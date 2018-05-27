В велоквесте по библиотекам Сургута участвуют восемь команд UPD. 17:00

Восемь команд сургутских велосипедистов-книголюбов стартовали от Центральной городской библиотеки им. Пушкина по маршрутам велоквеста «Найди свою библиотеку», организованного ЦБС.

«Команды велосипедистов проедут по 11-ти городским библиотекам, ответят на вопросы, выполнят задания по поиску информации. Таким образом, участники познакомятся со всеми библиотеками и их фондами, продемонстрируют общую эрудицию, а также навыки ориентирования в городе и степень владения навыками вождения «железным конем», - пояснили задание организаторы.

Вопросы, кстати, достаточно непростые. Вот пара примеров заданий по ориентированию в городе: найти библиотеку, которая находится в доме, где жил нефтяник Александр Тимченко (подсказка - в 2008 году на стене этого дома установлена Мемориальная доска); найти библиотеку, в которой хранится третий том серии книг «Хантыйский калейдоскоп».

К финишу ребята должны прийти не позднее 14 часов.

Корреспондент СИАПРЕСС наблюдает, как справляются с заданиями участники.

UPD.11:50

Редакции СИАПРЕСС удалось получит несколько вопрос, на которые отвечают участники квеста. Предлагаем вам попробовать ответить на них в комментариях. А правильные ответы мы опубликуем после 14:00.

В каждом из вопросов вам необходимо понять о какой библиотеке идет речь и написать ее номер.

Улица, на которой находится эта библиотека, носит псевдоним автора слов: «Учиться, учиться и ещё раз учиться…» Библиотека находится в доме, в котором жил Александр Тимченко, легендарный нефтяник, награжденный высшей государственной наградой Советского Союза. В 2008 году на стене этого дома установлена Мемориальная доска. Третий том серии книг «Хантыйский калейдоскоп» хранится только в этой библиотеке. Эта библиотека в 2015 году проводила акцию «Соберем библиотеку комиксов». Открытие этой библиотеки совпало с великим днём не только для нашей страны, но и для всего мира. Назовите этот день, номер и адрес библиотеки. Эта библиотека имеет прямое отношение к тем, для кого Луи Брайль придумал своё изобретение. Что объединяет эту библиотеку и химический элемент ванадий? Библиотека находится в самом центре, если смотреть на карту библиотек г. Сургута. Она дважды меняла адрес, но оставалась на одном месте. Посетители библиотеки имеют уникальную возможность сверить свои часы с европейским двойником, изготовленным в Англии из настоящего сусального золота. В этой библиотеке действует краеведческий кружок для детей

«Югорский следопыт». В фонде этой библиотеки есть 5 рукодельных тактильных книг.

UPD. 17:00

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