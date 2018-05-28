​Тунис, Адель и Кукуевицкий: какая связь? // ВИДЕО

Вчера в одной из лучших в Югре детской музыкальной школе №2 им. Кукуевицкого прошел выпускной вечер. Ребята исполнили прощальную песню. На видео видно, что во время ее исполнения отключилась аппаратура, да не просто отключилась – из режиссёрского пульта пошел дым! – но молодые артисты не растерялись и продолжили.

А преподаватель отделения духовых и ударных инструментов Александр Овдин, помимо добрых напутствий, на дудочке, которую качестве сувенира из Туниса подарил ему один из учеников, исполнил мировой хит Rolling In the Deed Адель.

Справка СИА-ПРЕСС:

Детская школа искусств имени Григория Кукуевицкого начала свою историю в 1970 году с небольшого помещения и пяти преподавателей, у которых было 10 фортепиано, баян и скрипка. За почти 50 лет она преобразовалась в большое учреждение культуры, вырастившее десятки именитых музыкантов. Воспитанники этой школы блистали на сценах Парижа, Рима, Пардубицы (Чехия), Неерпельта (Бельгия), на Мальте, а также в десятках городов России. Школа искусств имени Кукуевицкого может похвастаться 15 лауреатами конкурса Anemos в Риме, 16 лауреатами конкурса имени Скрябина в Париже, победителем конкурса «Новые имена» в Москве, лауреатом телевизионного конкурса «Щелкунчик» в Москве и многих других.