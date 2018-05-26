В Сургуте прошел общегородской субботник // ФОТО

Сегодня с утра в Сургуте прошел Общегородской субботник. Вчера вечером мероприятие анонсировал на своей странице глава города Вадим Шувалов.

Сразу в нескольких районах работники администрации, депутаты, сотрудники различных организаций и другие сургутяне вышли навести порядок на улицах и дворах города.

СИА-ПРЕСС подготовил небольшой обзор из соцсетей о том, как это было.

Фото: А.Шумай. Для участников масштабного субботника организаторы подготовили все необходимое: перчатки, пакеты для мусора и рабочий инвентарь.

Фото: А. Шумай. Активное участие в уборке города приняли не только взрослые, но и дети

Фото: vk.com/tvoy25mkr. Жители 25 микрорайона города пошли дальше: они не только убрались, но и посадили деревья и помогли залатать ямы на проездах

В 38 микрорайоне уборка тоже прошла на ура. Об этом на своей странице в соцсети рассказал депутат Дмитрий Пахотин

Фото: А.Шумай. Обычно о том, сколько мусора было вывезено во время субботника, сообщает глава города. Пока данных от градоначальника нет

Субботник прошел и в Сургутском районе. Так, например, активисты местного ТОС убрались в пос. Снежный