​Строительство Свято-Троицкого кафедрального собора идет с соблюдением заявленных сроков

В апреле 2016 года на пустыре возле пересечения Мира — Островского была забита первая свая в основание будущего Свято-Троицкого кафедрального собора.

В самом начале строительства горожан уверили, что культовое сооружение будет готово к концу 2019 года. СИА-ПРЕСС решил узнать, на каком этапе сейчас находится возведение собора.

Как рассказал корреспонденту начальник участка «Сибпромстрой №9» Игорь Дьяченко, рабочие укладываются в поставленные сроки: «В этом году, я думаю, мы поставим главки. Два этажа уже готовы к внутренней отделке, сейчас строители занимаются сбором опалубок».





Параллельно ведутся работы по оборудованию крытой автостоянки, которая рассчитана на 176 мест. Отметим, что парковкой смогут пользоваться не только прихожане, но и жители близлежащих домов — автомобиль за небольшую плату на ночь можно будет оставлять в теплом паркинге. А на крыше объекта разместятся прогулочные дорожки, скамейки, зеленые насаждения и другие составляющие места для отдыха.

Можно сказать, что все этапы строительства проходят под контролем митрополита Павла и с его благословения. Священнослужитель приезжает взглянуть на ход строительства практически каждые две недели. Как отмечает Дьяченко, нареканий пока нет.

Кстати, в это воскресенье — 27 мая — день Святой Троицы, во временном храме при строящемся соборе с 9 часов пройдет утренняя праздничная литургия, которую проведет митрополит Павел. «В других церквях службы начнутся в 8 утра. Затем все мы пройдем крестным ходом до собора. Будем там ориентировочно в начале двенадцатого», — сообщил СИА-ПРЕСС благочинный Сургутского благочиния настоятель храма Георгия Победоносца о. Антоний Исаков.