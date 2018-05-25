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​Недостроенную станцию юннатов в Сургуте снесут. А может, не снесут, а перестроят. Разбираемся, что к чему

Администрация Сургута настаивает на сносе недостроенной станции юных натуралистов – согласно экспертизе, она находится в аварийном состоянии. Депутаты городской думы, перед которой чиновники озвучили неутешительные выводы о состоянии долгостроя, категорично возражать не стали, но обозначили позицию – если объект и сносить, то на его месте все равно должна быть построена станция юных натуралистов. А еще есть потенциальный инвестор, который вроде как готов завершить объект на свои деньги. В судьбе и перспективах злополучного здания разбирался корреспондент СИА-ПРЕСС.

Снести можно достроить

Станция юных натуралистов – пожалуй, один из главных долгостроев Сургута. Ее начали строить в начале 2000-х годов, но с кризисом 2008 года финансирование прекратилось и здание законсервировали. С тех пор разные представители власти несколько раз пытались вернуться к этому вопросу, и даже озвучивали цифры, необходимые на достройку объекта – порядка миллиарда рублей. Нынешнее поколение чиновников по каким-то причинам решило не пытаться спасти долгострой, а признать его аварийным и снести. И это при условии, что каркас здания стоит уже давно, никому не мешает и затрат на его содержание город практически не несет (речь идет не более чем о миллионе рублей в год).

Злые языки немедленно связали эту инициативу с якобы имеющимся коммерческим интересом команды администрации к участку земли, находящемуся на одной из главных магистралей города возле центрального парка. Тем более что явных планов на застройку потенциально освободившейся территории администрация не представила – оговорилась лишь, что надо бы спросить сургутян: что они хотят видеть на этом месте? Депутаты ответили настороженным и сдержанным отказом – как рассказал siapress.ru зампредседателя думы города Артем Кириленко, парламент настаивает на том, что если долгострой и будет снесен, то на его месте должна появиться только станция юннатов – и ничего более.

Как снести?

На самом деле снести недостроенное здание не так просто: для этого нужно выполнить массу документальной работы. «Сейчас проводятся мероприятия по постановке объекта на кадастровый учет для дальнейшего использования. К концу года эта процедура будет завершена, и тогда будет объявлен конкурс по определению подрядчика по сносу. По заявкам стоимость сноса составляет более 22 млн рублей», – рассказал депутатам замглавы города по строительству Роман Меркулов.

Опрошенные siapress.ru депутаты считают, что заплатить 22 млн рублей за снос здания с мутной и неопределенной перспективой строительства на этом земельном участке – не самая разумная трата городского бюджета. Однако если за дело возьмется инвестор, который просчитает свои риски и потенциальную прибыль и самостоятельно снесет долгострой, после чего воздвигнет на его месте новую станцию юннатов – тогда дело приобретает приличный оборот. Вопрос в том, где взять инвестора. И этот вопрос тоже сдвинулся – возможно, им станет одна из старейших строительных компаний Сургута.

Как достроить?

Депутат и замдиректора СФК «Сургутгазстрой» Василий Птицын в разговоре с siapress.ru рассказал, что его компания рассматривает вопрос о том, чтобы стать тем самым инвестором-спасителем станции юннатов. Причем даже без сноса: «Если рачительно подойти к этому объекту и поставить цель не сносить его, а достроить и сделать полноценно функционирующим зданием – то это выполнимо. Проект там на самом деле хороший», – утверждает Птицын.

По его словам, компания будет формировать финансовые и строительные планы относительно станции юннатов и представит их на суд общественности по мере готовности — вероятно, в начале 2019 года. То есть к моменту, когда городская администрация подготовит документы на снос. По информации siapress.ru, идейным вдохновителем проекта по сохранению станции юннатов стал председатель совета директоров «Сургутгазстроя» Сергей Кандаков, однако связаться с ним и получить комментарий пока не удалось.

Что в итоге?

Проблема станции юных натуралистов пока зависла в воздухе. Администрация города в течение нескольких месяцев будет оформлять ее как объект незавершенного строительства, что в любом случае будет не лишним. Санкцию на снос долгостроя могут дать только дума города, которая пока не настроена развязывать руки чиновников в этом вопросе. Как заверили siapress.ru знакомые с ситуацией депутаты, обойти парламент в определении судьбы этого здания и земельного участка под ним просто невозможно (по крайней мере, если соблюдать букву закона). СИА-ПРЕСС будет следить за развитием событий.


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Сегодня в 17:28, просмотров: 108, комментариев: 1


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Сегодня в 17:36
"идейным вдохновителем проекта по сохранению станции юннатов стал председатель совета директоров «Сургутгазстроя» Сергей Кандаков" - читатели сейчас должны всерьез поверить в альтруистичность строительства новой станции юннатов?

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