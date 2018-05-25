​В Югре обсуждают проблемы молодежной ипотечной программы

Участники «Доступного жилья молодым» и члены Молодежного парламента округа в соцсетях ищут решения проблемы ипотечной программы. В группе Ипотечного агентства к обсуждению присоединились эксперты.

Молодые семьи с 2011 по 2013 год могли встать в очередь на предоставление субсидии для частичной выплаты ипотеки. Такая мера поддержка уникальна в России. Каждый случай индивидуален, и расчет количества средств зависит в большей части от того сколько членов в семье, а также от муниципалитета, где планируется покупка жилья. Так, сургутская семья с 2 детьми в 2018 году может рассчитывать на выплату в размере примерно 1 миллиона рублей.

Стоит заметить, что получить единовременную субсидию могут именно молодые семьи, то есть возраст обоих родителей не должен превышать 35 лет, в соответствии с федеральными стандартами. Однако не все, кто заключали соглашения, вставая в очередь, обращали внимание на множество деталей. Сейчас это вылилось в конфликт.

«Мы тоже встали на очередь в 2011 году, исключили нас в 2016 году – мужу исполнилось 36. У нас трое детей, рассчитывали на эту поддержку, а теперь всё... И по программе 36+ не подошли, мужу не хватило 1 года и 3 месяцев проживания в Югре, а я родилась в округе, обидно... Я тоже за отдельную очередь с полной выплатой субсидии, да или хотя бы за частичную, до полного погашения субсидии», - отмечает Светлана Кузнецова в комментариях к осуждению программы в группе Ипотечного агентства.

Кроме того люди предлагают очистить списки от не малоимущих, оставив только тех, кому действительно необходима помощь. Еще одна мера поддержки – это рефинансирование ипотечной ставки. Сейчас эти предложения активно обсуждаются.

Некоторые семьи, состоящие в списках на субсидирование, получают ежемесячную компенсацию. Правительство Югры выплачивает средства на сокращение части процентной ставки. То есть в ситуации, когда сумма ипотеки составляет около 55 тысяч рублей каждый месяц, округ компенсирует около 12 тысяч. Процент выплаты снижается примерно до 7,5. Также поддержка оказывается до окончания срока договора (около 20 лет), и в общей сложности не превышает 2 миллионов рублей на семью.

По итогу состоится онлайн-конференция с участием губернатора Югры Натальи Комаровой, во время которой общественность озвучит свои варианты решения проблемы ипотечной программы «Доступное жилье молодым». Кроме того прямая трансляция будет доступна в соцсетях.

По программе «Доступное жильё молодым» состоит на учёте 23 585 молодых семей, из них совершившие сделки 14 050 семей, из них получает компенсацию процентной ставки по ипотечным кредитам 12 266 семей. Кроме того в период реализации с 2006 по 2016 год предоставлены 27 тысяч субсидий на общую сумму средств бюджета Югры более 17,5 миллиардов рублей.