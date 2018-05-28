ТОП-10 самых богатых сургутских чиновников // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС

До 30 апреля все муниципальные госслужащие должны отчитываться о доходах, полученных за прошедший год.

Сургутские чиновники опубликовали документ в публичный доступ 23 мая. На его основе и на данных за 2016 год СИА-ПРЕСС составил рейтинг самых богатых сотрудников администрации.

10 место. Более 2,6 млн рублей

Начальник контрольного управления Антон Казанцев замыкает наш рейтинг с доходом более 2,6 млн рублей. Как отметил чиновник, сумма эта собралась с учетом дохода от продажи автомобиля.

Аналогичных данных за 2016 год нет, так как тогда управление поочередно возглавляли Владимир Токмянин и Владимир Яремаченко. Фото: in-news.ru

9 место. Более 2,7 млн рублей

Начальник управления учета и распределения жилья Алла Шевченко за 2017 год заработала (с учетом пенсии) более 2,7 млн рублей. Чуть меньший доход чиновница задекларировала в 2016 году — немногим больше 2,6 млн рублей.

8 место. Более 2,9 млн рублей

Кошелек главного архитектора Сургута, директора департамента архитектуры и градостроительства Алексея Усова «прирос» на 900 тысяч рублей. Доход чиновника в 2017 году составил более 2,9 млн рублей, а в 2016 году — 2 млн «с копейками».

7 место. Более 3,1 млн рублей

Начальник управления бюджетного учета и отчетности, главный бухгалтер администрации Маргарита Новикова отчиталась о получении 3,1 млн рублей. В эту сумму вошли зарплата, средства от иной оплачиваемой работы и маткапитал. В 2016 году доход госслужащей составил больше 2,9 млн.

6 место. Более 3,3 млн рублей

Один из заместителей главы города Роман Меркулов за прошлый год получил более 3,3 млн рублей. Чиновник пояснил, что в сумму вошел и доход от предыдущего места работы. (За 2016 год — 2,5 млн рублей).

5 место. Более 3,4 млн рублей

Директор департамента финансов администрации Сургута Елена Дергунова с учетом заработной платы, дохода от педагогической деятельности, пенсии, продажи доли имущества за 2017 год получила больше 3,4 млн рублей. А в 2016 — более 2,7 млн рублей.

Фото: admsurgut.ru

4 место. Более 3,5 млн рублей

Заместитель главы Александр Пелевин в 2017 году получил на 300 тысяч меньше, чем в 2016. В отчете о доходах он указал 3,5 млн рублей «с копейками», а два года назад — более 3,8 млн рублей.

3 место. Более 3,8 млн рублей

Еще один заместитель радоначальника — Анна Шерстнева замыкает тройку лидеров с суммой более 3,8 млн рублей (в 2016 — на 600 тысяч меньше).

2 место. Более 6,7 млн рублей

Начальник контрольно-ревизионного управления Ольга Шевелева оказалась на втором месте, так как получила больше 6,7 млн рублей. В эту цифру вошли зарплата, доходы от вкладов в банках, от продажи квартиры и земельного участка, пенсия, компенсации и выплаты от профсоюзной организации.

В 2016 году в ее декларации была указана цифра в два раза меньше — чуть более 3,2 млн рублей.

1 место. Более 8,1 млн рублей

Заместитель главы Алексей Жердев задекларировал доходы по основному месту работы, от заемных средств, продажи квартиры и автомобиля, вкладов в банках и выплат профсоюзной организации, которые составили самую большую сумму — более 8,1 млн рублей. В прошлом году чиновник отчитался о полученных 3,3 млн рублей «с хвостиком».

Кстати, суммарный доход главы города Вадима Шувалова за 2017 год составил более 13 млн рублей. Подробнее здесь.

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