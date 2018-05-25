Сидеть за партой будем традиционно, а учиться — иначе

На региональном форуме «Югра многодетная» спикер Анастасия Панасюк рассказала о задумке открыть в Сургуте первую альтернативную школу. Набор первоклашек начнется уже в сентябре 2018 года, и как рассказала ее организатор, занятия будут отличаться от традиционных уроков началки.
Школа будет работать в формате семейного образования. В российской системе образования пунктик, позволяющий обучать ребенка в семье, т.е. вне системы общего образования, есть. Этой возможностью и воспользовались организаторы, создав свою сеть школ более чем в 50 городах России и ближайшего зарубежья.
«Альтернативного образования в нашем городе, к счастью, или наоборот к несчастью, пока не было. Я сама в этом году поведу ребенка в первый класс, и собственно, ради нее все это было задумано, — делится Анастасия. — В настоящее время идет набор в 1 и 2 классы (в 3-й и 4-й ведем запись, если классы сформируются, то запустим)».
По словам мамы-организатора, в сургутском департаменте образования с пониманием отнеслись к открытию данной школы. В чем же ее отличие от тех же гимназий и лицеев?
«Традиционное общее образование подразумевает выдачу знаний, причем, чем больше, тем лучше. Альтернативный формат предполагает навыки, которые так необходимы в современном быстро меняющемся мире. Если посмотреть объективно, то те знания, которые дает обычная школа, не позволяют быстро переориентироваться. «Белая ворона» — это школа, где мы поможем детям уверенно чувствовать себя в постоянно меняющемся мире. – продолжает Анастасия. — Образовательная программа основана на программе «Школа России», но она более расширенная. Это позволит родителям, если вдруг они передумают посещать нашу школу или переедут, спокойно влиться в процесс обучения. В проекте участвуют девять педагогов. Авторские предметы нацелены на критическое мышление, тайм-менеджмент, проектную деятельность, этикет и актерское мастерство. В школе будет полупансион с питанием, обязательная часовая прогулка. Добавлю, что интерес сургутян к данной форме образования оказался очень высоким, так как родители стараются вложить максимум в развитие своего ребенка и помочь ему быть не только образованным, но и счастливым».
Бизнес молодых в Сургуте. Директор «Георесурс» Инга Матыгина // ONLINE 28 мая в 10.00