16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  62,2710   EUR  72,8322  

​Угроза Грозному

Инцидент с изуродованной картиной Репина поднимает не только проблему вандализма

Занимательная культурная рекурсия: пьяный мужик попытался уничтожить картину, на которой Иван Грозный уничтожает своего сына. В первом случае вандал испортил легендарное полотно художника Ильи Репина заградительным столбиком, а во втором — царь приложился к голове отпрыска тяжелым посохом.

Дело было в Третьяковской галерее. Посетитель учреждения рванулся сквозь охрану к двухметровому холсту и порвал его в трех местах. Досталось от агрессора и авторской раме. Эксперты оценили ущерб в полмиллиона рублей.

Вы спросите — зачем мужик вступил в неравный бой с беззащитным полотном Репина? Оказывается, подозреваемый Игорь Подпорин «возмутился содержанием картины».

Да, на сегодняшний день не доказано, что Грозный приложил руку к смерти царевича Ивана. Но дает ли это право кому-либо прикладывать свои возмущенные ручонки к данному произведению искусства?

А это дело у нас любят: то разгромят выставку линогравюр Сидура в Манеже, то обольют мочой фотографии Стерджеса, то устраивают поджоги во имя запрета «Матильды»…

Инцидент с картиной «Иван Грозный и сын его Иван» поднимает не только проблему вандализма как такового. Во-первых, обязаны ли художественные книги, фильмы и плоды живописи стопроцентно отображать реальность? Или все-таки их задача не в том, чтобы документировать события? Возможно, художественные произведения обладают свободой выражения, осмысления, создаются «по мотивам» каких-то исторический событий и не лишены фантазии? Зритель должен понимать: жанр может быть не только документальным, но и художественным.

Во-вторых, случай в Третьяковке в очередной раз заставляет задуматься о безопасности музеев в целом.

А что остановит гипотетического нарушителя от порчи экспоната? Вдруг кому-то хочется искромсать «Неравный брак» Пукирева, вскрывшего нарыв бесприданницы и бесправия молодых девушек своего времени?

Василий Пукирев «Неравный брак»

Или пырнуть ножичком «Всадницу» Карла Брюллова?

Карл Брюллов «Всадница»

Ведь его картина еще как заслуживает негодования: раньше на конях живописцы изображали полководцев да императоров, но никак не дам в пышных платьях. Оба этих шедевра русских художников, к слову, находятся в вышеупомянутой галерее.

Вроде и камеры стоят в учреждениях, и охранники в зданиях присутствуют, но акты бессовестного вандализма, случающиеся из года в год, показывают, что многие музеи обладают лишь иллюзией безопасности. По-видимому, возлагается надежда исключительно на сознательность и порядочность граждан.

Да, всем нам иногда что-то не нравится в мире искусства. Однако живя в цивилизованном обществе, мы все же понимаем — это не повод бросаться фекалиями в неугодный продукт чьего-то воображения. Иногда сигара — это просто сигара. Иногда сериал «Кровавая барыня» — это просто сериал, созданный на основе образа известной помещицы-садистки Дарьи Салтыковой, но никак не попытка взять на себя роль учебника по истории.

В общем, жалко картину Репина. Прилетело ей не в первый раз. Сто с лишним лет назад ее уже резал психически больной Абрам Балашов. И снова остается уповать на мастерство реставраторов….

(Попутно огораживая арт-объекты небьющимися стеклами и железными решетками — во избежание культурного столбняка после удара очередным столбиком).

Кстати, о том, как обстоят дела с безопасностью в сургутских музеях, — читайте в материале на siapress.ru.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 16:40, просмотров: 151, комментариев: 2


QR код
Комментарии:
Серж
не нравится
Сегодня в 16:53
Как избирательно автор приводит примеры "вандализма". Почему бы не назвать поджог дверей на Лубянке, или рубка православных икон и поливание их дрянью. Конечно, это для автора называется "искусством".
Tenoten Серж
не нравится
Сегодня в 17:06
С каких пор двери на Лубянке относятся к разряду произведений искусства?

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Безопасно ли в музеях Сургута?

​Безопасно ли в музеях Сургута?
Реакция на вандализм в столичной Третьяковке: представители культурных учреждений города рассказали о том, могут ли к ним пробраться вандалы, и как с ними бороться
Надежда Макаренко Сегодня в 16:17
139 0
ТОП-10 самых богатых сургутских чиновников // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС

ТОП-10 самых богатых сургутских чиновников // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС
Высшие должностные лица и руководители структурных подразделений администрации города отчитались о доходах за 2017 год
Лилия Сулейманова Сегодня в 13:52
421 1
​Тунис, Адель и Кукуевицкий: какая связь? // ВИДЕО

​Тунис, Адель и Кукуевицкий: какая связь? // ВИДЕО
У будущих музыкантов прошёл выпускной вечер
Егор Митин Сегодня в 12:12
178 0
​Кого-то придется вычесть!

​Кого-то придется вычесть!
Школы новых микрорайонов Сургута не вмещают всех детей — больше 700 человек в резерве
Вера Куликова Сегодня в 10:48
283 0
В Сургуте прошел велоквест по библиотекам UPD. 19:30

В Сургуте прошел велоквест по библиотекам UPD. 19:30
Объявлены победители
Константин Шперлинг 27 мая в 11:05
1046 0
Какие дороги в Сургуте перекрыты из-за Крестного хода на Троицу// СХЕМА

Какие дороги в Сургуте перекрыты из-за Крестного хода на Троицу// СХЕМА
Лилия Сулейманова 26 мая в 12:49
1236 0
В Сургуте прошел общегородской субботник // ФОТО

В Сургуте прошел общегородской субботник // ФОТО
Несмотря на то, что анонсировано мероприятие было вчера вечером, на улицы города с граблями и мётлами вышло немало сургутян
Лилия Сулейманова 26 мая в 15:09
791 1
Как повлиять на Югрател?

Как повлиять на Югрател?

Новая власть, которою мы не контролируем
Елена Курилова, сургутянка 26 мая в 12:03
1819 13
​Недостроенную станцию юннатов в Сургуте снесут. А может, не снесут, а перестроят. Разбираемся, что к чему

​Недостроенную станцию юннатов в Сургуте снесут. А может, не снесут, а перестроят. Разбираемся, что к чему
Дмитрий Щеглов 25 мая в 17:28
949 8
​В Югре обсуждают проблемы молодежной ипотечной программы

​В Югре обсуждают проблемы молодежной ипотечной программы
Люди берут инициативу в свои руки и предлагают решение конфликта
Анастасия Якупова 25 мая в 17:04
500 0
​Строительство Свято-Троицкого кафедрального собора идет с соблюдением заявленных сроков

​Строительство Свято-Троицкого кафедрального собора идет с соблюдением заявленных сроков
В этом году на нем будут установлены главки
Полина Амирова 25 мая в 16:47
621 0
Сидеть за партой будем традиционно, а учиться — иначе

Сидеть за партой будем традиционно, а учиться — иначе
В Сургуте в сентябре откроется первая школа с альтернативным обучением
Вера Куликова 25 мая в 16:02
669 4
Не надо снижать планку!

Не надо снижать планку!
Выпускник и отец ученицы салаховки о прошлом и вероятном будущем сургутской гимназии
Кирилл Акинцев, сургутянин 25 мая в 14:08
1293 6
​Самые большие и маленькие квартиры, выставленные на продажу в Сургуте // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС

​Самые большие и маленькие квартиры, выставленные на продажу в Сургуте // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС
В городе можно найти как микрожилье, так и хоромы на нескольких этажах
Лилия Сулейманова 25 мая в 14:02
1355 11
А вы отличите зиму от лета в Сургуте? // ТЕСТ

А вы отличите зиму от лета в Сургуте? // ТЕСТ
Снег в нашем городе непоколебим и лежит во все времена года! Попробуйте угадать, на какой из этих фотографий настоящая зима.
Редакция СИА-ПРЕСС 25 мая в 13:52
1028 2
​Настоящая Лычкатая

​Настоящая Лычкатая
Безусловная любовь, изгнание страха, сценарий для похорон и тарелочка украинского борща: полтора часа с директором и основателем Сургутского музыкального-драматического театра
Надежда Макаренко 25 мая в 10:37
683 1
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика