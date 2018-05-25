Сидеть за партой будем традиционно, а учиться — иначе

На региональном форуме «Югра многодетная» спикер Анастасия Панасюк рассказала о задумке открыть в Сургуте первую альтернативную школу. Набор первоклашек начнется уже в сентябре 2018 года, и как рассказала ее организатор, занятия будут отличаться от традиционных уроков началки.

Школа будет работать в формате семейного образования. В российской системе образования пунктик, позволяющий обучать ребенка в семье, т.е. вне системы общего образования, есть. Этой возможностью и воспользовались организаторы, создав свою сеть школ более чем в 50 городах России и ближайшего зарубежья.

«Альтернативного образования в нашем городе, к счастью, или наоборот к несчастью, пока не было. Я сама в этом году поведу ребенка в первый класс, и собственно, ради нее все это было задумано, — делится Анастасия. — В настоящее время идет набор в 1 и 2 классы (в 3-й и 4-й ведем запись, если классы сформируются, то запустим)».

По словам мамы-организатора, в сургутском департаменте образования с пониманием отнеслись к открытию данной школы. В чем же ее отличие от тех же гимназий и лицеев?