раз. Сто с лишним лет назад ее уже резал психически больной Абрам Балашов. И снова остается уповать на мастерство реставраторов….

(Попутно огораживая арт-объекты небьющимися стеклами и железными решетками — во избежание культурного столбняка после удара очередным столбиком).

Кстати, о том, как обстоят дела с безопасностью в сургутских музеях, — читайте в материале на siapress.ru.