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​Кого-то придется вычесть!

Школы новых микрорайонов Сургута не вмещают всех детей — больше 700 человек в резерве

43photo.ru
43photo.ru

У сургутянина Назима Балиханова ситуация житейская: в сентябре многодетному отцу отправлять в первый класс среднюю дочь. Как многие родители, он понес документы ребенка в школу возле дома, но оказалось, что свободных мест в началке нет. Как же быть, ведь в девятую школу уже ходит старший ребенок Балихановых? Неужели придется водить детей по разным районам города?

С этой проблемой сургутянин обратился к главе города Вадиму Шувалову, но ответ департамента образования его расстроил еще больше: «В приеме в муниципальную образовательную организацию может быть отказано по причине отсутствия в ней свободных мест. Вместе с тем, в общеобразовательном учреждении периодически образуются вакантные места. Информация о них обновляется на официальных сайтах ОУ. Одним из вариантов решения Вашей проблемы может стать перевод старшего ребенка в общеобразовательное учреждение, куда будет зачислен в 1-й класс второй ребенок».

То есть обеспечить детей одной семьи местами в одном ОУ возможно лишь выдернув старшего из родного класса? Почему такие крайности? На первый взгляд, чиновники просто отписались, не прониклись проблемой. Но корень ее гораздо глубже.

В девятой школе Сургута уже сформированы девять первых классов. Девять! И в каждом из них по 30-32 ученика. Кому-то придется вместо «добро пожаловать» ответить «Посторонним В.» А еще есть резервный список, где 400 семей ожидают освобождения места именно в этой школе. Свой комментарий по этой ситуации СИА-ПРЕСС дала начальник отдела общего образования департамента образования Ирина Кулназарова:

— При изначальной мощности школы в 825 мест уже сейчас там учится более 1800 детей. Школа новая, выпуска еще не было, поэтому пока классов становится только больше. Каким образом руководителю рассадить всех детей за парты? Там все нормативы уже на грани, детям не то что в классах места не хватает – сама школа переполнена! Мы разговаривали с директором: для того, чтобы удовлетворить запрос, нужно еще три класса открывать. При этом в городе есть школы, в которые можно подать заявление свободно.

Увы, в число таких «свободных» школ не входит и соседняя с девятой школа – № 29. Причина в перенаселенности самого Северного жилого района. Дело в том, что жилая застройка там в разы опережает возведение социальных объектов. Новоселы — молодые семьи с детьми. В 42-м микрорайоне на подходе еще несколько высоток.

Почему сургутские дети вынуждены мигрировать по городским школам в поисках свободного места? Тему строительства образовательных учреждений в Сургуте обсуждали на майской фракции единороссы. Замглавы города Анна Шерстнева отчиталась о стадии переговоров с застройщиками:

— В 42 микрорайоне есть потенциальный застройщик, мы ему отправили заявку. Поступили некоторые замечания, мы их обрабатываем. По 34 и 38 мкрн тоже были замечания уточняющего характера из округа. Думаю, что мы придем к единому варианту, и эти школы уже будут обеспечены гарантиями на финансирование. По 38 мкрн зашел потенциальный застройщик в рамках 115 закона. Есть небольшая необходимость утонения земельного участка, делается корректировка. По школе-детсаду в 45 мкрн ситуация следующая: граница участка по новым нормам не позволяет разместить там ОУ с мощностью 300 учащихся плюс 200 воспитанников. По предложению потенциального инвестора мы направили в округ заявку на изменения типа учреждения на начальную школу. По школе в 30-А мкрн пришла компания, настроенная на работу по муниципально-частному партнерству (с привлечением на первом этапе финансов инвестора), мы вступили в стадию переговоров.

Учитывая, что с последнего заседания фракции картина особо не поменялась, народных избранников интересовало будет ли что-то построено до конца их депутатского срока. У потенциальных застройщиков, названных Шерстневой, есть проблемы, поэтому депутатов очень интересовали запасные варианты. Их не оказалось.

Кроме того, что, пожалуй, самое главное: участки не обеспечены инженерными сетями. И этот вопрос не решается. Депутаты предположили, что инвестор согласится выйти на объект, если город обеспечит в дальнейшем плату на подключение, как это делает, например, администрация Сургутского района. Однако пока этим шагам навстречу друг к другу препятствуют переписки между различными департаментами, ведомствами и инстанциями. Так что есть большие сомнения, что Сургут прирастет школами за ближайшую пятилетку.


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Сегодня в 10:48, просмотров: 287, комментариев: 0


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