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​Безопасно ли в музеях Сургута?

Реакция на вандализм в столичной Третьяковке: представители культурных учреждений города рассказали о том, могут ли к ним пробраться вандалы, и как с ними бороться

flipboard.com
flipboard.com

На днях пьяный посетитель Третьяковской галереи в Москве совершил акт вандализма — искромсал заградительным столбиком знаменитое полотно Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван».

Мужчина объяснил свое поведение тем, что его возмущает содержание картины. Эксперты оценили нанесенный ущерб в полмиллиона рублей. Работа отправлена на реставрацию.

Картина Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван», 1885 год

Мы решили узнать, как обстоят дела с безопасностью в сургутских музеях и галереях, и случалось ли работникам культурных учреждений сталкиваться с вредительством и порчей экспонатов.

МНЕНИЯ:

Ольга Перепечина, и. о. директора Сургутского художественного музея:

«В нашем музее соблюдаются все меры безопасности. Конечно, все секреты я раскрыть не имею права. У нас находится множество ценных произведений искусства. Одним из пунктов приема произведений в музей является паспорт безопасности, который предполагает определенные условия экспонирования.

Говоря о вандалах, хочется отметить, что многие из них, наверное, не осознают всех юридических последствий. Они достаточно весомые. За уничтожение или повреждение объектов культуры — штраф от миллиона и срок лишения свободы до трех лет. Если бы этот человек, придя в Третьяковскую галерею, понимал меру ответственности за то деяние, которое он совершил, он бы, возможно, этого не сделал!

С другой стороны — ну как отождествлять работу Ильи Репина и исторический факт? Каждый художник имеет право на самовыражение, на свою подачу исторического факта. Был он или нет — пусть историки определяют. Художник написал свое собственное произведение, выражающее отношение к этому, и вынес на обсуждение. Когда эту картину впервые показали, она ведь тоже вызвала много сомнений! Одна часть общественности приняла работу, а другая нет.

Но самое главное для нас, сотрудников музея, это произведение, созданное выдающимся русским художником Ильей Репиным. Это является объектом культурного наследия нашей страны. Рассматривать это можно только с таких позиций. Это то, что передается из поколения в поколение. Слава богу, в Третьяковской галерее есть свои реставрационные мастерские — и они сразу подключились к ситуации. И мы уверены, что они спасут картину.

Но таких вещей быть в музеях просто не должно! Каково сейчас сотрудникам Третьяковской галереи? Каждая картина в собрании — как ребенок, которого ты любишь, ценишь, предъявляешь».

Сергей Зятьков, заместитель директора по проектной деятельности галереи «Стерх»:

«После реорганизации в галерее «Стерх» не стало смотрителей, есть один администратор, у которого много разных обязанностей вне зала. В залах ведется видеонаблюдение.

С 2019 года должны ввести охрану. В случае вандализма «тревожной кнопкой» вызывается полиция, дальше — процедуры по законам РФ.

За 17 лет был только один случай повреждения посетителями — две дамы (из учреждения культуры, Ханты-Мансийск) в 2007 году оторвали наклейку от картины и принесли на кассу, сообщив, «что такого быть не должно».

Юрий Семенков, Заведующий КЦ «Порт»:

«В залах культурного центра «Порт» установлены видеокамеры, ведется постоянное наблюдение за посетителями со стороны администраторов, в случае экстренной ситуации максимально быстро приезжает оперативная группа. Более того, со следующего года, скорее всего, в часы работы в «Порту» будут постоянно присутствовать представители Росгвардии».

Отметим, что в Сургутском краеведческом музее ответили, что у них «все тихо и спокойно» и воздержались от комментариев.


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Сегодня в 16:17, просмотров: 142, комментариев: 0


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