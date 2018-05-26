Как повлиять на Югрател?

На фото – Югрател приходил устанавливать домашний интернет. Решили перейти с Ростелекома на Югрател. У Ростелекома интернет паршивый, у Югрател, вроде, лучше и стоит всего 600 рублей в месяц. Отличный интернет у Метросети, но там только вместе с кабельным, абонентская плата – 1200. Так что подали заявку в Югрател, пришёл специалист Александр и расфигачил нам щиток в коридоре.

Решили перенести установку на другой день, так он вот так всё бросил и ушёл. Всё, привет. Провода свисают до пола, соседи ругаются – полное свинство. Дочь позвонила Александру, он сказал «Это не я» и бросил трубку. Я набрала «специалиста» с требованием вернуться и убрать за собой, сказал «Угу, угу» и бросил трубку. Сосед в гневе: «Дай телефон, я сам с ним разберусь». Номер дала, но не уверена, что Александр вообще ответит. Далее начинается сами знаете что. Вы идёте на сайт компании, чтобы узнать, куда пожаловаться.

Надо сказать, что Югрател сменил название на Wifire. На сайте никаких данных о компании не представлено: ни почтового адреса, ни имён руководства, никаких телефонов и е-мейлов. Только номер горячей линии. Далее вы разговариваете с роботом и слушаете музыку. Советую набрать 6 – это звонок обратной связи, они перезвонят. Вы будете долго объяснять специалисту, в чём проблема, он вас куда-то переключать – музыка, музыка, музыка… сорвалось. Наша песня хороша, начинай сначала. В итоге, спустя два часа, девушка из отдела по работе с клиентами пообещала, что пришлют инженера, который всё исправит. Никто не пришёл. Дочь подала вторую заявку, но никто не пришёл! Сосед затолкал провода в щиток, я задумалась, может, ну его, останемся в Ростелекоме с его мерцающим инетом, обрывающим фильмы на половине? От зла зла не ищут.

Можно еще съездить в офис на 30 лет Победы – и там поругаться. Если у вас есть время и силы на продолжение банкета.

У нас ведь как - власти постоянно ругают. Но решить с ними проблему зачастую гораздо легче, хотя бы потому, что они доступны. На сайте администрации Сургута есть все имена и контакты. Вы можете сходить на личный приём. Да даже напрямую связаться с Главой Вадимом Шуваловым в соцсетях.

Руководство Сургутского района – то же самое. Кроме того, Глава района Андрей Трубецкой регулярно устраивает видео-битвы с блогерами. Это не звёзды российского масштаба, а обычные люди, которым не составляет труда встретиться с Главой района. Губернатор Наталья Комарова и власти Югры – без проблем. Имена, телефоны, адреса – всё есть. Замечу, что в правительстве округа трубку берут мгновенно, а на все обращения есть ответ.

Вопрос, почему Глава района, у которого клиентов, по числу жителей, 124 тысячи человек доступней, чем глава Югратела? О котором, как и о числе клиентов, вообще нет сведений на официальном сайте? Почему пожаловаться Главе Сургута – это потратить две секунды, а хотя бы найти, кто управляет Ростелекомом в Сургуте – вечность? Почему выйти на Губернатора так просто, а на главу, например, сургутского МТС, невозможно вообще?

Ведь клиентуры у упомянутых должностных лиц значительно меньше, чем у глав телекоммуникационных корпораций? У тех – миллионы! Больше только у Владимира Путина. И добраться до него легче, чем до товарищей, отвечающих за мой интернет в Сургуте.

Это тоже власть, власть огромная. У Путина клиенты - россияне. А кто клиенты корпораций? Те же россияне. Причём, все граждане абсолютно. Если и есть бабушки, которые не пользуются интернетом и сотовой связью, то уж телевизор и домашний телефон у них есть точно.

Главы Югрателов, Ростелекомов, МТСов и т.п. в Сургуте должны быть доступны. На местных сайтах компаний должна быть вся информация, телефонный справочник, адреса, данные о числе клиентов и прочие необходимые сведения. А также я предлагаю ввести дополнительную строку «На кого подать в суд, когда мы вас кидаем».

В моём случае, это, может быть, Казанцев Александр Николаевич, генеральный директор ОАО «Югрател»? А, нет, организация ликвидирована 1 апреля 2013 г. По причине реорганизации в форме преобразования. Правоприемник ООО «Югрател», генеральный директор Оропаев Максим Николаевич. Ой, тоже нет. Организация ликвидирована 5 декабря 2013 г. Причина: прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения. Правопреемник: ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг". В июле 2013 года ФАС России удовлетворила ходатайства о присоединении к NetByNet ООО «Югрател» (Сургут). ПАО «МегаФон» является владельцем 100 % акций компании Fairlie Holding & Finance (Британские Виргинские острова), которая является головной структурой группы NetByNet, генеральный директор холдинга Андрей Батанов (Википедия).

Вот он – самый главный в Югрателе – Батанов Андрей Вальерьевич! Пишите письма! Я действительно выбила у сургутского Югратела почтовый адрес, который «нашёл» для меня сотрудник Максим. Могу вот отправить жалобу Андрею Валерьевичу, которая отправится в Москву или на Виргинские острова. А может быть, сразу в спам.

А мне, как и любому сургутянину, нужен сургутский адрес и местное руководство. Мне нужны инструменты, чтобы влиять на телекорпорации здесь, на месте. Мы нашли корень компании, он растёт на Виргинских островах, а ростки где? Где данные по Сургуту? Как мне и тысячам других клиентов можно добиться справедливости, нормального качества услуг, извинения за свинство и устранения этого свинства в отдельно взятом коридоре?

Почему бы нашим доступным властям не помочь нам в этом вопросе? И разве контролирующие органы не имеют полномочий изучить местные сайты компаний и добиться того, чтобы мы не писали Андрею Батанову на Виргинские острова, а могли решить вопрос в Сургуте?